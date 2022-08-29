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Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России - РИА Новости, 29.08.2022
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Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России
Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России - РИА Новости, 29.08.2022
Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России
Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:00
2022-08-29T11:46
рустам минниханов
россия
казань
алжир (провинция)
организация исламского сотрудничества
владимир путин
в мире
республика татарстан
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КАЗАНЬ/МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.В ходе открывшегося в понедельник пленарного заседания саммита приветствие главы государства зачитал президент Татарстана Рустам Минниханов."Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь", - говорится в приветствии.Президент РФ отметил, что избрание Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой.По мнению Путина, встреча молодежи в Казани, на которую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран.Как отметил президент, в Казань приехали сотни делегатов из десятков стран, отвечающих за молодёжную политику. Он выразил уверенность в том, что у них будет хорошая возможность провести дискуссии и наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы.Телеграмма была также опубликована на сайте Кремля.Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Участие в нем принимают министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 67 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.
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рустам минниханов, россия, казань, алжир (провинция), организация исламского сотрудничества, владимир путин, в мире
Рустам Минниханов, Россия, Казань, Алжир (провинция), Организация исламского сотрудничества, Владимир Путин, В мире, Республика Татарстан
11:00 29.08.2022 (обновлено: 11:46 29.08.2022)
 
Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

Путин: государства исламского мира являются традиционными партнерами России

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ/МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.
В ходе открывшегося в понедельник пленарного заседания саммита приветствие главы государства зачитал президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь", - говорится в приветствии.
Президент РФ отметил, что избрание Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой.
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По мнению Путина, встреча молодежи в Казани, на которую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран.
Как отметил президент, в Казань приехали сотни делегатов из десятков стран, отвечающих за молодёжную политику. Он выразил уверенность в том, что у них будет хорошая возможность провести дискуссии и наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы.
Телеграмма была также опубликована на сайте Кремля.
Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Участие в нем принимают министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 67 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияКазаньАлжир (провинция)Организация исламского сотрудничестваВладимир ПутинВ мире
 
 
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