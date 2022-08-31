https://ria.ru/20220831/aviabiletov-1813239244.html

Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг

Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг - РИА Новости, 31.08.2022

Эксперты рассказали, подешевеют ли авиабилеты на юг

Российские авиакомпании из-за сокращения времени перелета в Сочи и Турцию сэкономят топливо, но на стоимость авиабилетов все равно будут больше влиять... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:16

2022-08-31T10:16

2022-08-31T10:16

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании из-за сокращения времени перелета в Сочи и Турцию сэкономят топливо, но на стоимость авиабилетов все равно будут больше влиять сезонность и спрос, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Некоторое спрямление маршрута положительно скажется на бизнесе авиакомпаний и порадует их клиентов. Сокращение полетного времени на 30 минут в одну сторону приведет к экономии порядка двух тонн авиакеросина за оборотный рейс. Речь может идти о совокупной экономии российскими авиакомпаниями до 100 миллионов рублей еженедельно", – сообщили в АТОР.Однако, по словам экспертов, с учетом того, что высокий туристический сезон подошел к концу, определяющее значение при формировании тарифов на авиаперевозку в южных направлениях будут иметь факторы сезонности и динамики спроса.Источники в российских авиакомпаниях во вторник сообщили РИА Новости, что самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа смогут летать в Сочи и Турцию более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить перелет примерно на 30 минут, однако их пропускная способность ограничена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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