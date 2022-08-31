https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813307647.html

Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии

Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии - РИА Новости, 31.08.2022

Последние высказывания Горбачева: о США, ядерном оружии и пандемии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в последнее время не высказывался о текущих событиях, последним его публичным комментарием стали соболезнования в связи с... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T04:12

2022-08-31T04:12

2022-08-31T09:21

в мире

синдзо абэ

владимир путин

джо байден

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в последнее время не высказывался о текущих событиях, последним его публичным комментарием стали соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Японии Синдзо Абэ. До этого — в 2021 году — он говорил об отношениях России и США и высказывал надежды на конструктивный диалог. РИА Новости собрали последние комментарии Горбачева, которые в основном касались взаимодействия Москвы и Вашингтона и темы безопасности.Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.С октября 2021 он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.Шокирован смертью АбэЕдинственным комментарием экс-президента СССР за последнее время стали соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ в результате покушения 8 июля."Я был шокирован известием о гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю искренние соболезнования семье покойного, народу и руководству Японии", — приводила его слова пресс-служба Горбачев-Фонда.Об отношениях с СШАВ конце декабря 2021 года Горбачев высказался о российско-американских переговорах по безопасности. Он заявил РИА Новости, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", отсюда пошла идея расширения НАТО и забвение идей коллективной безопасности, однако вернуться к ним еще не поздно.Отвечая на вопрос, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе, не ударив по суверенитету, Горбачев напомнил, что распад СССР ослабил Россию, "получили коллапс экономики, хаос".Но вернуться к идее коллективной безопасности не поздно, считал политик."Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США (Владимира Путина и Джо Байдена. — Прим. ред.), но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", — говорил тогда Горбачев.Об АфганистанеВ августе 2021 года экс-президент СССР прокомментировал РИА Новости вывод американских войск из Афганистана, подчеркнув, как важно извлечь уроки из ситуации и не повторять подобных ошибок.По его словам, это была "с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала"."Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", — говорил Горбачев.Об СНВВ конце июля 2021 года Горбачев прокомментировал РИА Новости начавшиеся тогда российско-американские переговоры по стратегической стабильности, выразив надежду, что ни одна из сторон не станет их затягивать.Он подчеркивал, что сейчас эта тема не закрыта.Он также высказывал мнение, что США и России "надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных и уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия".О встрече Путина с БайденомПомимо этого, Горбачев высказывался о встрече президентов России и США на женевской вилле Ла Гранж в июне 2021 года."Трудным был путь к этой встрече. И я вновь вспоминаю, как мы шли к нашей первой встрече с президентом Рейганом и в итоге пришли к совместному заявлению. Сейчас я вижу, что президенты России и США подтвердили нашу формулу о недопустимости ядерной войны. Не менее важно, что на этой основе будут начаты комплексные консультации по стратегической стабильности и ядерным вооружениям. И я желаю им успеха", — говорил Горбачев РИА Новости.Последнее интервью РИА НовостиПервого марта 2021 года — накануне 90-летия — Горбачев дал последнее большое интервью агентству. Политик вновь говорил о ядерной проблеме, а также о коронавирусе.Он назвал нынешнее время "ответственным и очень сложным" и высказал мнение, что необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему".Также Горбачев говорил о пандемии. Он призывал бороться с ней сообща, "без политических игр и интриг" и отмечал, что российская наука показала свой потенциал, и это его очень обрадовало.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

https://ria.ru/20220831/nato-1813306958.html

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T04:12 true PT3M15S

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в мире, синдзо абэ, владимир путин, джо байден, умер михаил горбачев