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Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220828/tatarstan-1812683759.html
Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества
Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2022
Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:55
2022-08-28T11:55
республика татарстан
билал эрдоган
рустам минниханов
реджеп тайип эрдоган
республика татарстан (татарстан)
турция
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общество
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Гость прибыл для участия в Первом Казанском глобальном молодежном саммите в рамках мероприятий "Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022", - говорится в сообщении.Минниханов просил передать благодарность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстанско-турецкого сотрудничества."Его личное участие делает наши отношения крепче", - сказал глава республики, отметив важную роль работы консульства Турции, которое способствует развитию экономических связей.Глава Татарстана отметил, что президент Всемирной конфедерации этноспорта много делает для развития культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами. Минниханов выразил признательность Эрдогану за включение в конфедерацию Международной федерации корэш.Билал Эрдоган передал Минниханову теплые слова приветствия от своего отца, президента Турецкой Республики. "Мы с татарами - братские народы, и могу заверить, что всегда будем поддерживать Вас", - сказал он.Всемирная конфедерация этноспорта (WEC) создана в 2015 году, штаб-квартира находится в Стамбуле. Цель организации - собрать традиционные виды спорта со всего мира под единой институциональной крышей, обеспечить единство и солидарность между федерациями-членами, а также расширить и усовершенствовать понимание этноспорта. С 2018 года в состав Всемирной конфедерации этноспорта входит Международная федерация корэш.
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билал эрдоган, рустам минниханов, реджеп тайип эрдоган, республика татарстан (татарстан), турция, стамбул, общество
Республика Татарстан, Билал Эрдоган, Рустам Минниханов, Реджеп Тайип Эрдоган, Республика Татарстан (Татарстан), Турция, Стамбул, Общество
11:55 28.08.2022
 
Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества

Глава Татарстана Минниханов встретился с главой конфедерации этноспорта Эрдоганом-младшим

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Гость прибыл для участия в Первом Казанском глобальном молодежном саммите в рамках мероприятий "Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022", - говорится в сообщении.
Минниханов просил передать благодарность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстанско-турецкого сотрудничества.
"Его личное участие делает наши отношения крепче", - сказал глава республики, отметив важную роль работы консульства Турции, которое способствует развитию экономических связей.
Глава Татарстана отметил, что президент Всемирной конфедерации этноспорта много делает для развития культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами. Минниханов выразил признательность Эрдогану за включение в конфедерацию Международной федерации корэш.
Билал Эрдоган передал Минниханову теплые слова приветствия от своего отца, президента Турецкой Республики. "Мы с татарами - братские народы, и могу заверить, что всегда будем поддерживать Вас", - сказал он.
Всемирная конфедерация этноспорта (WEC) создана в 2015 году, штаб-квартира находится в Стамбуле. Цель организации - собрать традиционные виды спорта со всего мира под единой институциональной крышей, обеспечить единство и солидарность между федерациями-членами, а также расширить и усовершенствовать понимание этноспорта. С 2018 года в состав Всемирной конфедерации этноспорта входит Международная федерация корэш.
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Республика ТатарстанБилал ЭрдоганРустам МиннихановРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика Татарстан (Татарстан)ТурцияСтамбулОбщество
 
 
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