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Казахстан приостановит экспорт военной продукции - РИА Новости, 27.08.2022
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Казахстан приостановит экспорт военной продукции
Казахстан приостановит экспорт военной продукции - РИА Новости, 27.08.2022
Казахстан приостановит экспорт военной продукции
Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:40
2022-08-27T17:42
в мире
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
каирбек ускенбаев
казахстан
великобритания
украина
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НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики.Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.
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в мире, алихан смаилов, касым-жомарт токаев, каирбек ускенбаев, казахстан, великобритания, украина
В мире, Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев, Каирбек Ускенбаев, Казахстан, Великобритания, Украина
16:40 27.08.2022 (обновлено: 17:42 27.08.2022)
 
Казахстан приостановит экспорт военной продукции

Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНур-Султан
Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нур-Султан. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики.
Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.

"Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", — говорится в сообщении.

Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.
Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.
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