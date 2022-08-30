Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались военных учений России с Китаем - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ispug-1813050352.html
На Западе испугались военных учений России с Китаем
На Западе испугались военных учений России с Китаем - РИА Новости, 30.08.2022
На Западе испугались военных учений России с Китаем
Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:09
2022-08-30T10:16
россия
китай
сша
вооруженные силы рф
одкб
европейский совет по международным отношениям
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813067637_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4df177099a084fc1bdc6914dbce30b73.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.Опрошенные изданием эксперты полагают, что усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку."Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", - уверена эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.Ее мнение разделяет Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. "Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства", - считает политолог.Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер. "Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США", - сказал эксперт.Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220829/yaponiya-1812798149.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813067637_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_f3638425584083a57ae4d90669cc30cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, вооруженные силы рф, одкб, европейский совет по международным отношениям, в мире, евросоюз
Россия, Китай, США, Вооруженные силы РФ, ОДКБ, Европейский совет по международным отношениям, В мире, Евросоюз
06:09 30.08.2022 (обновлено: 10:16 30.08.2022)
 
На Западе испугались военных учений России с Китаем

Tagesspiegel: растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз

© AFP 2022 / Russian Defence MinistryКитайские военные на военных учениях "Восток-2022" в Приморском крае
Китайские военные на военных учениях Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Russian Defence Ministry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.
"Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", - уверена эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.
Ее мнение разделяет Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. "Китайско-российские отношения — это вызов западным государствам. Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства", - считает политолог.
Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по России в Немецком обществе внешней политики Штефан Майстер. "Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные — США", - сказал эксперт.
Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, в свою очередь, заявил, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений Восток - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:06
В Японии обеспокоены учениями "Восток-2022"
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияКитайСШАВооруженные силы РФОДКБЕвропейский совет по международным отношениямВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала