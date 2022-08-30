https://ria.ru/20220830/aviareysy-1813123880.html

Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось

Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось - РИА Новости, 30.08.2022

Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось

Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга со вторника смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:06

2022-08-30T14:06

2022-08-30T14:06

туризм

туризм

сочи

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турция

анталья (провинция)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга со вторника смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить время в пути примерно на 30 минут, сообщили РИА Новости источники в российских авиакомпаниях.Он уточнил, что рейсы в эти главные турецкие города из регионов России по-прежнему выполняются через Казахстан, их длительность не изменилась. Сократились маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, время в пути из регионов осталось таким же.Эксперт отметил, что пропускная способность сокращенной трассы в Турцию и Сочи составляет 30 лайнеров в час. Авиакомпании за сутки подают план полета на одобрение в Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ для конкретных рейсов.Напомним, лететь из Москвы в Сочи с конца февраля приходится порядка четырех часов (вместо прежних 2,5 часа) из-за необходимости обходить закрытую из-за спецоперации на Украине зону. Маршрут пролегал через территорию Казахстана.

https://ria.ru/20220825/stambul-1812007044.html

сочи

москва

санкт-петербург

турция

анталья (провинция)

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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