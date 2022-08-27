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В Баку надеются на согласование в Брюсселе группы по мирному соглашению - РИА Новости, 27.08.2022
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В Баку надеются на согласование в Брюсселе группы по мирному соглашению
В Баку надеются на согласование в Брюсселе группы по мирному соглашению - РИА Новости, 27.08.2022
В Баку надеются на согласование в Брюсселе группы по мирному соглашению
В Баку надеются, что на встрече Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе будет согласовано создание рабочий группы по подготовке текста мирного соглашения, заявил в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:23
2022-08-27T12:08
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
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БАКУ, 27 авг – РИА Новости. В Баку надеются, что на встрече Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе будет согласовано создание рабочий группы по подготовке текста мирного соглашения, заявил в субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.Ранее сообщалось, что 31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля."При посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в конце этого месяца в Брюсселе состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса", - сказал Гаджиев на конференции в Шуше.По его словам, также в Москве встретятся вице-премьеры Армении и Азербайджана: "Они обсудят вопросы транспорта и делимитации"."В настоящее время переговоры между двумя странами идут в основном по делимитации границ, гуманитарным, транспортно-коммуникационным вопросам и разработке мирного договора", - отметил Гаджиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
11:23 27.08.2022 (обновлено: 12:08 27.08.2022)
 
В Баку надеются на согласование в Брюсселе группы по мирному соглашению

На встрече Алиева и Пашиняна планируют обсудить создание группы по мирному соглашению

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БАКУ, 27 авг – РИА Новости. В Баку надеются, что на встрече Алиев-Мишель-Пашинян в Брюсселе будет согласовано создание рабочий группы по подготовке текста мирного соглашения, заявил в субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Ранее сообщалось, что 31 августа в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
"При посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в конце этого месяца в Брюсселе состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Но мы видим колебания со стороны Армении в плане этого процесса", - сказал Гаджиев на конференции в Шуше.
По его словам, также в Москве встретятся вице-премьеры Армении и Азербайджана: "Они обсудят вопросы транспорта и делимитации".
"В настоящее время переговоры между двумя странами идут в основном по делимитации границ, гуманитарным, транспортно-коммуникационным вопросам и разработке мирного договора", - отметил Гаджиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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