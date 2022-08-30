В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей

В Мариуполе специалисты Минобороны построили первые два пятиэтажных дома для горожан
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.
Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.
Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.
Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.
К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.
До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.
Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.
Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.
Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.
Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.
Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.
Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.
На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.
На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.
Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.
Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.
Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.
Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.
На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.
На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.
Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.
Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.
Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.
Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.
Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.
Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.
На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.
На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.
Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.
Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.
Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.
Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.
В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.
В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.
Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.
На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.
Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.
Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.
На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.
Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.
Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.
Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.
На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.
Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.
Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.
В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.