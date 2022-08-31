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Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии - РИА Новости, 31.08.2022
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Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии
Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии - РИА Новости, 31.08.2022
Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в последнее время не высказывался о текущих событиях, последним его публичным комментарием стали соболезнования в связи с... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T04:12
2022-08-31T09:21
в мире
синдзо абэ
владимир путин
джо байден
умер михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в последнее время не высказывался о текущих событиях, последним его публичным комментарием стали соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Японии Синдзо Абэ. До этого — в 2021 году — он говорил об отношениях России и США и высказывал надежды на конструктивный диалог. РИА Новости собрали последние комментарии Горбачева, которые в основном касались взаимодействия Москвы и Вашингтона и темы безопасности.Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.С октября 2021 он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.Шокирован смертью АбэЕдинственным комментарием экс-президента СССР за последнее время стали соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ в результате покушения 8 июля."Я был шокирован известием о гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю искренние соболезнования семье покойного, народу и руководству Японии", — приводила его слова пресс-служба Горбачев-Фонда.Об отношениях с СШАВ конце декабря 2021 года Горбачев высказался о российско-американских переговорах по безопасности. Он заявил РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.Отвечая на вопрос, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе, не ударив по суверенитету, Горбачев напомнил, что распад СССР ослабил Россию, "получили коллапс экономики, хаос".Но вернуться к идее коллективной безопасности не поздно, считал политик."Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США (Владимира Путина и Джо Байдена. — Прим. ред.), но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", — говорил тогда Горбачев.Об АфганистанеВ августе 2021 года экс-президент СССР прокомментировал РИА Новости вывод американских войск из Афганистана, подчеркнув, как важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок.По его словам, это была "с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала"."Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", — говорил Горбачев.Об СНВВ конце июля 2021 года Горбачев прокомментировал РИА Новости начавшиеся тогда российско-американские переговоры по стратегической стабильности, выразив надежду, что ни одна из сторон не станет их затягивать.Он подчеркивал, что сейчас эта тема не закрыта.Он также высказывал мнение, что США и России "надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных и уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия".О встрече Путина с БайденомПомимо этого, Горбачев высказывался о встрече президентов России и США на женевской вилле Ла Гранж в июне 2021 года."Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", — говорил Горбачев РИА Новости.Последнее интервью РИА НовостиПервого марта 2021 года — накануне 90-летия — Горбачев дал последнее большое интервью агентству. Политик вновь говорил о ядерной проблеме, а также о коронавирусе.Он назвал нынешнее время "ответственным и очень сложным" и высказал мнение, что необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему".Также Горбачев говорил о пандемии. Он призывал бороться с ней сообща, "без политических игр и интриг" и отмечал, что российская наука показала свой потенциал, и это его очень обрадовало.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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в мире, синдзо абэ, владимир путин, джо байден, умер михаил горбачев
В мире, Синдзо Абэ, Владимир Путин, Джо Байден, Умер Михаил Горбачев
04:12 31.08.2022 (обновлено: 09:21 31.08.2022)
 

Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в последнее время не высказывался о текущих событиях, последним его публичным комментарием стали соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Японии Синдзо Абэ. До этого — в 2021 году — он говорил об отношениях России и США и высказывал надежды на конструктивный диалог. РИА Новости собрали последние комментарии Горбачева, которые в основном касались взаимодействия Москвы и Вашингтона и темы безопасности.
Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
С октября 2021 он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Шокирован смертью Абэ

Единственным комментарием экс-президента СССР за последнее время стали соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ в результате покушения 8 июля.
"Я был шокирован известием о гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю искренние соболезнования семье покойного, народу и руководству Японии", — приводила его слова пресс-служба Горбачев-Фонда.
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в аэропорту Внуково
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Парадня / Перейти в фотобанк

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Ю.Петшаковский / Перейти в фотобанк

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Краснодарском и Ставропольском краях
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Boris Yurchenko

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Куйбышевской области
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
Перейти в фотобанк
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк

Об отношениях с США

В конце декабря 2021 года Горбачев высказался о российско-американских переговорах по безопасности. Он заявил РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.
Отвечая на вопрос, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе, не ударив по суверенитету, Горбачев напомнил, что распад СССР ослабил Россию, "получили коллапс экономики, хаос".

"Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?" — заявил он.

Но вернуться к идее коллективной безопасности не поздно, считал политик.
"Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США (Владимира Путина и Джо Байдена. — Прим. ред.), но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", — говорил тогда Горбачев.

Об Афганистане

В августе 2021 года экс-президент СССР прокомментировал РИА Новости вывод американских войск из Афганистана, подчеркнув, как важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок.

"Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", — сказал Горбачев.

По его словам, это была "с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала".
"Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", — говорил Горбачев.

Об СНВ

В конце июля 2021 года Горбачев прокомментировал РИА Новости начавшиеся тогда российско-американские переговоры по стратегической стабильности, выразив надежду, что ни одна из сторон не станет их затягивать.

"Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой", — заявил Горбачев в годовщину подписания документа.

Он подчеркивал, что сейчас эта тема не закрыта.

"Хорошо, что начались наконец переговоры о стратегической стабильности, как договорились президенты. Надеюсь, что их никто не будет затягивать", — сказал бывший советский лидер.

Он также высказывал мнение, что США и России "надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных и уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия".

О встрече Путина с Байденом

Помимо этого, Горбачев высказывался о встрече президентов России и США на женевской вилле Ла Гранж в июне 2021 года.
"Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", — говорил Горбачев РИА Новости.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
01:30
Судьба президента: умер Михаил Горбачев

Последнее интервью РИА Новости

Первого марта 2021 года — накануне 90-летия — Горбачев дал последнее большое интервью агентству. Политик вновь говорил о ядерной проблеме, а также о коронавирусе.
Он назвал нынешнее время "ответственным и очень сложным" и высказал мнение, что необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему".

"Надо верить. И действовать. Во-первых, всем миром взяться за ядерную проблему. Я обратил внимание, что Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу: "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". я полностью за, тем более что мы с Рональдом Рейганом это заявили совместно на нашей самой первой встрече в 1985 году. и в итоге начался процесс ядерного разоружения, хотя нелегко дело шло", — заявил экс-президент СССР.

Также Горбачев говорил о пандемии. Он призывал бороться с ней сообща, "без политических игр и интриг" и отмечал, что российская наука показала свой потенциал, и это его очень обрадовало.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
03:52
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона
 
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