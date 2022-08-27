Армейские международные игры посетили около двух миллионов человек
Минобороны сообщило, что АрМИ-2022 посетили около двух миллионов человек
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гостями VIII Армейских международных игр, закрытие которых состоялось в субботу в парке "Патриот", стали около 2 миллионов человек, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Почти 2 миллиона человек стали гостями VIII Армейских международных игр, церемония закрытия которых состоялась сегодня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье", - сказали в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, в заключительный день игр последним испытанием для их участников стал финальный заезд конкурса "Танковый биатлон", убедительную победу в нем с большим преимуществом одержала российская команда.
Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Занявшую второе место команду Белоруссии наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место танкистам из Китая бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
По итогам VIII Армейских международных игр победу в медальном зачете одержала сборная Российской Федерации, завоевав около 40 наград, более половины из которых – высшего достоинства. Второе место по результатам всех конкурсов у Республики Узбекистан, третье заняла сборная Республики Беларусь.
Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Восьмые Армейские международные игры "АрМИ-2022" в этом году проходили в период с 13 по 27 августа одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России, конкурсы принимали 11 стран - Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 было проведено 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх приняли участие 270 команд из 34 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Впервые в АрМИ приняли участие Боливия и Руанда.