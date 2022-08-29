https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812965729.html

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными - РИА Новости, 29.08.2022

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов, сообщил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:41

2022-08-29T17:41

2022-08-29T17:41

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе."Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - сказал Фомин.Учения "Восток" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в этом году. В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811813983.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф