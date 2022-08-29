https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html

СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике

СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике - РИА Новости, 29.08.2022

СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике

Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:29

2022-08-29T07:29

2022-08-29T07:29

в мире

арктика

сша

россия

китай

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ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Арктика в будущем станет регионом глобального соперничества, и США с остальным Западом уже целенаправленно раздувают якобы угрозу присутствия в регионе России и Китая, что является полным искажением арктической политики Пекина и направлено на сдерживание Москвы под предлогом безопасности, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. Столтенберг пояснил, что возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов, а Китай расширяет свое присутствие в Арктике, планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктуру и исследовательские проекты на крайнем Севере.Газета отмечает, что, по мнению ряда китайских экспертов, в будущем Арктика станет ключевым регионом глобального соперничества, и это объясняет, почему США активизировали усилия по улучшению координации со своими союзниками в регионе и в военном соперничестве с Россией.Тем не менее, добавили авторы статьи, раздувание присутствия Китая и России в Арктике является частью злонамеренных попыток Запада во главе с США представить Москву и Пекин стратегическими угрозами, тем самым повлияв на арктические государства, но это "полное искажение арктической политики Китая и оно направлено на сдерживание России под предлогом безопасности".Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил изданию, что "меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым районом соперничества между крупными державами".По его мнению, главным приоритетом Вашингтона в этом регионе на данный момент является ответ на возрастающую активность Москвы, и помимо военного присутствия, основным направлением деятельности США также станет контроль над будущими судоходными путями в регионе.В частности, добавил аналитик, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия столкнется с определенными ограничениями на своем водном пути к Балтийскому морю, и поиск дополнительных водных путей на Крайнем Севере будет иметь стратегически важное значение для Москвы.При этом директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что "вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно рассматривать как часть стремления альянса сосредоточиться на делах, связанных с Арктикой". По его мнению, создание в США должности посла по особым поручениям в Арктике, о чем ранее сообщил госдепартамент, поможет Вашингтону улучшить координацию с союзниками и установить правила, сдерживая наращивание военной мощи России под предлогом безопасности.Ван Ивэй также добавил, что по мере того, как США продвигали идею "всеобщего достояния", стратегия сдерживания России и Китая распространялась на стратегические районы не только в Арктике, но также в космосе и киберсообществе.Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в СМИ заявила, что Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. По словам американского эксперта, Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что Россия осваивает территорию Арктики, которая прилегает к территории нашей страны, подобная практика закреплена в международных соглашениях. Законодатель выразил недоумение по поводу заявлений эксперта, подчеркнув, что США к нашим территориям отношения не имеют и находятся далеко от них. Он добавил, что американцы часто обращаются к теме Арктики, хотя мы осваиваем только то, что наше по праву. В свою очередь, США закрепились на той территории, которая фактически является совместной вместе с Канадой.

https://ria.ru/20220817/granitsy-1810227807.html

https://ria.ru/20220725/arktika-1804783046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, арктика, сша, россия, китай