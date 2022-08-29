Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО
Участвующие в учениях "Восток" иностранные контингенты прибыли на полигон Сергеевский
Военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО), сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае и приступили к подготовке и приему техники и вооружения. Также личный состав изучает особенности местности и климатических условий, в которых предстоит выполнять совместные учебные задачи", - сказали в ведомстве.
В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китай, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
Замыслом учений предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности РФ и её союзников в зоне ответственности ВВО
"Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября 2 под руководством начальника генштаба ВС РФ на семи полигонах – "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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