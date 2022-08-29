https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812971732.html

Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах

Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах - РИА Новости, 29.08.2022

Учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах

Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

2022-08-29T19:23

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

александр фомин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стратегические учения "Восток-2022" пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа, сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе."Шесть общевойсковых полигонов: Князе-Волконский, Сергеевский, Успеновский, Горячие Ключи, Лагунное, Бурдуны; три авиационных полигона: Новосельский, Телемба, Бухта Анны", — перечислил генерал-полковник.Он подчеркнул, что войска будут совершенствовать полевую, морскую, воздушную выучку с практической отработкой как оборонительных, так и наступательных действий.Число участников маневров на российской территории не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.Возвращение участников учений в места постоянной дислокации запланировано до конца сентября.Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки войск в этом году.В них примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 самолетов и вертолетов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, александр фомин