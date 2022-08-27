https://ria.ru/20220827/angola-1812481985.html
Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией
Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией - РИА Новости, 27.08.2022
Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией
Никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, несмотря на то, что Луанда сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:45
2022-08-27T09:45
2022-08-27T10:06
в мире
ангола
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, несмотря на то, что Луанда сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."С учетом того, что мы буквально повязаны глобальной экономикой, страны Африки, в том числе Ангола, чувствуют давление, поскольку мы является одним из крупнейших экспортеров продукции в Евросоюз. Но эта экономическая зависимость выливается в давление", - сказал Аугушту да Силва Кунья, отвечая на вопрос о том, сталкивались ли власти Анголы с давлением Запада с требованиями осудить действия России на Украине."Мы считаем, что влияние специальной военной операции на торговые сделки России и Анголы минимальное. Мы действуем в соответствии с уже принятой политикой и принимаем российских инвесторов на своей территории", - подчеркнул дипломат.По его словам, в прошлом году импорт из России составил всего 1,2% от общего объема товаров, которые импортирует Ангола, - 34,8 миллиона долларов против 164,1 миллиона долларов годом ранее. Однако, подчеркнул посол, на снижение взаимного товарооборота повлияли не санкции, а пандемия коронавируса.Ангольский дипломат отметил, что российский бизнес демонстрирует желание инвестировать в Анголу в таких отраслях как сельское хозяйство, транспорт, промышленность."В настоящее время никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, они остаются на прежнем уровне. Доказательством этого стал недавний телефонный разговор двух президентов, господина Жоау Лоуренсу и господина Владимира Путина. В этом разговоре, среди различных вопросов, представляющих взаимный интерес, по просьбе президента Жоау Лоуренсу президент Путин рассказал о причинах и задачах специальной военной операции по защите Донбасса", - резюмировал да Силва Кунья.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ангола, россия
09:45 27.08.2022 (обновлено: 10:06 27.08.2022)
Посол Анголы заявил об отсутствии сложностей в отношениях с Россией
Посол Анголы: кризис на Украине и санкции мало повлияли на торговлю с Россией
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, несмотря на то, что Луанда сталкивается с давлением Запада, который требует от африканских стран осудить российскую спецоперацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"С учетом того, что мы буквально повязаны глобальной экономикой, страны Африки
, в том числе Ангола
, чувствуют давление, поскольку мы является одним из крупнейших экспортеров продукции в Евросоюз. Но эта экономическая зависимость выливается в давление", - сказал Аугушту да Силва Кунья, отвечая на вопрос о том, сталкивались ли власти Анголы с давлением Запада с требованиями осудить действия России
на Украине
.
"Мы считаем, что влияние специальной военной операции на торговые сделки России и Анголы минимальное. Мы действуем в соответствии с уже принятой политикой и принимаем российских инвесторов на своей территории", - подчеркнул дипломат.
По его словам, в прошлом году импорт из России составил всего 1,2% от общего объема товаров, которые импортирует Ангола, - 34,8 миллиона долларов против 164,1 миллиона долларов годом ранее. Однако, подчеркнул посол, на снижение взаимного товарооборота повлияли не санкции, а пандемия коронавируса.
Ангольский дипломат отметил, что российский бизнес демонстрирует желание инвестировать в Анголу в таких отраслях как сельское хозяйство, транспорт, промышленность.
"В настоящее время никаких сложностей в отношениях России и Анголы нет, они остаются на прежнем уровне. Доказательством этого стал недавний телефонный разговор двух президентов, господина Жоау Лоуренсу
и господина Владимира Путина
. В этом разговоре, среди различных вопросов, представляющих взаимный интерес, по просьбе президента Жоау Лоуренсу президент Путин рассказал о причинах и задачах специальной военной операции по защите Донбасса", - резюмировал да Силва Кунья.