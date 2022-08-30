https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813163031.html

Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту

Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту - РИА Новости, 30.08.2022

Red Wings начала полеты в Турцию по сокращенному маршруту

Российская авиакомпания Red Wings на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:55

2022-08-30T14:55

2022-08-30T14:58

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости Российская авиакомпания Red Wings на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика."Авиакомпания на рейсах в Турцию начала использовать сокращенный маршрут", - сказал представитель.Источники в российских авиакомпаниях во вторник сообщили РИА Новости, что самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 августа смогут летать в Сочи и Турцию более коротким маршрутом: начали функционировать воздушные трассы, которые позволят сократить перелет примерно на 30 минут, однако пропускная способность трасс ограничена. Время полета рейсов S7 из Москвы в Сочи и обратно сократилось на 25-30 минут, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Рейсы из Москвы в Сочи с конца февраля длились порядка четырех часов (вместо прежних 2,5 часов) из-за необходимости облетать закрытую из-за спецоперации на Украине зону. Маршрут пролегал через территорию Казахстана.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно ограничены полеты в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html

https://ria.ru/20220722/samolety-1804179298.html

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