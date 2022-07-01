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Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
В Мариуполе уже через несколько месяцев появится жилой район более чем на тысячу квартир. Работы ведут специалисты военно-строительной компании Минобороны... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:19
2022-07-01T13:25
фото
специальная военная операция на украине
мариуполь
строительство
ситуация в днр и лнр
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В Мариуполе уже через несколько месяцев появится жилой район более чем на тысячу квартир. Работы ведут специалисты военно-строительной компании Минобороны России. Как будут выглядеть новые дома, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, строительство, ситуация в днр и лнр
13:19 01.07.2022 (обновлено: 13:25 01.07.2022)
 

Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе

Читать ria.ru в
В Мариуполе уже через несколько месяцев появится жилой район более чем на тысячу квартир. Работы ведут специалисты военно-строительной компании Минобороны России. Как будут выглядеть новые дома, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

Строящийся жилой квартал в Мариуполе
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

Военные строители из РФ возводят жилые дома в Мариуполе
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

Робототехнический комплекс разминирования Кобра сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ выносит найденный корпус от мины во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

Уничтожение обнаруженных боеприпасов специалистами сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин инспектируют строительство новых жилых кварталов в Мариуполе
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

Работа полевой кухни, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

Местные жители стоят в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Горячее питание могут получить все желающие.

Местная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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