https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812791863.html

Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО

Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО - РИА Новости, 29.08.2022

Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО

Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО),... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:05

2022-08-29T08:05

2022-08-29T08:05

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО), сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае и приступили к подготовке и приему техники и вооружения. Также личный состав изучает особенности местности и климатических условий, в которых предстоит выполнять совместные учебные задачи", - сказали в ведомстве.В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китай, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.Замыслом учений предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности РФ и её союзников в зоне ответственности ВВО"Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября 2 под руководством начальника генштаба ВС РФ на семи полигонах – "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

https://ria.ru/20220826/ucheniya-1812338999.html

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811813983.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, приморский край, азербайджан, шос, одкб, вооруженные силы рф