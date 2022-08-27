https://ria.ru/20220827/kazakhstan-1812562811.html

Казахстан приостановит экспорт военной продукции

Казахстан приостановит экспорт военной продукции - РИА Новости, 27.08.2022

Казахстан приостановит экспорт военной продукции

Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:40

2022-08-27T16:40

2022-08-27T17:42

в мире

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

каирбек ускенбаев

казахстан

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8b5272d1275691c9d2112360a062b59.jpg

НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщила пресс-служба правительства республики.Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.Участники заседания обсудили планы ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесения изменений в закон о разрешениях и уведомлениях.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.Сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации республики, 10 августа сообщал, что в социальных сетях публикуются сведения о якобы закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.

https://ria.ru/20220819/tokaev-1810810856.html

казахстан

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алихан смаилов, касым-жомарт токаев, каирбек ускенбаев, казахстан, великобритания, украина