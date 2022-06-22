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Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/baskov-1797272509.html
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 22.06.2022
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации
Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:46
шоубиз
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николай басков
шоу-бизнес
олег газманов
лариса долина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", сообщил ее председатель, певец Николай Басков.Ранее артист вместе с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом объявили, что ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи.Басков отметил, что они думают о создании аналога Евровидения.Басков добавил, что после эфира поедет "в военный госпиталь поддержать раненых бойцов".
https://ria.ru/20220519/baskov-1789441581.html
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знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, олег газманов, лариса долина
13:46 22.06.2022
 
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации

Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации в Минюсте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России Николай Басков
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", сообщил ее председатель, певец Николай Басков.

"Культура – это очень важный аспект для каждого человека. Музыка влияет на людей с самого раннего детства... Задачи огромные, ассоциация сейчас регистрируется, проходит в министерстве юстиции определенные процедуры, и как только мы станем официальной организацией, сразу расскажем и будем рады видеть всех наших коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", – сказал Басков в эфире канала "Соловьев Live".

Ранее артист вместе с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом объявили, что ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи.
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:15Шоубиз
Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации
Басков отметил, что они думают о создании аналога Евровидения.

"Мы уже сделали предложение по поводу аналога Евровидения, сейчас обсуждается эта тема. Хочется сделать большой всероссийский конкурс, в котором примут участие все регионы нашей страны, где мы выберем победителя, с которым должны сотрудничать и радио, и телевидение", – сказал артист.

Басков добавил, что после эфира поедет "в военный госпиталь поддержать раненых бойцов".
Певец Николай Басков выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 12:03Шоубиз
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