https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812775384.html

В учениях "Восток-2022" примут участие более 50 тысяч военных

В учениях "Восток-2022" примут участие более 50 тысяч военных - РИА Новости, 29.08.2022

В учениях "Восток-2022" примут участие более 50 тысяч военных

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T00:01

2022-08-29T00:01

2022-08-29T08:49

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.На учениях будут отработаны "различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа", добавили в Минобороны.От Вооруженных сил России в учениях задействуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.В маневрах также примут участие оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Всего в учениях задействуют более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.Основные тактические действия отработают на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.Также маневры пройдут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и в прибрежных зонах Охотского моря.В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.Как отметили в Минобороны, действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.

https://ria.ru/20220825/ucheniya-1812044760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия