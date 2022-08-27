04:47 27.08.2022 (обновлено: 05:27 27.08.2022)
В Анголе допустили присоединение к платежной системе "Мир"
Посол Аугушту да Силва Кунья: Ангола может присоединиться к платежной системе "Мир"
Платежная система "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Луанда может присоединиться к использованию платежной системы "Мир" и разрешить использование этих карт у себя в стране, также власти допускают возможность расчетов с Москвой в национальных валютах - все будет зависеть от объемов торговли и российских инвестиций, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
Сегодня карты "Мир" принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
"Технически использование системы "Мир" в Анголе возможно… Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять ее", - сказал посол.
Кроме того, отметил он, власти Анголы допускают использование национальных валют при взаимных расчетах.
"Мы считаем, что сделки между двумя странами в принципе целесообразно осуществлять в национальных валютах. Рубль в некоторых странах уже является расчетной валютой", - сказал дипломат. Однако, добавил он, если говорить "конкретно о расчетах между Россией и Анголой, мы полагаем, что России будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу". Причина в том, что пока "доля российского импорта в Анголе не так высока: всего 1,2%, а основной объем инвестиций сосредоточен в алмазном и банковском секторах".
"Все зависит от степени котируемости этих валют. Подобные транзакции стоит рассматривать не только в контексте двухсторонних отношений, в этом случае Анголы и России, но и в контексте глобальных международных отношений", - резюмировал посол.
В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения разделяют многие страны. До этого вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. В августе также сообщалось, что Китай продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах в торговле с Россией, об этом заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.