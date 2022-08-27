16:40 27.08.2022 (обновлено: 17:42 27.08.2022)
Казахстан приостановит экспорт военной продукции
Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики.
Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.
"Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", — говорится в сообщении.
Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.
19 августа, 16:52Токаев положительно оценил развитие отношений Казахстана и России