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В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей - РИА Новости, 30.08.2022
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В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей
В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей - РИА Новости, 30.08.2022
В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:27
2022-08-30T23:27
жилье
россия
донбасс
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 30 авг - РИА Новости. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в российском военном ведомстве, первые два пятиэтажных жилых дома были построены в рекордные сроки: работы на строительной площадке начались в начале июля. Дома являются частью возводимого жилого микрорайона на улице Куприна.По плану в первой очереди строительства до конца года будет возведено 12 аналогичных домов на более чем 1,2 тысячи квартир. Вторую очередь планируется завершить к лету 2023 года.Строители работают круглосуточно в три смены по 8 часов. В 10 минутах езды от стройплощадки возведен цементный завод, с которого непрерывным потоком на стройку подвозятся необходимые стройматериалы. Такой подход позволил обеспечить высокий темп строительства жилого комплекса.Сам микрорайон полностью автономен: дома обеспечены собственной котельной, водопроводом, источниками электроэнергии. На территории оборудованы парковки для автомобилей, во дворах разместились детские площадки с горками, качелями и спортивными снарядами.Восстановление жилого фонда продолжится. Специалисты уже провели оценку поврежденной инфраструктуры: дома, подлежащие восстановлению, будут отремонтированы, а те, что признаны аварийными, будут снесены, и на их месте также будет выстроено новое жилье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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жилье, россия, донбасс, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)
Жилье, Россия, Донбасс, Мариуполь, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
23:27 30.08.2022
 
В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова жителей

В Мариуполе специалисты Минобороны построили первые два пятиэтажных дома для горожан

© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 30 авг - РИА Новости. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в российском военном ведомстве, первые два пятиэтажных жилых дома были построены в рекордные сроки: работы на строительной площадке начались в начале июля. Дома являются частью возводимого жилого микрорайона на улице Куприна.
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 02:03
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение
По плану в первой очереди строительства до конца года будет возведено 12 аналогичных домов на более чем 1,2 тысячи квартир. Вторую очередь планируется завершить к лету 2023 года.
Строители работают круглосуточно в три смены по 8 часов. В 10 минутах езды от стройплощадки возведен цементный завод, с которого непрерывным потоком на стройку подвозятся необходимые стройматериалы. Такой подход позволил обеспечить высокий темп строительства жилого комплекса.
Сам микрорайон полностью автономен: дома обеспечены собственной котельной, водопроводом, источниками электроэнергии. На территории оборудованы парковки для автомобилей, во дворах разместились детские площадки с горками, качелями и спортивными снарядами.
Повседневная жизнь в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

Женщина ест чебурек во дворе дома в Мариуполе
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

Мальчик катается на велосипеде в Мариуполе
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

Пункт обмена валют на улице в Мариуполе
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

Женщина сидит на улице в центре Мариуполя
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУличная торговля в центре Мариуполя.
Уличная торговля в центре Мариуполя
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

Горожане загорают на городском пляже в Мариуполе
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

Мужчина с собакой на городском пляже в Мариуполе
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Восстановление жилого фонда продолжится. Специалисты уже провели оценку поврежденной инфраструктуры: дома, подлежащие восстановлению, будут отремонтированы, а те, что признаны аварийными, будут снесены, и на их месте также будет выстроено новое жилье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

Строящийся жилой квартал в Мариуполе
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

Военные строители из РФ возводят жилые дома в Мариуполе
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

Робототехнический комплекс разминирования Кобра сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ выносит найденный корпус от мины во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

Уничтожение обнаруженных боеприпасов специалистами сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин инспектируют строительство новых жилых кварталов в Мариуполе
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

Работа полевой кухни, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

Местные жители стоят в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Горячее питание могут получить все желающие.

Местная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
ЖильеРоссияДонбассМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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