06:09 30.08.2022 (обновлено: 10:16 30.08.2022)
На Западе испугались военных учений России с Китаем
Tagesspiegel: растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз
© AFP 2022 / Russian Defence MinistryКитайские военные на военных учениях "Восток-2022" в Приморском крае
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.
"Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", - уверена эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.
Ее мнение разделяет Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. "Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства", - считает политолог.
Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер. "Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США", - сказал эксперт.
Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".
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Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
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