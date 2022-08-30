https://ria.ru/20220830/dnr-1813180654.html

Ленинградская область передала шесть трамваев в Енакиево

Ленинградская область передала шесть трамваев в Енакиево - РИА Новости, 30.08.2022

Ленинградская область передала шесть трамваев в Енакиево

Трамваи доставили из Ленинградской области в город Енакиево в ДНР, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:29

2022-08-30T15:29

2022-08-30T15:29

специальная военная операция на украине

общество

александр дрозденко

енакиево

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Трамваи доставили из Ленинградской области в город Енакиево в ДНР, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург передает в дар Ленинградской области шесть трамвайных вагонов, которые будут направлены в подшефную области территорию ДНР – город Енакиево."Трамваи благополучно прибыли в Енакиево и скоро выйдут на линии", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, новые трамваи в Енакиево заменят старые, которым уже 40 лет.Губернатор Ленинградской области назвал доставку трамваев в Енакиево "настоящей спецоперацией". "Во-первых, оказалось невозможным доставить трамвай железнодорожным транспортом. Нам предложили перевезти трамваи на больших автомобильных платформах с непосредственной разгрузкой прямо на трамвайные пути в городе. Мы эту перевозку держали в тайне, потому что в это время была информация о тех диверсиях, которые происходят в Донбассе", - рассказал губернатор на видео, размещенном в его Telegram-канале."Для ленинградцев запуск трамвая в апреле 1942 года был символом надежды, надежды на снятие блокады, надежды на победу и надежды на то, что наступит мирное время. Для меня очень символично, что наши трамваи для Енакиево - это тоже символ надежды, что наступит мирная жизнь", - отметил Дрозденко. Он поблагодарил губернатора Петербурга Александра Беглова, водителей спецтехники, транспортников города и области.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР 11-12 июня. Между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории агломерации Енакиево работают дорожные службы Ленинградской области, ведется подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, ремонтируются социальные объекты, образовательные организации готовят к началу нового учебного года, работает многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс для обследования жителей, продолжается передача гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220826/mediki-1812162058.html

https://ria.ru/20220603/mediki-1792917973.html

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Кирилл Волков

общество, александр дрозденко, енакиево, ленинградская область, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр