https://ria.ru/20220830/aramilev-1812864578.html

Сергей Арамилев: тигр в России живет везде, где физически может

Сергей Арамилев: тигр в России живет везде, где физически может - РИА Новости, 30.08.2022

Сергей Арамилев: тигр в России живет везде, где физически может

Страны ареала тигра на Международном форуме по сохранению популяции тигра в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подпишут декларацию о защите РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:00

2022-08-30T10:00

2022-08-30T10:00

интервью

сергей арамилев

россия

китай

дальний восток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

амурская область

центр "амурский тигр"

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Страны ареала тигра на Международном форуме по сохранению популяции тигра в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подпишут декларацию о защите этого хищника и озвучат данные о численности вида. В преддверии этого события генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал в интервью РИА Новости о том, может ли эта кошка заселить европейскую часть России, как ее численность регулируется размером ее "холодильника", и почему не стоит заводить дома тигренка.– Сергей Владимирович, в сентябре в рамках ВЭФ пройдет Международный форум по сохранению популяции тигра. Какие страны примут в нем участие? На каком уровне? Ожидаются ли первые лица – очно или по ВКС?– Все страны ареала тигра выразили согласие на участие, за исключением Северной Кореи. Я думаю, что большинство этих стран примут участие – Индия, Китай, Малайзия, Индонезия, Таиланд. С Лаосом и Камбоджой посложнее. Вопрос представительства решается на высшем уровне. Но, по крайней мере, со стороны России как минимум все ответственные за направление примут участие: министр природных ресурсов Александр Козлов и министр юстиции, председатель нашего наблюдательного совета Константин Чуйченко. Я думаю, что со стороны ведущих стран в области сохранения тигра будут люди уровнем не ниже – то есть уровня министров.– Планирует ли Россия заключить здесь соглашения в сфере сохранения тигра? С какими странами?– На форуме планируется подписание декларации между всеми странами-участниками. Ее текст был согласован 10 августа экспертами всех стран ареала в Индии. В согласовании принимала участие делегация Минприроды РФ. Мы уверены, что на форуме будет одобрен текст декларации – основного документа, связанного с современными вызовами и угрозами для тигра.– В чем суть этой декларации?– Это некие рамочные вещи. На форуме 2010 года при подписании декларации ставились определенные цели и задачи, например, ряд стран ставили себе целью удвоение численности тигра. Кто-то справился, кто-то нет, и итоги будут подведены на этом форуме. В новой редакции декларации будет прописано, что страны будут учитывать интересы дикой природы при планировании своего экономического и хозяйственного развития. И большой блок, конечно, будет связан с необходимостью поиска финансовых механизмов, которые бы поддерживали охрану природы. В каких-то странах они есть и эффективно работают, но в некоторых есть сложности с финансированием, в том числе и с государственным.– У вас с кем-то из иностранных контрагентов планируются встречи? Что будете обсуждать?– Деловая программа форума предполагает несколько сессий, одна из них посвящена как раз-таки поискам финансов и вопросам охраны. На этой сессии предполагается участие руководителей природоохранных организаций, в том числе государственных. Мы будем выступать модераторами этой сессии и все эти вопросы обсуждать.Российская Федерация хорошо работает в двустороннем формате с Китаем и Индией. Центр "Амурский тигр" является представителем России в международной организации Global Tiger Forum (GTF). На площадке этой организации мы обмениваемся опытом, новостями, практиками. Каких-либо соглашений практического плана там достичь сложно, потому что Россия по своему укладу является европейской страной: мы достаточно сильно отличаемся от стран Азии по законодательству, по степени хозяйственного освоения, климату. Поэтому те меры и методики, которые есть у нас, неприменимы для Индии, Вьетнама, Лаоса и наоборот. Тем не менее, есть три точки соприкосновения. Первая – это учет и мониторинг, вторая – вопросы, связанные с пресечением контрабанды, хранения и скупки дериватов тигра, и третий момент – ветеринарные вопросы, темы заболевания тигров и объектов кормовой базы. Здесь страны могут обмениваться опытом, и это открывает возможности для сотрудничества.Кроме того, из-за сокращения ареала важен вопрос реинтродукции тигра – изъятие хищника из дикой природы и его возвращения. Поэтому мы и стремимся к подписанию декларации, в рамках которой сможем создавать отдельные механизмы сотрудничества. После подписания декларации в 2010 году организация "Глобальная тигриная инициатива" (GTI) объединяла и анализировала данные, собранные во всех странах ареала, но, к сожалению, она прекратила свое существование. Мы надеемся, что после подписания декларации будет создан новый механизм, который позволял бы всем странам сотрудничать в одном поле. Есть необходимость в организации, которая собирала бы аналитические данные у всех стран. По сути, нам нужна площадка, где каждая страна отчитывалась бы о своих успехах по сохранению тигра, могла рассказать о своих проблемах и поискать возможности решения. Например, найти механизмы дополнительного финансирования, привлечения специалистов.Кроме того, когда есть общая мировая аналитика, мы можем понимать, что глобально происходит с видом. Например, если в какой-нибудь стране произойдет вспышка нового заболевания у тигров, которое станет для них фатальным, а мы не будем об этом знать, то урон может быть нанесен всем популяциям во всех странах ареала независимо от вида. На общей площадке можно выработать совместные меры борьбы с таким заболеванием.– Ожидаются ли на тигрином саммите данные о численности амурского тигра от Китая? Можно ли ждать данных от КНДР?– Китай будет озвучивать численность тигра, им есть чем похвастаться. Проблемой этого вида КНР озаботилась в 2006 году, и прошло немного времени, но там уже наладили систему учета, охраны, мониторинга, создали новые ООПТ в приграничных зонах. Китаю сложно решить проблему одномоментно, потому что там есть граждане, которые потребляют части тигра и являются заказчиками дериватов, но они есть и в других странах Азии, да и в России тоже.С КНДР у нас прямых контактов нет, но, насколько знаем, они не планировали принимать участие в форуме. При этом Северная Корея не является определяющей страной ареала тигра. Если он там и обитает, то можно говорить о группировке из не более чем 20 особей. Но, может быть, в скором времени КНДР допустит сторонних ученых для учета тигра или предоставит свои данные.– Ожидается, что Россия на форуме представит последние точные данные о численности амурского тигра в стране. Вы пока не можете назвать цифру?– Цифру озвучит Минприроды РФ как основной организатор учета. Он был впервые проведен Россией без привлечения международных финансовых средств, без иностранных граждан и граждан, работающих на иностранные государства. Такое импортозамещение.В целом, мы можем говорить о том, что ареал тигра расширяется. Проекты по реинтродукции тигров в ЕАО и Амурскую область успешны, там численность вида растет. Есть понимание о влиянии угрозы африканской чумы свиней (АЧС). В целом, прогнозы оправдываются: численность тигра все эти годы росла благодаря принятым мерам. Думаю, цифра, которая будет озвучена на форуме, порадует многих. Но надо сказать, что любая популяция животных – это живой организм, и эта цифра не является абсолютной. С февраля, когда проходил учет, какие-то тигры погибли, какие-то родились.– Можно ли говорить о том, что выросшая популяция приближается к своему географическому пределу на Дальнем Востоке? Будет ли она расти и дальше, или численность вида будет саморегулироваться?– По географическому пределу тигр достиг своего оптимума – то есть он живет везде, где физически может жить, в тех местообитаниях, которые люди ему оставили. Но не везде хорошая ситуация с плотностью популяции. Это связано с антропогенными факторами, с АЧС и другими причинами. На некоторых территориях есть перспективы для роста численности вида.Вообще тигр – это вид южной фауны. Ввиду изменений на планете он оказался в экстремальных для него условиях, адаптировался, но жить ему сложно. Каждый день тигра – это его поединок за существование. Ему сложнее выживать, чем его собратьям из других стран, там и копытных больше, и растительности, в которой можно спрятаться, а снега нет. В России тигр живет на пределе своего распространения, и у него очень высокая естественная смертность. Включаются внутрипопуляционные механизмы на саморегуляцию численности. Если в какой-то момент на участке ареала тигров становится больше, у них начинаются болезни, хищники теряют осторожность, начинают убивать друг друга.Ярким примером являются территории наших заповедников и нацпарков, где браконьерство условно снижено до минимума, но при этом численность тигра постоянна. Например, в Лазовском заповеднике последние 20 лет постоянно насчитывается 12-14 тигров: бесконечно много их не становится, потому что живущие там кошки понимают размер своего "холодильника", умеют считать свои запасы. Если размера "холодильника" не хватает, то численность вида снижается.Как мы знаем, тигр – территориальное животное, у самца участок, где живут три-четыре самки и тигрята. Подросших детенышей самец выгоняет, и им приходится искать новые участки. Иногда они попадают в экстремальные для проживания зоны, есть случай захода тигра в Якутию, на левобережье реки Амур, до Татарского пролива. Там для них несвойственные угодья, и они гибнут. Поэтому мы считаем, что географически тигр занял пригодные для себя местообитания, а с точки зрения численности, или популяционного оптимума, оптимальной численности еще не достиг. Если мы приложим усилия, он ее достигнет, но она будет небольшая. По оценкам разных специалистов в среднем можно говорить о том, что в местообитаниях в доступности амурского тигра может жить до одной тысячи особей, включая тигрят. Одна тысяча для столь большого зверя – это небольшая численность, любой фактор может резко ее снизить. Поэтому тигр всегда будет видом, которому нужно повышенное внимание.– Вы упомянули самого "северного" тигра, который отмечался в Якутии, потом он ушел южнее, в сторону Селемджинского района Приамурья. Можно ли по его перемещениям говорить о том, что тигры в будущем расселятся на более северные территории? Можем ли мы ожидать, что когда-нибудь тигры заселят Якутию?– Для всех хищников самое важное – это пища. Поэтому проблема Якутии – это не глубокий снег, а отсутствие в большом количестве копытных и укрытий для охоты. Тигр теоретически может дойти до мест концентрации северного оленя, но тот из-за отсутствия укрытия его увидит, и охота тигра будет затруднена. Так же, если говорим о Забайкалье, Алтае, европейской части России, там численность копытных в лесу не такая высокая, как на юге Дальнего Востока, параметры которой обеспечиваются наличием кедра, дуба и других растений.Мы проводили научные исследования о возможности реинтродукции тигра на Алтае. В целом количество копытных позволяет виду там жить. Но сложность в этом регионе – это большое число фермерских предприятий, где держат лошадей, коров и овец. Тигр как совершенное животное, живущее по пути наименьшего сопротивления, увидит большое стадо коров и поймет, что охотиться на них проще, чем бегать за маралом. В качестве эксперимента на Алтае можно провести выпуск двух-трех тигров как часть амбициозного проекта по восстановлению вида в Казахстане, чтобы понять, как он адаптируется на новых территориях, но не более того. Пока все выпуски были осуществлены в исторический ареал, поэтому никто не знает, как тигры себя поведут на территориях, где они раньше никогда не обитали. Поэтому юг Дальнего Востока долгие годы будет основным местом обитания тигра.– Как вы отметили, по итогам учета этого года установлено, что популяция тигра в РФ выросла. Может ли это говорить о том, что африканская чума свиней, подкосившая поголовье дикого кабана, никак не повлияла на амурского тигра?– Она повлияла. АЧС в России развивается с 2008 года, и за 14 лет появились определенные модели, которые позволили нам понимать, что при вспышках этой болезни не происходит стопроцентной гибели популяции кабана, какая-то ее часть остается, что через три-четыре года позволяет численности постепенно восстанавливаться. Мы понимали, что основным разносчиком заболевания является человек, природных очагов АЧС в России нет. И если принять меры, которые не позволят человеку заносить заболевание в лес, это ускорит восстановление численности кабана.Также мы понимали, что численности косули, пятнистого оленя, изюбра достаточно, чтобы прокормить тигра и население. Но мы ожидали усиления конфликтных ситуаций с этим хищником, что и произошло. В эту зиму их было больше, чем обычно. Мы понимали, что в эту зиму тигры будут гибнуть чаще, в основном тигрята этого года, и это будет иметь свои последствия. От той цифры численности вида, что будет озвучена на форуме, дальнейший рост будет идти не так быстро, возможно, с этого года популяция будет на некоем плато.Почему гибнут тигрята этого года? Часть их рождается зимой, и тигрица на первых порах должна обогревать их каждые два часа, кормить. Кабан для этих целей был оптимален: тигрица находила табун и могла без особых временных затрат добывать кабанчиков и обеспечивать себя и тигрят устойчивой пищей. Когда кабан пропадает из рациона, самке приходится охотиться на изюбрей и косуль. Это сложнее, тигрица уходит от детенышей на более длительное время, и тигрята замерзают или от голода уходят, выходят на дороги, встречаются с хищниками, собаками или людьми. Сплошной учет показал, что число тигрят этого года снизилось. Последствия будут, но не очень критичные.Кроме того, мы видим, что в Пограничном районе Приморья, где официально зафиксирована первая вспышка АЧС, и где 95% популяции кабана исчезли, на четвертый год численность вида постепенно восстанавливается. Сейчас там примерно половина от числа особей, которое было до вспышки. Тем не менее, из-за ситуации с АЧС, из-за общего тренда экономического развития Дальнего Востока количество выходов тигров к людям будет расти, и мы должны быть к этому готовы. Государству и организациям, которые ему помогают, нужно усиливать работу по разрешению конфликтных ситуаций. Количество оперативных групп и оборудования должно быть больше.– Какие еще новые данные удалось получить в ходе сплошного учета тигра? Может, быть специалисты заметили новые особенности в повадках, семейных отношениях тигров, способах или географии освоения новых территорий?– Все открытия по тиграм сделаны в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы их подтверждаем или переоткрываем. Но относительно новым фактом стало то, что тигр успешно охотится на косулю. Считалось, что это копытное для тигров – достаточно сложный объект охоты, так как она может резко менять вектор движения – до 120 градусов. Учитывая скорость и массу – косуля весит 30-40 килограммов, а тигр 200 килограммов – хищник к таким маневрам не всегда готов. Поэтому в норме косуля занимает минимальный процент в рационе тигра.Также ранее считалось, что тиграм критически сложно охотиться на косуль на открытых пространствах. Но учет показал, что из-за того, что кабан исчез в ряде районов, тигру пришлось увеличивать долю косули в рационе, и он оказался в несвойственных для себя районах, где преобладают открытые пространства, – в Черниговском и Хорольском районах, на Приханкайской низменности. И там тигр достаточно успешно охотится на косуль.Также мы видим, что в Амурской области к тиграм, которые выпущены из реабилитационного центра, пришли дикие тигры. С тигрицей Еленой в Хинганском заповеднике уже год ходит самец, и мы надеемся, что у них все сложится. Кроме того, в ходе учета установлено, что в Пограничном районе Приморья, где в 2005 году отмечались тигры, а в 2015 году их не было, восстановилась популяция – хищники снова туда вернулись и образуют устойчивую группировку. Также отмечено, что количество тигрят в выводках разное и зависит от условий. В Лазовском районе Приморья, где не сильно свирепствовала АЧС, тигрицы могли вырастить четырех котят. В наших условиях это редкость. В Хабаровском крае число погибших тигрят выше, чем в Приморье, так как там более суровые условия. В целом, все стандартно, но для нас отрадно, что прогнозы и система мониторинга себе оправдали. Это говорит о том, что мы правильно понимаем процессы в природе. Кроме того, учет позволяет видеть проблемные места – есть отдельные участки ареала, где требуются усилия государства и природоохранных организаций по сохранению тигра и уникальной природы.– В последние годы многих выходящих в села тигров на Дальнем Востоке выпускали после обследования в другие районы. Можно ли говорить о том, что большая их часть прижилась и не "хулиганит" на новых территориях? Как вообще показывает себя практика переселения конфликтного тигра?– Действительно, у нас в последние годы количество транслокаций увеличилось. Это связано с повышением уровня профессиональных навыков службы охотнадзора, повысилось качество отлова тигров. Оказалось, что транслокация действительно помогает внушить зверю, что больше выходить в населенные пункты не нужно. Таких примеров много: тигры Владик, Артем, последний случай – тигрица Амба, тигрица Зима, пока безымянный тигр из Красноармейского района Приморья. Все они больше не выходили в населенные пункты и не совершали конфликтные ситуации, за исключением одного тигра, который напал на пасшегося в лесу барана. Потом он все же обходил село стороной. У нас есть информация, что из восьми транслоцированных тигров два стали жертвами браконьеров.На данный момент мы видим транслокацию единственным способом гарантированного отпугивания тигра от населенного пункта. К сожалению, транслоцированные тигры не всегда находят себе участки. Например, Амба исследует всю Амурскую область, не вступает в конфликты, но уходит на большие расстояния. Видно, что она не понимает, где ей остановиться. С чем это связано, мы пока не знаем, потому что такое бывает и с подросшими тигрятами, в основном, с самцами. Но в целом можно сказать что процедура дает положительные плоды, и мы видим за ней будущее. Нам надо доработать метод по местам выпуска, потому что крайне важен, особенно для самцов, переезд в те места, где есть свободный участок. Как раз уже осуществленные выпуски помогут нам собрать необходимые данные.– Недавно в Хабаровский край привезли покалеченного человеком тигра Гектора из гастролирующего зоопарка Оренбуржья. Из-за травм и несвоевременно оказанной медпомощи зверь никогда не сможет встать в полный рост, он бегает в полуприседе. Этот тигр пройдет реабилитацию, но в передвижных зоопарках живет множество таких же травмированных диких кошек, также многие звери попадают в беду в дикой природе. Как вы считаете, можно ли глобально решить эту проблему и каким образом?– Надо разделять эту историю на случаи с дикими и содержащимися в неволе животными. Более-менее понятно по процедуре отпугивания и изъятия диких зверей, и есть, но, к сожалению, не выполнено распоряжение Росприроднадзора о том, что в каждом регионе России нужно иметь реабилитационный центр для диких животных. В любом субъекте РФ есть случаи, когда звери заходят в населенные пункты, оказываются в беде. Раз мы решили жить в эпоху общества, где к животным относятся "как к людям", то такие реабилитационные центры должны существовать.Что касается содержания животных в неволе, то это большая боль. Только в последние пять лет в России начали менять законодательство в этой отрасли. Мы содействовали принятию законов, запрещающих физическим лицам содержать хищников и других животных. Считаем, что они должны жить только в тех местах, где есть приемлемые условия. Тигр Жорик (травмированный тигр из передвижного зоопарка, сейчас живет в хабаровском центре реабилитации "Утес" – ред.), который стал инвалидом, тигр Гектор – они из передвижных зоопарков. Мы считаем, что в норме так содержать зверей нельзя. Любое размножение редких животных в неволе должно контролироваться. Например, у Московского зоопарка есть программа по сохранению тигров с чистой генетикой в неволе. Есть зоопарки, где созданы все условия, и число тигров и леопардов там контролируется. Если бы везде соблюдались эти правила, трагедий с Жориком и Гектором не случилось бы.При этом сейчас мы не можем применить радикальные меры – появятся тысячи тигров из неволи, которым будет негде жить. Поэтому будет переходный период, и сейчас нужны центры, на общественных началах помогающие таким животным. С точки зрения практики в РФ должно быть несколько государственных центров реабилитации, чтобы исполнять законы, которые должны быть приняты. Содержание зверей в неволе – это глобальная проблема, но, к счастью, начались сдвиги. Определяется список запрещенных к содержанию животных, появился закон о том, в каких условиях должны содержаться звери.– На ваш взгляд, сейчас меньше стало людей, которые берут к себе тигрят как домашних животных? Что бы вы сказали таким людям, которые хотят это сделать?– Людей таких меньше не стало. Это связано со средствами коммуникации. До появления соцсетей и закрытых групп в мессенджерах ты не мог прийти в зоомагазин и купить тигренка, нужно было знать, к кому обратиться, были сложные схемы. Сейчас люди рекламируют запрещенную историю – по закону запрещено держать тигров дома. В соцсетях, в мессенджерах идет реклама, там рассказывают, какой тигр мягкий, как круто иметь его дома, дети видят такие ролики в соцсетях. И люди, у которых есть средства, покупают этих животных. Нужно менять такое отношение. Содержание любого животного – это всегда ответственность. А тигру нужно строить отдельный вольер размером в гектар, кормить хорошим мясом без гормонов и так далее.Я за то, чтобы тигры, леопарды и другие такие животные в неволе содержались только в сафари-парках, зоопарках и цирках с устойчивым государственным или частным финансированием, где созданы приемлемые условия содержания. Если человек хочет увидеть животное, пусть идет в сафари-парк или зоопарк. Содержание дома тигра – это не спасение тигра, потому что эти звери (которых незаконно продают – ред.) зачастую не имею чистого генетического статуса и никогда не будут использоваться для сохранения популяции.– Как дела у "президентских" тигров Бориса и Светлой? Были ли у них новые свадьбы, ждем ли новое потомство?– Борис последние два года не фиксируется фотоловушками. Здесь два варианта – или он погиб, или его сын Гром вытеснил его с участка, и Борис ушел туда, где нет фотоловушек. Когда Борис осваивал ЕАО, он там был одним самцом, у него был большой участок, превышающий стандартный участок самца. Когда у него появился сын Гром, он занял часть участка, и Борис должен был ему уступить и уйти на новую территорию. Сын сейчас регулярно отмечается фотоловушками на участке отца.Светлая попадает на фотоловушки. В эту зиму ее взрослые тигрята отошли от нее, и, может быть, этим летом она снова станет мамой.– Ранее выпущенная в ЕАО амурская тигрица из Приморья Лазовка несколько месяцев жила в Китае, но вернулась. Были ли у нее новые попытки "миграции" в КНР?– У Лазовки были три попытки перехода в Китай, не превышающие 10 дней, но в минувшие осень-зиму она прожила там три месяца и вернулась. И если верить данным ее спутникового ошейника, она сейчас готовится стать мамой или уже принесла третье по счету потомство. Надеемся, что скоро сможем зафиксировать его на фотоловушках.– Нашелся ли потерянный в ЕАО тигр Сайхан? Мог он также уйти в Китай?– Не нашелся. Он мог стать жертвой браконьеров, но достоверно подтвердить эту информацию мы не можем. Мог и в Китай уйти – самцы широко перемещаются, и их сложно найти, когда теряется сигнал с ошейника.– Тигры в дикой природе погибают и по естественным причинам, в том числе от болезней. Насколько широки сегодня знания о заболеваниях диких крупных кошек? Есть ли необходимость в масштабных исследованиях на предмет генетических, вирусных и других болезней в дикой природе у тигров?– Тигры болеют, в том числе смертельными болезнями. У них они разнообразные - от онкологии до тяжелых инфекций. К счастью, болезни, которая бы вызывала эпизоотию, – это прямой аналог эпидемии – не обнаружено. Какое-то время на эту роль претендовала так называемая чума плотоядных, считалось, что она может привести к массовому вымиранию вида. Но исследования показали, что она не несет такой угрозы. На сегодняшний день болезни, от которых погибают тигры, в основном развиваются от ослабления иммунитета от ранений при охотах, при выяснении отношений с другим тигром или от огнестрельных ран.Трудности в исследовании болезней связаны с тем, что заболевшие тигры, как любые животные, стараются куда-то забиться, спрятаться. Их сложно найти: зверь редкий, а площади ареала большие. Находят их тела, как правило, в высокой степени разложения, что не позволяет ученым их исследовать. Но пока материал, которые мы проанализировали, достаточен для понимания того, что новых болезней, которые грозили бы всей популяции тигра, не появилось.Так как амурский тигр живет на пределе своего распространения, в экстремальных условиях, у него очень высокий процент естественной гибели – 15-18% тигров ежегодно погибают от болезней и травм. Любая кошка кусает, как компостер: проткнула, отпустила. От укуса образуется канал, который быстро затягивается, и в который с зубов попадает инфекция – кошки не чистят зубы. Может начаться процесс воспаления. Поэтому если один тигр укусил другого, это может привести к гибели особи. На нашей практике были три таких случая, в том числе этой зимой был обнаружен тигренок, погибший от укуса другого тигра. Тот его неудачно укусил, ничего не сломал, но занес инфекцию, и детеныш умер от заражения крови. У тигров такие ситуации – норма, и это надо учитывать. Тем не менее, болезни животных нужно изучать, потому что любой вновь созданный или мутировавший вирус может быть опасен для тигра. Именно поэтому важна программа сохранения в неволе генетически чистого тигра, опасна потеря даже трети дикой популяции. Поэтому специалисты ведут постоянный мониторинг, а у тигров, которых отлавливают, берут кровь из вены на исследование всех известных заболеваний.– В Подмосковье в ближайшее время планируется открыть приют для диких животных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Как вы относитесь к таким инициативам? Они помогут?– Это положительная инициатива. У таких животных два пути: быть усыпленными или обрести возможность жизни. Есть такой миф, что животное, находящееся в неволе, сделает все, чтобы оказаться на воле, но это не так. Если животное кормят, за ним ухаживают, у него есть "друг", ему может быть достаточно комфортно. Если зверь родился в неволе, претерпевает мучения, и есть люди, которые готовы их облегчить, это здорово. Это финансово затратно, и если есть меценаты, готовые помочь, – это достойный поступок, нужная и правильная история. Количество таких пострадавших животных с каждым годом будет снижаться благодаря принятым законам, и, надеюсь, благодаря усилиям контролирующих надзорных органов. Но одномоментно ситуация не изменится, и эта проблема еще долгие годы будет актуальной.

https://ria.ru/20211012/forum-1754136704.html

https://ria.ru/20220208/tigry-1771603081.html

https://ria.ru/20220729/tigry-1805392359.html

https://ria.ru/20220728/populyatsiya-1805581045.html

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https://ria.ru/20220823/tigr-1811629297.html

https://ria.ru/20220818/tigritsa-1810403643.html

https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

https://ria.ru/20220225/boyard-1774974068.html

россия

китай

дальний восток

амурская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

интервью, сергей арамилев, россия, китай, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), амурская область, центр "амурский тигр", восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), константин чуйченко