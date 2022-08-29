https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1813030607.html

Спецоперация, 29 августа: МАГАТЭ едет на ЗАЭС, Киев обстреливает станцию

Спецоперация, 29 августа: МАГАТЭ едет на ЗАЭС, Киев обстреливает станцию - РИА Новости, 29.08.2022

Спецоперация, 29 августа: МАГАТЭ едет на ЗАЭС, Киев обстреливает станцию

Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены и, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС. Киев нанес новые удары по ЗАЭС, в результате обстрела... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:29

2022-08-29T22:29

2022-08-29T22:29

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

евгений балицкий

россия

херсонская область

украина

магатэ

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ выехали из Вены и, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС. Киев нанес новые удары по ЗАЭС, в результате обстрела пробита крыша спецкорпуса станции, где хранится топливо для реакторов. В администрации области убеждены, что Киев, продолжая непрерывные обстрелы ЗАЭС, намерен сорвать миссию МАГАТЭ.Запорожская АЭСГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.Москва рассчитывает, что миссия МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской АЭС, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить специалистам МАГАТЭ все доказательства того, что Украина ведет себя как государство - ядерный террорист.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.На фоне сообщений об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные продолжают непрерывно обстреливать станцию, город Энергодар и ближайшие населенные пункты, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ, сообщили в администрации города Энергодар.Так, в результате обстрела украинских войск в понедельник была пробита крыша спецкорпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара, по данным администрации Запорожской области, за последнюю неделю выросла на 70%.По словам Рогова, с 15 по 21 августа было осуществлено 23 обстрела, а с 22 по 28 августа уже 38.Ход операцииВооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери в живой силе - более 560 человек, 26 танков и два штурмовика Су-25, сообщили в понедельник в Минобороны России."Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери... очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - сказали в ведомстве. Российские военные уничтожили полевые лагеря украинских националистических батальонов "Айдар"* и "Азов"* в Днепропетровской области, также высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, за прошедшие сутки ВКС России сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, ударами с воздуха высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник.В сводке также сообщается, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS в районе Новой Каховки в Херсонской области, а также шесть беспилотников в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего, по статистике Минобороны РФ, за время проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 276 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов, более 4,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более пяти тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), евгений балицкий, россия, херсонская область , украина, магатэ, запорожская аэс