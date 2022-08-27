https://ria.ru/20220827/angola-1812461695.html

В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир"

В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир" - РИА Новости, 27.08.2022

В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир"

Луанда может присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, также власти допускают возможность... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:47

2022-08-27T04:47

2022-08-27T05:27

экономика

россия

ангола

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Луанда может присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, также власти допускают возможность расчетов с Москвой в национальных валютах - все будет зависеть от объемов торговли и российских инвестиций, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии."Технически использование системы "Мир" в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять ее", - сказал посол.Кроме того, отметил он, власти Анголы допускают использование национальных валют при взаимных расчетах."Мы считаем, что сделки между двумя странами в принципе целесообразно осуществлять в национальных валютах. Рубль в некоторых странах уже является расчетной валютой", - сказал дипломат. Однако, добавил он, если говорить "конкретно о расчетах между Россией и Анголой, мы полагаем, что России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу". Причина в том, что пока "доля российского импорта в Анголе не так высока: всего 1,2%, а основной объем инвестиций сосредоточен в алмазном и банковском секторах".В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20220728/efiopiya-1805647481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, ангола