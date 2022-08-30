https://ria.ru/20220830/aviareysy-1813123880.html
Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось
Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось - РИА Новости, 30.08.2022
Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось
Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга со вторника смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:06
2022-08-30T14:06
2022-08-30T14:06
туризм
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сочи
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга со вторника смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить время в пути примерно на 30 минут, сообщили РИА Новости источники в российских авиакомпаниях.Он уточнил, что рейсы в эти главные турецкие города из регионов России по-прежнему выполняются через Казахстан, их длительность не изменилась. Сократились маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, время в пути из регионов осталось таким же.Эксперт отметил, что пропускная способность сокращенной трассы в Турцию и Сочи составляет 30 лайнеров в час. Авиакомпании за сутки подают план полета на одобрение в Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ для конкретных рейсов.Напомним, лететь из Москвы в Сочи с конца февраля приходится порядка четырех часов (вместо прежних 2,5 часа) из-за необходимости обходить закрытую из-за спецоперации на Украине зону. Маршрут пролегал через территорию Казахстана.
https://ria.ru/20220825/stambul-1812007044.html
сочи
москва
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, сочи, москва, санкт-петербург, турция, анталья (провинция), стамбул, куда можно лететь, отдых на море, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, туристы
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Время полета из Москвы в Сочи и Турцию сократилось
Самолеты из Москвы и Петербурга смогут добираться до Сочи и Турции коротким маршрутом
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга со вторника смогут добираться до Сочи и Турции более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить время в пути примерно на 30 минут, сообщили РИА Новости источники в российских авиакомпаниях.
"Сокращенные воздушные трассы начали функционировать с 00:00 30 августа. Они позволяют примерно на 30 минут сократить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул", – сказал источник РИА Новости в одной из авиакомпаний.
Он уточнил, что рейсы в эти главные турецкие города из регионов России по-прежнему выполняются через Казахстан, их длительность не изменилась. Сократились маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, время в пути из регионов осталось таким же.
Эксперт отметил, что пропускная способность сокращенной трассы в Турцию и Сочи составляет 30 лайнеров в час. Авиакомпании за сутки подают план полета на одобрение в Госкорпорацию по организации воздушного движения в РФ для конкретных рейсов.
Напомним, лететь из Москвы в Сочи с конца февраля приходится порядка четырех часов (вместо прежних 2,5 часа) из-за необходимости обходить закрытую из-за спецоперации на Украине зону. Маршрут пролегал через территорию Казахстана.