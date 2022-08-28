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"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе - РИА Новости, 28.08.2022
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"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе
"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе - РИА Новости, 28.08.2022
"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе
Традиционно самая высокая безработица в Европе — в Греции и Испании, 12,7 и 13,3 процента соответственно. В ЕС уже подозревают соседей в праздной лени. О... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:00
2022-08-28T14:05
алексей кузнецов
греция
испания
германия
сергей марков
евросоюз
российская академия наук
афины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Елена Попова. Традиционно самая высокая безработица в Европе — в Греции и Испании, 12,7 и 13,3 процента соответственно. В ЕС уже подозревают соседей в праздной лени. О причинах проблемы и о том, как на нее смотрят греки и испанцы, — в материале РИА Новости.Не ленивые, а медлительныеВ Греции разгар туристического сезона. Террасы баров, кафе и ресторанов заполнены, но обслуживать посетителей некому — персонала критически не хватает. Жительница острова Корфу Татьяна рассказала РИА Новости, что в этом году ситуация усугубилась."Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше. Аппетиты по зарплатным ожиданиям выросли, а значит — и требования к работодателям. Многие хотят больше гарантий: летний сезон не вечен, нужно собрать денег на зиму, когда с трудоустройством гораздо сложней", — говорит Татьяна.Молодежь не связывает будущее с Грецией. Некоторые уезжают навсегда, другие — на осенне-зимний период, чтобы подкопить денег и вернуться. Особой популярностью пользуется Германия. Если зарплата официанта на родине в среднем 800 евро, то в Берлине за ту же работу платят две тысячи.Дома, чтобы получить даже тысячу евро в месяц, грекам приходится сильно постараться. Повар, к примеру, должен простоять за плитой 14-16 часов без выходных, бармен за стойкой — от 12 часов в день, ставка продавца в магазине сувениров рассчитана на 12-14 часов, а администратора в отеле — от 14 часов в день, опять же без выходных.Многие пытаются набрать нужное количество рабочего времени, чтобы зимой уйти на пособие по безработице — 350-400 евро в месяц. "Но скопить необходимые 150-180 часов непросто: официально на восемь часов в день никого не оформляют, только на четыре. При этом остальные десять часов работы нигде не прописаны", — объясняет Татьяна.Жители винят власти не столько в самой безработице, процент которой официально сильно вырос, сколько в удорожании жизни. Например, один киловатт электричества стоил 0,08 евро, а с первого сентября обойдется уже в 0,8 — подорожание в десять раз. Поднялись цены на газ, бензин, продукты. При этом зарплаты остались прежними, что вызывает недовольство.У других европейцев популярно мнение, что греки — просто ленивые бездельники. Общую картину портят иностранные студенты, которые вместо похода в библиотеку предпочтут погреться на солнышке на лужайке возле университета. Однако, по словам Татьяны, замечание насчет местных не соответствует действительности."Сложно назвать ленивыми людей, работающих по 18 часов в сутки без выходных по восемь месяцев в году, — говорит она. — А именно так сезонно в туристическом бизнесе занято 70 процентов работоспособного населения Греции. Но, если брать остальные сферы, особенно госсектор, то я бы назвала греков медлительными и уважающими личное время. Банки открыты всего три-четыре часа. В пятницу и среду короткий рабочий день — до 15:00".Опасно выходить из домаОдно из любимых выражений испанцев — mañanа, дословно — "завтра". На самом деле в понимании местных это может означать и послезавтра, и через три дня, а скорее — никогда. Мадридец Хуан отмечает: испанцы и сами посмеиваются над тем, что из-за жары трудиться не особо хочется. "Но в целом, конечно, это просто стереотип. Все хотят работать, получать деньги, особенно после пандемии", — отмечает он.Сложнее всего в Испании устроиться по высококвалифицированной специальности. Те, кому повезло, всеми силами держатся за место. Как следствие, вакансий практически нет."Объявлений о поиске официанта или бармена мало: в период пандемии многие заведения закрылись. Но те, кто готов к подобному графику, легко могут устроиться курьером. Из домов люди не выходят без надобности — из-за жары, боязни заболеть коронавирусом или оспой. Поэтому доставлять что-то можно легко, предложений много, как и желающих", — рассказывает Хуан.В отличие от греков, объясняет он, испанцы не стремятся переезжать в другие страны. Безработных студентов полно везде, а иностранцам сложно конкурировать с местными: "Там необходимо знание языка, а у нас с этим всегда были проблемы — английский просто плохо преподают, а другие, как считается, можно и так понять, хотя, конечно, это неправда".Зато в стране популярна внутренняя миграция: южные испанцы едут на север, северные — на юг. Возвращаться домой только на выходные, чтобы увидеть семью, здесь вполне нормальное явление.Впрочем, Хуан считает, что власти все же стараются решить проблему безработицы. В стране есть SEPE (аналог биржи труда), где людям сообщают о доступных государственных вакансиях. При этом, чтобы получить пособие, нужно пройти собеседование и доказать, что вас не приняли на работу. Но в отличие, например, от российских центров занятости, SEPE просто вывешивает перечень должностей, никто оттуда с предложениями соискателям не звонит."Проблема в том, что после пандемии мало рабочих мест в частном бизнесе. Решить эту проблему власти не могут по умолчанию", — заключает Хуан.Отсутствие мотивацииТрадиционная безработица именно в этих двух странах объясняется их экономической структурой, говорит руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. "Например, в Испании долгое время вопрос трудоустройства решали за счет раздувания строительного сектора и туризма, — указывает он. — Это привело к появлению рабочих мест с невысокой квалификацией. Такой подход не может бесконечно развивать экономику, и, когда что-то происходит, процент увольнений моментально растет".В Греции большую помощь в тяжелой ситуации людям оказывает православная церковь. Конечно, и пособия по безработице важны. Если смотреть по накопленным активам, то среднестатистический грек ничуть не беднее немца, отмечает эксперт. "У людей часто нет мотивации к обретению новых специальностей и выходу на рынок. Они могут формально числиться нетрудоустроенными, но при этом получать государственные выплаты и параллельно вести предпринимательскую деятельность", — поясняет Кузнецов.Политолог Сергей Марков охарактеризовал эти две страны фразой "кино, вино и домино": "Там принято долго сидеть за чашечкой кофе, а трудовая этика развита слабо". Периоды роста экономики, по его словам, связаны прежде всего с приходом инвесторов. Если в государстве стабильная политическая ситуация, дешевая рабочая сила, да еще и выгодное территориальное положение, туда начинают активно вливать деньги. Так было в Испании, Греции, Японии, Южной Корее и Китае."Испанцы и греки достигли определенного уровня жизни, но потом с уменьшением инвестиций перешли в эксплуатацию бюджетов ЕС, — говорит Марков. — Перестали работать, проще соглашались на бартеры Евросоюза, залезли в долги, развитие экономики затормозилось, наступила стагнация".Власти пытаются решить проблему, но переломить ситуацию будет очень сложно, считает эксперт. Остается ждать, когда страны снова заинтересуют инвесторов, которые дадут импульс экономическому развитию.
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алексей кузнецов, греция, испания, германия, сергей марков, евросоюз, российская академия наук, афины
Алексей Кузнецов, Греция, Испания, Германия, Сергей Марков, Евросоюз, Российская академия наук, Афины
08:00 28.08.2022 (обновлено: 14:05 28.08.2022)
 

"Приходите завтра". Названы главные бездельники в Европе

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Люди отдыхают на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Елена Попова. Традиционно самая высокая безработица в Европе — в Греции и Испании, 12,7 и 13,3 процента соответственно. В ЕС уже подозревают соседей в праздной лени. О причинах проблемы и о том, как на нее смотрят греки и испанцы, — в материале РИА Новости.

Не ленивые, а медлительные

В Греции разгар туристического сезона. Террасы баров, кафе и ресторанов заполнены, но обслуживать посетителей некому — персонала критически не хватает. Жительница острова Корфу Татьяна рассказала РИА Новости, что в этом году ситуация усугубилась.
"Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше. Аппетиты по зарплатным ожиданиям выросли, а значит — и требования к работодателям. Многие хотят больше гарантий: летний сезон не вечен, нужно собрать денег на зиму, когда с трудоустройством гораздо сложней", — говорит Татьяна.
Молодежь не связывает будущее с Грецией. Некоторые уезжают навсегда, другие — на осенне-зимний период, чтобы подкопить денег и вернуться. Особой популярностью пользуется Германия. Если зарплата официанта на родине в среднем 800 евро, то в Берлине за ту же работу платят две тысячи.
Дома, чтобы получить даже тысячу евро в месяц, грекам приходится сильно постараться. Повар, к примеру, должен простоять за плитой 14-16 часов без выходных, бармен за стойкой — от 12 часов в день, ставка продавца в магазине сувениров рассчитана на 12-14 часов, а администратора в отеле — от 14 часов в день, опять же без выходных.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина подметает улицу в городе Малия
Женщина подметает улицу в городе Малия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Женщина подметает улицу в городе Малия
Многие пытаются набрать нужное количество рабочего времени, чтобы зимой уйти на пособие по безработице — 350-400 евро в месяц. "Но скопить необходимые 150-180 часов непросто: официально на восемь часов в день никого не оформляют, только на четыре. При этом остальные десять часов работы нигде не прописаны", — объясняет Татьяна.
Жители винят власти не столько в самой безработице, процент которой официально сильно вырос, сколько в удорожании жизни. Например, один киловатт электричества стоил 0,08 евро, а с первого сентября обойдется уже в 0,8 — подорожание в десять раз. Поднялись цены на газ, бензин, продукты. При этом зарплаты остались прежними, что вызывает недовольство.
У других европейцев популярно мнение, что греки — просто ленивые бездельники. Общую картину портят иностранные студенты, которые вместо похода в библиотеку предпочтут погреться на солнышке на лужайке возле университета. Однако, по словам Татьяны, замечание насчет местных не соответствует действительности.
© РИА Новости / Геннадий Мельник / Перейти в фотобанкМестные жители у банкомата в Афинах
Местные жители у банкомата в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Местные жители у банкомата в Афинах
"Сложно назвать ленивыми людей, работающих по 18 часов в сутки без выходных по восемь месяцев в году, — говорит она. — А именно так сезонно в туристическом бизнесе занято 70 процентов работоспособного населения Греции. Но, если брать остальные сферы, особенно госсектор, то я бы назвала греков медлительными и уважающими личное время. Банки открыты всего три-четыре часа. В пятницу и среду короткий рабочий день — до 15:00".

Опасно выходить из дома

Одно из любимых выражений испанцев — mañanа, дословно — "завтра". На самом деле в понимании местных это может означать и послезавтра, и через три дня, а скорее — никогда. Мадридец Хуан отмечает: испанцы и сами посмеиваются над тем, что из-за жары трудиться не особо хочется. "Но в целом, конечно, это просто стереотип. Все хотят работать, получать деньги, особенно после пандемии", — отмечает он.
© РИА НовостиЖенщины на одной из улиц Мадрида, Испания
Женщины на одной из улиц Мадрида, Испания
© РИА Новости
Женщины на одной из улиц Мадрида, Испания
Сложнее всего в Испании устроиться по высококвалифицированной специальности. Те, кому повезло, всеми силами держатся за место. Как следствие, вакансий практически нет.
"Объявлений о поиске официанта или бармена мало: в период пандемии многие заведения закрылись. Но те, кто готов к подобному графику, легко могут устроиться курьером. Из домов люди не выходят без надобности — из-за жары, боязни заболеть коронавирусом или оспой. Поэтому доставлять что-то можно легко, предложений много, как и желающих", — рассказывает Хуан.
В отличие от греков, объясняет он, испанцы не стремятся переезжать в другие страны. Безработных студентов полно везде, а иностранцам сложно конкурировать с местными: "Там необходимо знание языка, а у нас с этим всегда были проблемы — английский просто плохо преподают, а другие, как считается, можно и так понять, хотя, конечно, это неправда".
Зато в стране популярна внутренняя миграция: южные испанцы едут на север, северные — на юг. Возвращаться домой только на выходные, чтобы увидеть семью, здесь вполне нормальное явление.
© РИА Новости / Елена ШестернинаВысокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
Впрочем, Хуан считает, что власти все же стараются решить проблему безработицы. В стране есть SEPE (аналог биржи труда), где людям сообщают о доступных государственных вакансиях. При этом, чтобы получить пособие, нужно пройти собеседование и доказать, что вас не приняли на работу. Но в отличие, например, от российских центров занятости, SEPE просто вывешивает перечень должностей, никто оттуда с предложениями соискателям не звонит.
"Проблема в том, что после пандемии мало рабочих мест в частном бизнесе. Решить эту проблему власти не могут по умолчанию", — заключает Хуан.

Отсутствие мотивации

Традиционная безработица именно в этих двух странах объясняется их экономической структурой, говорит руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. "Например, в Испании долгое время вопрос трудоустройства решали за счет раздувания строительного сектора и туризма, — указывает он. — Это привело к появлению рабочих мест с невысокой квалификацией. Такой подход не может бесконечно развивать экономику, и, когда что-то происходит, процент увольнений моментально растет".
В Греции большую помощь в тяжелой ситуации людям оказывает православная церковь. Конечно, и пособия по безработице важны. Если смотреть по накопленным активам, то среднестатистический грек ничуть не беднее немца, отмечает эксперт. "У людей часто нет мотивации к обретению новых специальностей и выходу на рынок. Они могут формально числиться нетрудоустроенными, но при этом получать государственные выплаты и параллельно вести предпринимательскую деятельность", — поясняет Кузнецов.
© РИА Новости / Елена Шестернина Пурификасьон Оливерос и ее сын Мигель
Пурификасьон Оливерос и ее сын Мигель - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
Пурификасьон Оливерос и ее сын Мигель
Политолог Сергей Марков охарактеризовал эти две страны фразой "кино, вино и домино": "Там принято долго сидеть за чашечкой кофе, а трудовая этика развита слабо". Периоды роста экономики, по его словам, связаны прежде всего с приходом инвесторов. Если в государстве стабильная политическая ситуация, дешевая рабочая сила, да еще и выгодное территориальное положение, туда начинают активно вливать деньги. Так было в Испании, Греции, Японии, Южной Корее и Китае.
"Испанцы и греки достигли определенного уровня жизни, но потом с уменьшением инвестиций перешли в эксплуатацию бюджетов ЕС, — говорит Марков. — Перестали работать, проще соглашались на бартеры Евросоюза, залезли в долги, развитие экономики затормозилось, наступила стагнация".
Власти пытаются решить проблему, но переломить ситуацию будет очень сложно, считает эксперт. Остается ждать, когда страны снова заинтересуют инвесторов, которые дадут импульс экономическому развитию.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 00:27
Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы
 
Алексей КузнецовГрецияИспанияГерманияСергей МарковЕвросоюзРоссийская академия наукАфины
 
 
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