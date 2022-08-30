https://ria.ru/20220830/mariupol-1813288027.html

В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей

В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей - РИА Новости, 30.08.2022

В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T23:27

2022-08-30T23:27

2022-08-30T23:27

жилье

россия

донбасс

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 30 авг - РИА Новости. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в российском военном ведомстве, первые два пятиэтажных жилых дома были построены в рекордные сроки: работы на строительной площадке начались в начале июля. Дома являются частью возводимого жилого микрорайона на улице Куприна.По плану в первой очереди строительства до конца года будет возведено 12 аналогичных домов на более чем 1,2 тысячи квартир. Вторую очередь планируется завершить к лету 2023 года.Строители работают круглосуточно в три смены по 8 часов. В 10 минутах езды от стройплощадки возведен цементный завод, с которого непрерывным потоком на стройку подвозятся необходимые стройматериалы. Такой подход позволил обеспечить высокий темп строительства жилого комплекса.Сам микрорайон полностью автономен: дома обеспечены собственной котельной, водопроводом, источниками электроэнергии. На территории оборудованы парковки для автомобилей, во дворах разместились детские площадки с горками, качелями и спортивными снарядами.Восстановление жилого фонда продолжится. Специалисты уже провели оценку поврежденной инфраструктуры: дома, подлежащие восстановлению, будут отремонтированы, а те, что признаны аварийными, будут снесены, и на их месте также будет выстроено новое жилье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html

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жилье, россия, донбасс, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)