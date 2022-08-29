https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812973170.html

Войска с учений "Восток-2022" будут возвращаться до конца сентября

Войска с учений "Восток-2022" будут возвращаться до конца сентября - РИА Новости, 29.08.2022

Войска с учений "Восток-2022" будут возвращаться до конца сентября

Войска со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" будут возвращаться в пункты постоянной дислокации до конца сентября, сообщил заместитель министра РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:03

2022-08-29T18:03

2022-08-29T18:03

россия

вооруженные силы рф

одкб

шос

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377005_0:34:3119:1788_1920x0_80_0_0_abef89203cf0d147f7e45c1df6461ef7.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Войска со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" будут возвращаться в пункты постоянной дислокации до конца сентября, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе.Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году."Возвращение органов военного управления и войска в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до конца сентября", - сказал Фомин.В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в "Востоке" примут участие оперативные группы управления от МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России.Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812971732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы рф, одкб, шос, безопасность