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Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах
Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах - РИА Новости, 29.08.2022
Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:55
2022-08-29T17:55
2022-08-29T19:23
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
александр фомин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе."Шесть общевойсковых полигонов: Князе-Волконский, Сергеевский, Успеновский, Горячие Ключи, Лагунное, Бурдуны; три авиационных полигона: Новосельский, Телемба, Бухта Анны", — перечислил генерал-полковник.Он подчеркнул, что войска будут совершенствовать полевую, морскую, воздушную выучку с практической отработкой как оборонительных, так и наступательных действий.Число участников маневров на российской территории не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.Возвращение участников учений в места постоянной дислокации запланировано до конца сентября.Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки войск в этом году.В них примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, александр фомин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Александр Фомин
17:55 29.08.2022 (обновлено: 19:23 29.08.2022)
Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах
В Минобороны сообщили, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
"Шесть общевойсковых полигонов: Князе-Волконский, Сергеевский, Успеновский, Горячие Ключи, Лагунное, Бурдуны; три авиационных полигона: Новосельский, Телемба, Бухта Анны", — перечислил генерал-полковник.
Он подчеркнул, что войска будут совершенствовать полевую, морскую, воздушную выучку с практической отработкой как оборонительных, так и наступательных действий.
"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", — подчеркнул Фомин.
Число участников маневров на российской территории не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией
, Казахстаном
, Киргизией
, Таджикистаном
и Китаем
.
Возвращение участников учений в места постоянной дислокации запланировано до конца сентября.
Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки войск в этом году.
В них примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.