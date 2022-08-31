https://ria.ru/20220831/britaniya-1813564528.html

TNI: Британия может ослушаться указа Байдена по Украине

TNI: Британия может ослушаться указа Байдена по Украине - РИА Новости, 31.08.2022

TNI: Британия может ослушаться указа Байдена по Украине

Новый премьер-министр Великобритании должен круто изменить политику Лондона в отношении Украины, в противном случае страна рискует перейти "очерченные... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:09

2022-08-31T20:09

2022-08-31T20:24

лиз трасс

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании должен круто изменить политику Лондона в отношении Украины, в противном случае страна рискует перейти "очерченные Вашингтоном границы" и спровоцировать конфликт НАТО и России, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй."Существуют серьезные основания подозревать, что Британия в своем стремлении поддержать Украину готова зайти намного дальше, чем большинство членов западной коалиции", — говорится в статье.По мнению автора, внешнеполитические амбиции Лондона — это всего лишь "дешевая копия американской большой стратегии", и именно они толкают британцев на чрезмерную помощь украинцам. Мэй не сомневается, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжит реализовывать контрпродуктивную деятельность на Украине, если займет пост следующего премьер-министра.The National Interest считает, что Британия уже "стоит на краю пропасти на Украине" и новому главе государства стоит "отступить от нее". Следует сбавить темпы помощи Киеву и возобновить мирный диалог с Москвой, подчеркнул журналист.Белый дом регулярно подчеркивает, что президент США Джо Байден не станет принимать решений, которые бы привели к прямому конфликту США и России. Об этом неоднократно говорил и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом в России отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220831/otvet-1813525535.html

https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

лиз трасс, джо байден, йенс столтенберг, украина, великобритания, россия, нато, в мире