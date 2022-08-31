Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации
Кабмин разрешил Баскову использовать слово "российская" в названии музыкальной ассоциации
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласиться с предложением Минкультуры РФ об использовании в наименовании музыкальной ассоциации, создаваемой группой российских артистов и музыкантов во главе с народным артистом РФ Басковым Н.В. в целях продвижения российской музыкальной культуры и сохранения культурного наследия российского музыкального искусства, официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования", — указано в документе.
В марте ассоциация проходила процедуру регистрации, после завершения которой она сможет, по словам артиста, принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном".
Ранее звезды эстрады, в числе которых, помимо Баскова, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс, объявили о создании ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи. Басков отмечал, что они думают о создании аналога Евровидения.
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