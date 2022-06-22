Басков начал процесс регистрации Российской музыкальной ассоциации

"Культура – это очень важный аспект для каждого человека. Музыка влияет на людей с самого раннего детства... Задачи огромные, ассоциация сейчас регистрируется, проходит в министерстве юстиции определенные процедуры, и как только мы станем официальной организацией, сразу расскажем и будем рады видеть всех наших коллег, которые хотят стать единым культурным звеном", – сказал Басков в эфире канала "Соловьев Live".