https://ria.ru/20220827/angola-1812481985.html

Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией

Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией - РИА Новости, 27.08.2022

Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией

Никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, несмотря на то, что Луанда сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:45

2022-08-27T09:45

2022-08-27T10:06

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, несмотря на то, что Луанда сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."С учетом того, что мы буквально повязаны глобальной экономикой, страны Африки, в том числе Ангола, чувствуют давление, поскольку мы является одним из крупнейших экспортеров продукции в Евросоюз. Но эта экономическая зависимость выливается в давление", - сказал Аугушту да Силва Кунья, отвечая на вопрос о том, сталкивались ли власти Анголы с давлением Запада с требованиями осудить действия России на Украине."Мы считаем, что влияние специальной военной операции на торговые сделки России и Анголы минимальное. Мы действуем в соответствии с уже принятой политикой и принимаем российских инвесторов на своей территории", - подчеркнул дипломат.По его словам, в прошлом году импорт из России составил всего 1,2% от общего объема товаров, которые импортирует Ангола, - 34,8 миллиона долларов против 164,1 миллиона долларов годом ранее. Однако, подчеркнул посол, на снижение взаимного товарооборота повлияли не санкции, а пандемия коронавируса.Ангольский дипломат отметил, что российский бизнес демонстрирует желание инвестировать в Анголу в таких отраслях как сельское хозяйство, транспорт, промышленность."В настоящее время никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, они остаются на прежнем уровне. Доказательством этого стал недавний телефонный разговор двух президентов, господина Жоау Лоуренсу и господина Владимира Путина. В этом разговоре, среди различных вопросов, представляющих взаимный интерес, по просьбе президента Жоау Лоуренсу президент Путин рассказал о причинах и задачах специальной военной операции по защите Донбасса", - резюмировал да Силва Кунья.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ангола, россия