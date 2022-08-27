https://ria.ru/20220827/almaz-1812482087.html

Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам

Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам - РИА Новости, 27.08.2022

Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам

Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:47

2022-08-27T09:47

2022-08-27T10:05

экономика

алроса

ангола

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года, в том числе для обсуждения перспектив сотрудничества по алмазам и другим проектам, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Наши отношения выиграли бы, если бы как можно скорее было проведено шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле. Оно должно было состояться еще в 2020-м, потом по ряду причин переносилось и, вероятно, пройдет в этом году. Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям", - сказал посол.По его словам, в том числе это касается одной из приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – алмазодобывающей."Остается в силе протокол соглашения, подписанного между двумя странами 26 июня 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому инвестиции "Алроса" используются в других проектах и компаниях, а не только в горно-рудном секторе…. Если бы в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, оно бы позволило сторонам подписать необходимые соглашения и провести дополнительную работу по пониманию дальнейших планов в этой отрасли", - отметил да Силва Кунья.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алроса, ангола, россия