https://ria.ru/20220622/baskov-1797272509.html
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации - РИА Новости, 22.06.2022
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации
Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:46
2022-06-22T13:46
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", сообщил ее председатель, певец Николай Басков.Ранее артист вместе с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом объявили, что ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи.Басков отметил, что они думают о создании аналога Евровидения.Басков добавил, что после эфира поедет "в военный госпиталь поддержать раненых бойцов".
https://ria.ru/20220519/baskov-1789441581.html
https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай басков, шоу-бизнес, олег газманов, лариса долина
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации
Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации в Минюсте
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская музыкальная ассоциация проходит процедуру регистрации, после ее завершения она сможет принять "коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", сообщил ее председатель, певец Николай Басков.
"Культура – это очень важный аспект для каждого человека. Музыка влияет на людей с самого раннего детства... Задачи огромные, ассоциация сейчас регистрируется, проходит в министерстве юстиции определенные процедуры, и как только мы станем официальной организацией, сразу расскажем и будем рады видеть всех наших коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", – сказал Басков в эфире канала "Соловьев Live".
Ранее артист вместе с Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной и Григорием Лепсом объявили, что ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи.
Басков отметил, что они думают о создании аналога Евровидения.
"Мы уже сделали предложение по поводу аналога Евровидения, сейчас обсуждается эта тема. Хочется сделать большой всероссийский конкурс, в котором примут участие все регионы нашей страны, где мы выберем победителя, с которым должны сотрудничать и радио, и телевидение", – сказал артист.
Басков добавил, что после эфира поедет "в военный госпиталь поддержать раненых бойцов".