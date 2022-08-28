https://ria.ru/20220828/tatarstan-1812683759.html

Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества

Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 28.08.2022

Минниханов и Эрдоган-младший обсудили вопросы сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:55

2022-08-28T11:55

2022-08-28T11:55

республика татарстан

билал эрдоган

рустам минниханов

реджеп тайип эрдоган

республика татарстан (татарстан)

турция

стамбул

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775530644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21a9cae1de5c5ad3d7e3997452dd05ba.jpg

КАЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Гость прибыл для участия в Первом Казанском глобальном молодежном саммите в рамках мероприятий "Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022", - говорится в сообщении.Минниханов просил передать благодарность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстанско-турецкого сотрудничества."Его личное участие делает наши отношения крепче", - сказал глава республики, отметив важную роль работы консульства Турции, которое способствует развитию экономических связей.Глава Татарстана отметил, что президент Всемирной конфедерации этноспорта много делает для развития культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами. Минниханов выразил признательность Эрдогану за включение в конфедерацию Международной федерации корэш.Билал Эрдоган передал Минниханову теплые слова приветствия от своего отца, президента Турецкой Республики. "Мы с татарами - братские народы, и могу заверить, что всегда будем поддерживать Вас", - сказал он.Всемирная конфедерация этноспорта (WEC) создана в 2015 году, штаб-квартира находится в Стамбуле. Цель организации - собрать традиционные виды спорта со всего мира под единой институциональной крышей, обеспечить единство и солидарность между федерациями-членами, а также расширить и усовершенствовать понимание этноспорта. С 2018 года в состав Всемирной конфедерации этноспорта входит Международная федерация корэш.

https://ria.ru/20220811/islamskiy-1808961763.html

республика татарстан (татарстан)

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

билал эрдоган, рустам минниханов, реджеп тайип эрдоган, республика татарстан (татарстан), турция, стамбул, общество