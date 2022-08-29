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Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО - РИА Новости, 29.08.2022
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Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО
Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО - РИА Новости, 29.08.2022
Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО
Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО),... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:05
2022-08-29T08:05
безопасность
россия
приморский край
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО), сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае и приступили к подготовке и приему техники и вооружения. Также личный состав изучает особенности местности и климатических условий, в которых предстоит выполнять совместные учебные задачи", - сказали в ведомстве.В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китай, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.Замыслом учений предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности РФ и её союзников в зоне ответственности ВВО"Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября 2 под руководством начальника генштаба ВС РФ на семи полигонах – "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
https://ria.ru/20220826/ucheniya-1812338999.html
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безопасность, россия, приморский край, азербайджан, шос, одкб, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Приморский край, Азербайджан, ШОС, ОДКБ, Вооруженные силы РФ
08:05 29.08.2022
 
Участвующие в учениях "Восток" иностранцы прибыли на полигон в ВВО

Участвующие в учениях "Восток" иностранные контингенты прибыли на полигон Сергеевский

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Восточном военном округе (ВВО), сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае и приступили к подготовке и приему техники и вооружения. Также личный состав изучает особенности местности и климатических условий, в которых предстоит выполнять совместные учебные задачи", - сказали в ведомстве.
Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 16:12Россия-Китай: Главное
НОАК направила военнослужащих в РФ для участия в учениях "Восток-2022"
В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китай, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.
Замыслом учений предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности РФ и её союзников в зоне ответственности ВВО
"Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября 2 под руководством начальника генштаба ВС РФ на семи полигонах – "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:48
Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях
 
БезопасностьРоссияПриморский крайАзербайджанШОСОДКБВооруженные силы РФ
 
 
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