https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813163031.html
Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту
Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту - РИА Новости, 30.08.2022
Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту
Российская авиакомпания Red Wings на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:55
2022-08-30T14:55
2022-08-30T14:58
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости Российская авиакомпания Red Wings на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика."Авиакомпания на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут", - сказал представитель.Источники в российских авиакомпаниях во вторник сообщили РИА Новости, что самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа смогут летать в Сочи и Турцию более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить перелет примерно на 30 минут, однако пропускная способность трасс ограничена. Время полета рейсов S7 из Москвы в Сочи и обратно сократилось на 25-30 минут, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Рейсы из Москвы в Сочи с конца февраля длились порядка четырех часов (вместо прежних 2,5 часов) из-за необходимости облетать закрытую из-за спецоперации на Украине зону. Маршрут пролегал через территорию Казахстана.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html
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москва, сочи, турция, s7 airlines, туризм, новости - туризм
Туризм, Москва, Сочи, Турция, S7 Airlines, Туризм, Новости - Туризм
14:55 30.08.2022 (обновлено: 14:58 30.08.2022)
Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту
Авиакомпания Red Wings начала использовать сокращенный маршрут на рейсах в Турцию