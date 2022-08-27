https://ria.ru/20220827/armi-1812603088.html

Армейские международные игры посетили около двух миллионов человек

Армейские международные игры посетили около двух миллионов человек - РИА Новости, 27.08.2022

Армейские международные игры посетили около двух миллионов человек

Гостями VIII Армейских международных игр, закрытие которых состоялось в субботу в парке "Патриот", стали около 2 миллионов человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:41

2022-08-27T19:41

2022-08-27T19:41

белоруссия

россия

китай

александр фомин

олег салюков

дмитрий булгаков

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812598992_0:153:3369:2048_1920x0_80_0_0_361783aacf786b8921b2e2f0fa5e12f2.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гостями VIII Армейских международных игр, закрытие которых состоялось в субботу в парке "Патриот", стали около 2 миллионов человек, сообщили журналистам в Минобороны России.Как добавили в Минобороны, в заключительный день игр последним испытанием для их участников стал финальный заезд конкурса "Танковый биатлон", убедительную победу в нем с большим преимуществом одержала российская команда.Кубок победителя танковых соревнований и золотые медали российским военнослужащим на церемонии закрытия АрМИ-2022 вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Занявшую второе место команду Белоруссии наградил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. За третье призовое место танкистам из Китая бронзовые медали вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.По итогам VIII Армейских международных игр победу в медальном зачете одержала сборная Российской Федерации, завоевав около 40 наград, более половины из которых – высшего достоинства. Второе место по результатам всех конкурсов у Республики Узбекистан, третье заняла сборная Республики Беларусь.Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 военнослужащим российской сборной вручил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.Восьмые Армейские международные игры "АрМИ-2022" в этом году проходили в период с 13 по 27 августа одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России, конкурсы принимали 11 стран - Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 было проведено 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх приняли участие 270 команд из 34 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Впервые в АрМИ приняли участие Боливия и Руанда.

https://ria.ru/20220827/razvedchiki-1812466322.html

белоруссия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, китай, александр фомин, олег салюков, дмитрий булгаков, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)