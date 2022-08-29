https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html
СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике
СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике - РИА Новости, 29.08.2022
СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике
Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:29
2022-08-29T07:29
2022-08-29T07:29
в мире
арктика
сша
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:101:1290:826_1920x0_80_0_0_13af99e89703343d87fd5d494bda7542.jpg
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. Столтенберг пояснил, что возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов, а Китай расширяет свое присутствие в Арктике, планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктуру и исследовательские проекты на крайнем Севере.Газета отмечает, что, по мнению ряда китайских экспертов, в будущем Арктика станет ключевым регионом глобального соперничества, и это объясняет, почему США активизировали усилия по улучшению координации со своими союзниками в регионе и в военном соперничестве с Россией.Тем не менее, добавили авторы статьи, раздувание присутствия Китая и России в Арктике является частью злонамеренных попыток Запада во главе с США представить Москву и Пекин стратегическими угрозами, тем самым повлияв на арктические государства, но это "полное искажение арктической политики Китая и оно направлено на сдерживание России под предлогом безопасности".Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил изданию, что "меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым районом соперничества между крупными державами".По его мнению, главным приоритетом Вашингтона в этом регионе на данный момент является ответ на возрастающую активность Москвы, и помимо военного присутствия, основным направлением деятельности США также станет контроль над будущими судоходными путями в регионе.В частности, добавил аналитик, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия столкнется с определенными ограничениями на своем водном пути к Балтийскому морю, и поиск дополнительных водных путей на Крайнем Севере будет иметь стратегически важное значение для Москвы.При этом директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что "вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно рассматривать как часть стремления альянса сосредоточиться на делах, связанных с Арктикой". По его мнению, создание в США должности посла по особым поручениям в Арктике, о чем ранее сообщил госдепартамент, поможет Вашингтону улучшить координацию с союзниками и установить правила, сдерживая наращивание военной мощи России под предлогом безопасности.Ван Ивэй также добавил, что по мере того, как США продвигали идею "всеобщего достояния", стратегия сдерживания России и Китая распространялась на стратегические районы не только в Арктике, но также в космосе и киберсообществе.Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в СМИ заявила, что Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По словам американского эксперта, Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что Россия осваивает территорию Арктики, которая прилегает к территории нашей страны, подобная практика закреплена в международных соглашениях. Законодатель выразил недоумение по поводу заявлений эксперта, подчеркнув, что США к нашим территориям отношения не имеют и находятся далеко от них. Он добавил, что американцы часто обращаются к теме Арктики, хотя мы осваиваем только то, что наше по праву. В свою очередь, США закрепились на той территории, которая фактически является совместной вместе с Канадой.
https://ria.ru/20220817/granitsy-1810227807.html
https://ria.ru/20220725/arktika-1804783046.html
арктика
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0aa8e56c9d159d7e8f22235ed384a3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арктика, сша, россия, китай
В мире, Арктика, США, Россия, Китай
СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике
Global Times: Запад целенаправленно раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости.
Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности, говорится
в статье китайского государственного издания Global Times.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. Столтенберг пояснил, что возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов, а Китай расширяет свое присутствие в Арктике, планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктуру и исследовательские проекты на крайнем Севере.
Газета отмечает, что, по мнению ряда китайских экспертов, в будущем Арктика станет ключевым регионом глобального соперничества, и это объясняет, почему США активизировали усилия по улучшению координации со своими союзниками в регионе и в военном соперничестве с Россией.
Тем не менее, добавили авторы статьи, раздувание присутствия Китая и России в Арктике является частью злонамеренных попыток Запада во главе с США представить Москву и Пекин стратегическими угрозами, тем самым повлияв на арктические государства, но это "полное искажение арктической политики Китая и оно направлено на сдерживание России под предлогом безопасности".
"В отличие от США, приносящих все больше конфликтов в различные части мира, даже в мирную Арктику, и усиливающих конфронтацию между крупными державами, Китай, будучи "приарктическим государством", стремится защищать общие интересы всех стран и международного сообщества в Арктике, а также способствовать устойчивому развитию", - говорится в статье.
Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил изданию, что "меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым районом соперничества между крупными державами".
По его мнению, главным приоритетом Вашингтона в этом регионе на данный момент является ответ на возрастающую активность Москвы, и помимо военного присутствия, основным направлением деятельности США также станет контроль над будущими судоходными путями в регионе.
В частности, добавил аналитик, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия столкнется с определенными ограничениями на своем водном пути к Балтийскому морю, и поиск дополнительных водных путей на Крайнем Севере будет иметь стратегически важное значение для Москвы.
При этом директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что "вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно рассматривать как часть стремления альянса сосредоточиться на делах, связанных с Арктикой". По его мнению, создание в США должности посла по особым поручениям в Арктике, о чем ранее сообщил госдепартамент, поможет Вашингтону улучшить координацию с союзниками и установить правила, сдерживая наращивание военной мощи России под предлогом безопасности.
Ван Ивэй также добавил, что по мере того, как США продвигали идею "всеобщего достояния", стратегия сдерживания России и Китая распространялась на стратегические районы не только в Арктике, но также в космосе и киберсообществе.
"Запад во главе с США стремится установить свои собственные правила в этих областях", — указал эксперт.
Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в СМИ заявила, что Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По словам американского эксперта, Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков
ранее заявил РИА Новости, что Россия
осваивает территорию Арктики
, которая прилегает к территории нашей страны, подобная практика закреплена в международных соглашениях. Законодатель выразил недоумение по поводу заявлений эксперта, подчеркнув, что США
к нашим территориям отношения не имеют и находятся далеко от них. Он добавил, что американцы часто обращаются к теме Арктики, хотя мы осваиваем только то, что наше по праву. В свою очередь, США закрепились на той территории, которая фактически является совместной вместе с Канадой
.