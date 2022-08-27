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Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812637462.html
Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС
Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.08.2022
Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС
В субботу утром Киев произвёл артиллерийский обстрел Энергодара, пять ударов было нанесено по территории Запорожской атомной электростанции. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T22:47
2022-08-27T22:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей кириенко
леонид слуцкий (тренер)
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская аэс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В субботу утром Киев произвёл артиллерийский обстрел Энергодара, пять ударов было нанесено по территории Запорожской атомной электростанции.Киев продолжает обстрелыКиевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС после украинских обстрелов остается в норме.Позднее контрбатарейным огнем возле Марганца Днепропетровской области была уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС.С утра в субботу украинские военные также обстреляли центр Донецка, "прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn, где проживали иностранные журналисты. Стёкла вылетели и в одном из жилых домов, были повреждены 3 частных автомобиля.Ход операцииАвиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в Днепропетровской области.Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец.Российские комплексы ПВО сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS.Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов.Отмечается, что поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 102-й бригады территориальной обороны в районе Червоное в Запорожской области, а также националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Кроме того, поражены 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.Корреспонденты РИА Новости также стали свидетелями применения тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР, где была уничтожена группа украинских военных.Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки, в которой принимало участие до роты пехоты и несколько бронированных машин. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы "Вагнер" применили ТОС-1А "Солнцепек" по скоплению войск противника.В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.Путин издает ряд указов по ЛНР и ДНРПрезидент России Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся жителей ДНР и ЛНР. Среди них указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину и прибывшим в РФ, в том числе, пенсионерам, инвалидам, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Путин также подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Россия с уважением отнесётся к любому решению жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья на референдуме по присоединению к России, но по настроению жителей и по результатам социологических исследований понятно, что решение однозначное, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Женщина из Северодонецка о жизни в последние месяцы и возвращении домой
Женщина, семья которой еще в конце февраля была вынуждена бежать из Северодонецка на Украину, а теперь — возвращается домой, рассказала журналистам, как они жили все эти месяцы, мечтали вернуться домой и будут очень рады принять гражданство РФ.
2022-08-27T22:47
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Минобороны об уничтожении склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS
Минобороны об уничтожении склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS
2022-08-27T22:47
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PT5M16S
Ликвидация последствий удара ВСУ в Стаханове
В Стаханове продолжают ликвидировать последствия удара украинских войск из РСЗО HIMARS. Из-под завалов извлекли тела троих погибших. На месте работают горноспасатели.
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владимир путин, сергей кириенко, леонид слуцкий (тренер), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Леонид Слуцкий (Тренер), Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская АЭС, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек", Украина, Вооруженные силы Украины
22:47 27.08.2022
 
Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС

Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В субботу утром Киев произвёл артиллерийский обстрел Энергодара, пять ударов было нанесено по территории Запорожской атомной электростанции.

Киев продолжает обстрелы

Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС после украинских обстрелов остается в норме.
Позднее контрбатарейным огнем возле Марганца Днепропетровской области была уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС.
С утра в субботу украинские военные также обстреляли центр Донецка, "прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn, где проживали иностранные журналисты. Стёкла вылетели и в одном из жилых домов, были повреждены 3 частных автомобиля.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть

Ход операции

Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в Днепропетровской области.
Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец.
Российские комплексы ПВО сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS.
Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов.
Отмечается, что поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 102-й бригады территориальной обороны в районе Червоное в Запорожской области, а также националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Кроме того, поражены 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.
Корреспонденты РИА Новости также стали свидетелями применения тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР, где была уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки, в которой принимало участие до роты пехоты и несколько бронированных машин. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы "Вагнер" применили ТОС-1А "Солнцепек" по скоплению войск противника.
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.

Путин издает ряд указов по ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся жителей ДНР и ЛНР. Среди них указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину и прибывшим в РФ, в том числе, пенсионерам, инвалидам, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин также подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия с уважением отнесётся к любому решению жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья на референдуме по присоединению к России, но по настроению жителей и по результатам социологических исследований понятно, что решение однозначное, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей КириенкоЛеонид Слуцкий (Тренер)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская АЭСВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФТОС-1А "Солнцепек"УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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