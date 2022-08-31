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Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года - РИА Новости, 31.08.2022
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Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года - РИА Новости, 31.08.2022
Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.08.2022
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фото
форум "армия-2022"
парк "патриот"
узбекистан
киргизия
торговля
москва
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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Фото, Форум "Армия-2022", парк "Патриот", Узбекистан, Киргизия, Торговля, Москва, Москвариум, Мариуполь, Военные, Гонка героев, ВДНХ, Рекорды, Бердянск, Ереван, Международный фестиваль фейерверков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Стрижи (пилотажная группа), Авдеевка, Фестиваль "Таврида — АРТ", кошки, Ташкент, Рязанская область, Санкт-Петербург, Праздник Холи, Остров мечты (парк), Акация (гаубица), Ангара
11:00 31.08.2022
 

Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки на стенде МЧС во время Международного военно-технического форума "Армия — 2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
1 из 35

Девушки на стенде МЧС во время Международного военно-технического форума "Армия — 2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие подразделения интернациональной бригады "Пятнашка" под Авдеевкой в ДНР.

Военнослужащие подразделения интернациональной бригады Пятнашка под Авдеевкой в Донецкой народной республике
2 из 35

Военнослужащие подразделения интернациональной бригады "Пятнашка" под Авдеевкой в ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Посетители фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ — 2022" возле инсталляции в бухте Капсель.

Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств Таврида.АРТ-2022 в бухте Капсель
3 из 35

Посетители фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ — 2022" возле инсталляции в бухте Капсель.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Женщина рассматривает медуз на Азовском побережье Крыма.

Женщина рассматривает медуз на побережье Азовского моря в Крыму
4 из 35

Женщина рассматривает медуз на Азовском побережье Крыма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошки британской породы на выставке "Баст-Москва" в Сокольниках.

Кошки британской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
5 из 35

Кошки британской породы на выставке "Баст-Москва" в Сокольниках.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля сап-серферов "Фонтанка SUP" в Санкт-Петербурге.
Участники фестиваля сап-серферов Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге
6 из 35
Участники фестиваля сап-серферов "Фонтанка SUP" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Праздник красок Холи на этническом фестивале "День Индии" в московском парке "Остров Мечты".

Посетительница на празднике красок Холи в рамках этнического фестиваля День Индии в московском парке Остров Мечты
7 из 35

Праздник красок Холи на этническом фестивале "День Индии" в московском парке "Остров Мечты".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Фотосессия молодоженов на колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Фотосессия молодоженов в колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге
8 из 35

Фотосессия молодоженов на колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
9 из 35

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Сергей Шойгу перед церемонией открытия форума "Армия — 2022" и Армейских международных игр — 2022 в парке "Патриот".

 Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022
10 из 35

Владимир Путин и Сергей Шойгу перед церемонией открытия форума "Армия — 2022" и Армейских международных игр — 2022 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" представляют летную программу на открытии форума "Армия — 2022" в Кубинке.

Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время летной программы
11 из 35

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" представляют летную программу на открытии форума "Армия — 2022" в Кубинке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки перед началом матча 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком".

Девушки из группы поддержки перед началом матча 7-го тура чемпионата России по футболу
12 из 35

Девушки из группы поддержки перед началом матча 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Корнет в Харьковской области
13 из 35

Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино Рязанской области.

Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области
14 из 35

Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино Рязанской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛепешки из тандыра на рынке в Ташкенте.
Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте
15 из 35
Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Посетители смотрят салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
16 из 35

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Светлана Колоскова / Перейти в фотобанк

Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Москвы.

Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Москвы
17 из 35

Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Москвы.

© РИА Новости / Светлана Колоскова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Раяна Решидханова в матче полуфинала соревнований по регби-7 среди женщин между сборными Москвы и Краснодарского края на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Игрок сборной Краснодарского края Раяна Решидханова в матче 1/2 финала соревнований по регби-7 среди женщин
18 из 35

Раяна Решидханова в матче полуфинала соревнований по регби-7 среди женщин между сборными Москвы и Краснодарского края на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожане загорают на пляже в Мариуполе.

Горожане загорают на городском пляже в Мариуполе
19 из 35

Горожане загорают на пляже в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на овощном рынке в Бердянске.
Девушка на овощном рынке в Бердянске
20 из 35
Девушка на овощном рынке в Бердянске.
© РИА Новости
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Местные жители, пожарные и спасатели разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС продолжают разбор завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
21 из 35

Местные жители, пожарные и спасатели разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атлет Федерации силового экстрима России, лучший буксировщик Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой устанавливает новый мировой рекорд, без специальных приспособлений протащив железнодорожный состав весом более ста тонн.

Атлет ОФСОО Федерация силового экстрима России, лучший буксировщик Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой устанавливает новый мировой рекорд
22 из 35

Атлет Федерации силового экстрима России, лучший буксировщик Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой устанавливает новый мировой рекорд, без специальных приспособлений протащив железнодорожный состав весом более ста тонн.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Мальчик в горной зоне отдыха Хазрати Давуд в Самаркандской области.

Мальчик из соседней области в горной зоне отдыха Хазрати Давуд в Самаркандской области. В эту местность приезжают семьями на выходные
23 из 35

Мальчик в горной зоне отдыха Хазрати Давуд в Самаркандской области.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкЛошадь кочевников на высокогорном степном плато (около 3000 метров над уровнем моря) Суусамырской долины в Киргизии.
Лошадь кочевников на высокогорном степном плато Суусамырской долины в Киргизии
24 из 35
Лошадь кочевников на высокогорном степном плато (около 3000 метров над уровнем моря) Суусамырской долины в Киргизии.
© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участницы военно-спортивной игры "Гонка героев" проходят полосу препятствий.

Участницы военно-спортивной игры Гонка героев во время прохождения полосы препятствий
25 из 35

Участницы военно-спортивной игры "Гонка героев" проходят полосу препятствий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Вспомогательный буксир Енисейской сплавной конторы направляет кормовую часть 900-метрового плота ангарской лиственницы и сосны, завершающего многодневный магистральный лесосплав от заготовительных участков к месту слияния Ангары и Енисея, в узкий фарватер Стрелковского порога — одного из самых опасных для судоходства мест.

Лесосплав по реке Ангара
26 из 35

Вспомогательный буксир Енисейской сплавной конторы направляет кормовую часть 900-метрового плота ангарской лиственницы и сосны, завершающего многодневный магистральный лесосплав от заготовительных участков к месту слияния Ангары и Енисея, в узкий фарватер Стрелковского порога — одного из самых опасных для судоходства мест.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участники танцевального мастер-класса на центральной аллее ВДНХ в во время празднования 83-летия выставочного комплекса.

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Участники танцевального мастер-класса на центральной аллее ВДНХ в рамках праздничных мероприятий в честь дня рождения выставочного комплекса
27 из 35

Участники танцевального мастер-класса на центральной аллее ВДНХ в во время празднования 83-летия выставочного комплекса.

.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе.

Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ проводит разминирование территории завода Азовмаш в Мариуполе
28 из 35

Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград на открытии фестиваля современного искусства на центральной локации Товарищества Рябовской Мануфактуры в Москве.

Организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград на открытии фестиваля современного искусства на центральной локации Товарищества Рябовской Мануфактуры в Москве
29 из 35

Организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград на открытии фестиваля современного искусства на центральной локации Товарищества Рябовской Мануфактуры в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Шоу русалок в аквариуме "Затопленный лес" на Дне рождения "Москвариума".

Шоу русалок в аквариуме Затопленный лес в рамках празднования Дня рождения Москвариума
30 из 35

Шоу русалок в аквариуме "Затопленный лес" на Дне рождения "Москвариума".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСемья кочевников на высокогорном степном плато (около 3000 метров над уровнем моря) Суусамырской долины в Киргизии.
Семья кочевников на высокогорном степном плато (около 3000 метров над уровнем моря) Суусамырской долины в Киргизии
31 из 35
Семья кочевников на высокогорном степном плато (около 3000 метров над уровнем моря) Суусамырской долины в Киргизии.
© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на Болотной набережной в Москве.
Девушка на Болотной набережной в Москве
32 из 35
Девушка на Болотной набережной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Песчаное дно пересохшего ложа Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях села Николо-Петровка в Красноярском крае.

Песчаное речное дно пересохшего ложа Красноярского водохранилища на реке Енисей в окрестностях села Николо-Петровка в Минусинском районе Красноярского края
33 из 35

Песчаное дно пересохшего ложа Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях села Николо-Петровка в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Торговля на трассе Ташкент — Самарканд в Джизакской области Узбекистана.

Торговля на трассе Ташкент-Самарканд в Джизакской области Узбекистана
34 из 35

Торговля на трассе Ташкент — Самарканд в Джизакской области Узбекистана.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
35 из 35

Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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