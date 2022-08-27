Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС
Спецоперация, 27 августа: Киев продолжает обстрелы Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В субботу утром Киев произвёл артиллерийский обстрел Энергодара, пять ударов было нанесено по территории Запорожской атомной электростанции.
Киев продолжает обстрелы
Киевский режим продолжает акции "ядерного терроризма" на Запорожской атомной электростанции - за сутки территория станции была обстреляна трижды, всего выпущено 17 артиллерийских снарядов, заявили в субботу в Минобороны России. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС после украинских обстрелов остается в норме.
Позднее контрбатарейным огнем возле Марганца Днепропетровской области была уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС.
С утра в субботу украинские военные также обстреляли центр Донецка, "прилеты" были зафиксированы и в районе отеля Park Inn, где проживали иностранные журналисты. Стёкла вылетели и в одном из жилых домов, были повреждены 3 частных автомобиля.
Ход операции
Авиация РФ в Николаевской области уничтожила почти половину батальона войск Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады украинских военных уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО "Град", а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили украинский склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в Днепропетровской области.
Союзные силы на харьковском направлении и в Херсонской области за сутки уничтожили более 300 боевиков.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады Украины, предпринявшим очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец.
Российские комплексы ПВО сбили одну украинскую ракету "Точка-У" и 18 снарядов РСЗО HIMARS.
Кроме того, российской ПВО за сутки было сбито семь украинских дронов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР, три взвода артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов украинского оружия и боеприпасов.
Отмечается, что поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 102-й бригады территориальной обороны в районе Червоное в Запорожской области, а также националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Кроме того, поражены 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.
Корреспонденты РИА Новости также стали свидетелями применения тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артёмовском) в ДНР, где была уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки, в которой принимало участие до роты пехоты и несколько бронированных машин. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы "Вагнер" применили ТОС-1А "Солнцепек" по скоплению войск противника.
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Путин издает ряд указов по ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся жителей ДНР и ЛНР. Среди них указ о единовременной выплате беременным женщинам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР, Украину, указ об осуществлении гражданами ЛНР, ДНР и Украины в РФ трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину и прибывшим в РФ, в том числе, пенсионерам, инвалидам, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин также подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия с уважением отнесётся к любому решению жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья на референдуме по присоединению к России, но по настроению жителей и по результатам социологических исследований понятно, что решение однозначное, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.