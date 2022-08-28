https://ria.ru/20220828/evropa-1812360138.html

"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе

"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе - РИА Новости, 28.08.2022

"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе

Традиционно самая высокая безработица в Европе — в Греции и Испании, 12,7 и 13,3 процента соответственно. В ЕС уже подозревают соседей в праздной лени. О... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:00

2022-08-28T08:00

2022-08-28T14:05

алексей кузнецов

греция

испания

германия

сергей марков

евросоюз

российская академия наук

афины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812700438_0:392:2945:2048_1920x0_80_0_0_3106df59654ac9a1eb7cfd0d9fbc915c.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Елена Попова. Традиционно самая высокая безработица в Европе — в Греции и Испании, 12,7 и 13,3 процента соответственно. В ЕС уже подозревают соседей в праздной лени. О причинах проблемы и о том, как на нее смотрят греки и испанцы, — в материале РИА Новости.Не ленивые, а медлительныеВ Греции разгар туристического сезона. Террасы баров, кафе и ресторанов заполнены, но обслуживать посетителей некому — персонала критически не хватает. Жительница острова Корфу Татьяна рассказала РИА Новости, что в этом году ситуация усугубилась."Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше. Аппетиты по зарплатным ожиданиям выросли, а значит — и требования к работодателям. Многие хотят больше гарантий: летний сезон не вечен, нужно собрать денег на зиму, когда с трудоустройством гораздо сложней", — говорит Татьяна.Молодежь не связывает будущее с Грецией. Некоторые уезжают навсегда, другие — на осенне-зимний период, чтобы подкопить денег и вернуться. Особой популярностью пользуется Германия. Если зарплата официанта на родине в среднем 800 евро, то в Берлине за ту же работу платят две тысячи.Дома, чтобы получить даже тысячу евро в месяц, грекам приходится сильно постараться. Повар, к примеру, должен простоять за плитой 14-16 часов без выходных, бармен за стойкой — от 12 часов в день, ставка продавца в магазине сувениров рассчитана на 12-14 часов, а администратора в отеле — от 14 часов в день, опять же без выходных.Многие пытаются набрать нужное количество рабочего времени, чтобы зимой уйти на пособие по безработице — 350-400 евро в месяц. "Но скопить необходимые 150-180 часов непросто: официально на восемь часов в день никого не оформляют, только на четыре. При этом остальные десять часов работы нигде не прописаны", — объясняет Татьяна.Жители винят власти не столько в самой безработице, процент которой официально сильно вырос, сколько в удорожании жизни. Например, один киловатт электричества стоил 0,08 евро, а с первого сентября обойдется уже в 0,8 — подорожание в десять раз. Поднялись цены на газ, бензин, продукты. При этом зарплаты остались прежними, что вызывает недовольство.У других европейцев популярно мнение, что греки — просто ленивые бездельники. Общую картину портят иностранные студенты, которые вместо похода в библиотеку предпочтут погреться на солнышке на лужайке возле университета. Однако, по словам Татьяны, замечание насчет местных не соответствует действительности."Сложно назвать ленивыми людей, работающих по 18 часов в сутки без выходных по восемь месяцев в году, — говорит она. — А именно так сезонно в туристическом бизнесе занято 70 процентов работоспособного населения Греции. Но, если брать остальные сферы, особенно госсектор, то я бы назвала греков медлительными и уважающими личное время. Банки открыты всего три-четыре часа. В пятницу и среду короткий рабочий день — до 15:00".Опасно выходить из домаОдно из любимых выражений испанцев — mañanа, дословно — "завтра". На самом деле в понимании местных это может означать и послезавтра, и через три дня, а скорее — никогда. Мадридец Хуан отмечает: испанцы и сами посмеиваются над тем, что из-за жары трудиться не особо хочется. "Но в целом, конечно, это просто стереотип. Все хотят работать, получать деньги, особенно после пандемии", — отмечает он.Сложнее всего в Испании устроиться по высококвалифицированной специальности. Те, кому повезло, всеми силами держатся за место. Как следствие, вакансий практически нет."Объявлений о поиске официанта или бармена мало: в период пандемии многие заведения закрылись. Но те, кто готов к подобному графику, легко могут устроиться курьером. Из домов люди не выходят без надобности — из-за жары, боязни заболеть коронавирусом или оспой. Поэтому доставлять что-то можно легко, предложений много, как и желающих", — рассказывает Хуан.В отличие от греков, объясняет он, испанцы не стремятся переезжать в другие страны. Безработных студентов полно везде, а иностранцам сложно конкурировать с местными: "Там необходимо знание языка, а у нас с этим всегда были проблемы — английский просто плохо преподают, а другие, как считается, можно и так понять, хотя, конечно, это неправда".Зато в стране популярна внутренняя миграция: южные испанцы едут на север, северные — на юг. Возвращаться домой только на выходные, чтобы увидеть семью, здесь вполне нормальное явление.Впрочем, Хуан считает, что власти все же стараются решить проблему безработицы. В стране есть SEPE (аналог биржи труда), где людям сообщают о доступных государственных вакансиях. При этом, чтобы получить пособие, нужно пройти собеседование и доказать, что вас не приняли на работу. Но в отличие, например, от российских центров занятости, SEPE просто вывешивает перечень должностей, никто оттуда с предложениями соискателям не звонит."Проблема в том, что после пандемии мало рабочих мест в частном бизнесе. Решить эту проблему власти не могут по умолчанию", — заключает Хуан.Отсутствие мотивацииТрадиционная безработица именно в этих двух странах объясняется их экономической структурой, говорит руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. "Например, в Испании долгое время вопрос трудоустройства решали за счет раздувания строительного сектора и туризма, — указывает он. — Это привело к появлению рабочих мест с невысокой квалификацией. Такой подход не может бесконечно развивать экономику, и, когда что-то происходит, процент увольнений моментально растет".В Греции большую помощь в тяжелой ситуации людям оказывает православная церковь. Конечно, и пособия по безработице важны. Если смотреть по накопленным активам, то среднестатистический грек ничуть не беднее немца, отмечает эксперт. "У людей часто нет мотивации к обретению новых специальностей и выходу на рынок. Они могут формально числиться нетрудоустроенными, но при этом получать государственные выплаты и параллельно вести предпринимательскую деятельность", — поясняет Кузнецов.Политолог Сергей Марков охарактеризовал эти две страны фразой "кино, вино и домино": "Там принято долго сидеть за чашечкой кофе, а трудовая этика развита слабо". Периоды роста экономики, по его словам, связаны прежде всего с приходом инвесторов. Если в государстве стабильная политическая ситуация, дешевая рабочая сила, да еще и выгодное территориальное положение, туда начинают активно вливать деньги. Так было в Испании, Греции, Японии, Южной Корее и Китае."Испанцы и греки достигли определенного уровня жизни, но потом с уменьшением инвестиций перешли в эксплуатацию бюджетов ЕС, — говорит Марков. — Перестали работать, проще соглашались на бартеры Евросоюза, залезли в долги, развитие экономики затормозилось, наступила стагнация".Власти пытаются решить проблему, но переломить ситуацию будет очень сложно, считает эксперт. Остается ждать, когда страны снова заинтересуют инвесторов, которые дадут импульс экономическому развитию.

https://ria.ru/20220221/bezrabotitsa-1773975418.html

греция

испания

германия

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кузнецов, греция, испания, германия, сергей марков, евросоюз, российская академия наук, афины