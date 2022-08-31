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Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220831/baskov-1813511483.html
Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации
Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации - РИА Новости, 31.08.2022
Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации
Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:50
2022-08-31T17:50
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николай басков
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В марте ассоциация проходила процедуру регистрации, после завершения которой она сможет, по словам артиста, принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном".Ранее звезды эстрады, в числе которых, помимо Баскова, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс, объявили о создании ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи. Басков отмечал, что они думают о создании аналога Евровидения.
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знаменитости, николай басков, олег газманов, лариса долина, надежда бабкина, григорий лепс, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Шоу-бизнес
17:50 31.08.2022
 
Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии ассоциации

Кабмин разрешил Баскову использовать слово "российская" в названии музыкальной ассоциации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Николаю Баскову разрешили использовать слово "российская" в названии создаваемой им музыкальной ассоциации, распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минкультуры РФ об использовании в наименовании музыкальной ассоциации, создаваемой группой российских артистов и музыкантов во главе с народным артистом РФ Басковым Н.В. в целях продвижения российской музыкальной культуры и сохранения культурного наследия российского музыкального искусства, официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования", — указано в документе.

В марте ассоциация проходила процедуру регистрации, после завершения которой она сможет, по словам артиста, принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном".
Ранее звезды эстрады, в числе которых, помимо Баскова, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс, объявили о создании ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи. Басков отмечал, что они думают о создании аналога Евровидения.
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ШоубизЗнаменитостиНиколай БасковОлег ГазмановЛариса ДолинаНадежда БабкинаГригорий ЛепсШоу-бизнес
 
 
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