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Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/aviabiletov-1813239244.html
Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг
Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг
Российские авиакомпании из-за сокращения времени перелета в Сочи и Турцию сэкономят топливо, но на стоимость авиабилетов все равно будут больше влиять... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:16
2022-08-31T10:16
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
сочи
турция
авиабилеты
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании из-за сокращения времени перелета в Сочи и Турцию сэкономят топливо, но на стоимость авиабилетов все равно будут больше влиять сезонность и спрос, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Некоторое спрямление маршрута положительно скажется на бизнесе авиакомпаний и порадует их клиентов. Сокращение полетного времени на 30 минут в одну сторону приведет к экономии порядка двух тонн авиакеросина за оборотный рейс. Речь может идти о совокупной экономии российскими авиакомпаниями до 100 миллионов рублей еженедельно", – сообщили в АТОР.Однако, по словам экспертов, с учетом того, что высокий туристический сезон подошел к концу, определяющее значение при формировании тарифов на авиаперевозку в южных направлениях будут иметь факторы сезонности и динамики спроса.Источники в российских авиакомпаниях во вторник сообщили РИА Новости, что самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа смогут летать в Сочи и Турцию более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить перелет примерно на 30 минут, однако их пропускная способность ограничена.
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, турция, авиабилеты, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Турция, Авиабилеты, куда можно лететь, Отдых на море
10:16 31.08.2022
 
Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг

АТОР: сокращение времени в полете в Сочи и Турцию не скажется на цене авиабилетов

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании из-за сокращения времени перелета в Сочи и Турцию сэкономят топливо, но на стоимость авиабилетов все равно будут больше влиять сезонность и спрос, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Некоторое спрямление маршрута положительно скажется на бизнесе авиакомпаний и порадует их клиентов. Сокращение полетного времени на 30 минут в одну сторону приведет к экономии порядка двух тонн авиакеросина за оборотный рейс. Речь может идти о совокупной экономии российскими авиакомпаниями до 100 миллионов рублей еженедельно", – сообщили в АТОР.
Однако, по словам экспертов, с учетом того, что высокий туристический сезон подошел к концу, определяющее значение при формировании тарифов на авиаперевозку в южных направлениях будут иметь факторы сезонности и динамики спроса.
Источники в российских авиакомпаниях во вторник сообщили РИА Новости, что самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа смогут летать в Сочи и Турцию более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить перелет примерно на 30 минут, однако их пропускная способность ограничена.
Дома возле Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 14:06Туризм
Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиТурцияАвиабилетыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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