Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.
Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.
На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.
На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.
Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.
Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.
Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.
Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.
На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.
На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.
Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.
Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.
Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.
Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.
Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.
Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.
На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.
На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.
Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.
Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.
Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.
Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.
В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.
В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.
Горячее питание могут получить все желающие.