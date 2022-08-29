https://ria.ru/20220829/putin-1812821699.html

Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России - РИА Новости, 29.08.2022

Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:46

рустам минниханов

россия

казань

алжир (провинция)

организация исламского сотрудничества

владимир путин

в мире

республика татарстан

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КАЗАНЬ/МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.В ходе открывшегося в понедельник пленарного заседания саммита приветствие главы государства зачитал президент Татарстана Рустам Минниханов."Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь", - говорится в приветствии.Президент РФ отметил, что избрание Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой.По мнению Путина, встреча молодежи в Казани, на которую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран.Как отметил президент, в Казань приехали сотни делегатов из десятков стран, отвечающих за молодёжную политику. Он выразил уверенность в том, что у них будет хорошая возможность провести дискуссии и наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы.Телеграмма была также опубликована на сайте Кремля.Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Участие в нем принимают министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 67 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html

https://ria.ru/20220810/banking-1808486712.html

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казань

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рустам минниханов, россия, казань, алжир (провинция), организация исламского сотрудничества, владимир путин, в мире