https://ria.ru/20220831/baskov-1813511483.html

Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации

Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации - РИА Новости, 31.08.2022

Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации

Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:50

2022-08-31T17:50

2022-08-31T17:50

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В марте ассоциация проходила процедуру регистрации, после завершения которой она сможет, по словам артиста, принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном".Ранее звезды эстрады, в числе которых, помимо Баскова, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс, объявили о создании ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи. Басков отмечал, что они думают о создании аналога Евровидения.

https://ria.ru/20220622/kandelaki-1797382952.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николай басков, олег газманов, лариса долина, надежда бабкина, григорий лепс, шоу-бизнес