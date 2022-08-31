Лучшие фото РИА Новости, август 2022 года
Девушки на стенде МЧС во время Международного военно-технического форума "Армия — 2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Девушки на стенде МЧС во время Международного военно-технического форума "Армия — 2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Военнослужащие подразделения интернациональной бригады "Пятнашка" под Авдеевкой в ДНР.
Военнослужащие подразделения интернациональной бригады "Пятнашка" под Авдеевкой в ДНР.
Посетители фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ — 2022" возле инсталляции в бухте Капсель.
Посетители фестиваля молодых деятелей культуры и искусств "Таврида.АРТ — 2022" возле инсталляции в бухте Капсель.
Женщина рассматривает медуз на Азовском побережье Крыма.
Женщина рассматривает медуз на Азовском побережье Крыма.
Кошки британской породы на выставке "Баст-Москва" в Сокольниках.
Кошки британской породы на выставке "Баст-Москва" в Сокольниках.
Праздник красок Холи на этническом фестивале "День Индии" в московском парке "Остров Мечты".
Праздник красок Холи на этническом фестивале "День Индии" в московском парке "Остров Мечты".
Фотосессия молодоженов на колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Фотосессия молодоженов на колоннаде Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
Владимир Путин и Сергей Шойгу перед церемонией открытия форума "Армия — 2022" и Армейских международных игр — 2022 в парке "Патриот".
Владимир Путин и Сергей Шойгу перед церемонией открытия форума "Армия — 2022" и Армейских международных игр — 2022 в парке "Патриот".
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" представляют летную программу на открытии форума "Армия — 2022" в Кубинке.
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" представляют летную программу на открытии форума "Армия — 2022" в Кубинке.
Девушки из группы поддержки перед началом матча 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком".
Девушки из группы поддержки перед началом матча 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком".
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино Рязанской области.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино Рязанской области.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Москвы.
Дети играют в фонтане в жаркий летний день в центре Москвы.
Раяна Решидханова в матче полуфинала соревнований по регби-7 среди женщин между сборными Москвы и Краснодарского края на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Раяна Решидханова в матче полуфинала соревнований по регби-7 среди женщин между сборными Москвы и Краснодарского края на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Горожане загорают на пляже в Мариуполе.
Местные жители, пожарные и спасатели разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.
Местные жители, пожарные и спасатели разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.
Атлет Федерации силового экстрима России, лучший буксировщик Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой устанавливает новый мировой рекорд, без специальных приспособлений протащив железнодорожный состав весом более ста тонн.
Атлет Федерации силового экстрима России, лучший буксировщик Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой устанавливает новый мировой рекорд, без специальных приспособлений протащив железнодорожный состав весом более ста тонн.
Мальчик в горной зоне отдыха Хазрати Давуд в Самаркандской области.
Мальчик в горной зоне отдыха Хазрати Давуд в Самаркандской области.
Участницы военно-спортивной игры "Гонка героев" проходят полосу препятствий.
Участницы военно-спортивной игры "Гонка героев" проходят полосу препятствий.
Вспомогательный буксир Енисейской сплавной конторы направляет кормовую часть 900-метрового плота ангарской лиственницы и сосны, завершающего многодневный магистральный лесосплав от заготовительных участков к месту слияния Ангары и Енисея, в узкий фарватер Стрелковского порога — одного из самых опасных для судоходства мест.
Вспомогательный буксир Енисейской сплавной конторы направляет кормовую часть 900-метрового плота ангарской лиственницы и сосны, завершающего многодневный магистральный лесосплав от заготовительных участков к месту слияния Ангары и Енисея, в узкий фарватер Стрелковского порога — одного из самых опасных для судоходства мест.
Участники танцевального мастер-класса на центральной аллее ВДНХ в во время празднования 83-летия выставочного комплекса.
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Участники танцевального мастер-класса на центральной аллее ВДНХ в во время празднования 83-летия выставочного комплекса.
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Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе.
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе.
Организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград на открытии фестиваля современного искусства на центральной локации Товарищества Рябовской Мануфактуры в Москве.
Организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal Люси Виноград на открытии фестиваля современного искусства на центральной локации Товарищества Рябовской Мануфактуры в Москве.
Шоу русалок в аквариуме "Затопленный лес" на Дне рождения "Москвариума".
Шоу русалок в аквариуме "Затопленный лес" на Дне рождения "Москвариума".
Песчаное дно пересохшего ложа Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях села Николо-Петровка в Красноярском крае.
Песчаное дно пересохшего ложа Красноярского водохранилища на Енисее в окрестностях села Николо-Петровка в Красноярском крае.
Торговля на трассе Ташкент — Самарканд в Джизакской области Узбекистана.
Торговля на трассе Ташкент — Самарканд в Джизакской области Узбекистана.
Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Торжественная церемония открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.