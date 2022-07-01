https://ria.ru/20220701/mariupol-1799520099.html

Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе

Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе - РИА Новости, 01.07.2022

Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе

В Мариуполе уже через несколько месяцев появится жилой район более чем на тысячу квартир. Работы ведут специалисты военно-строительной компании Минобороны... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:19

2022-07-01T13:19

2022-07-01T13:25

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

строительство

ситуация в днр и лнр

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В Мариуполе уже через несколько месяцев появится жилой район более чем на тысячу квартир. Работы ведут специалисты военно-строительной компании Минобороны России. Как будут выглядеть новые дома, смотрите в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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