https://ria.ru/20220827/almaz-1812482087.html
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам - РИА Новости, 27.08.2022
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года,... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:47
2022-08-27T09:47
2022-08-27T10:05
экономика
алроса
ангола
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года, в том числе для обсуждения перспектив сотрудничества по алмазам и другим проектам, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Наши отношения выиграли бы, если бы как можно скорее было проведено шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле. Оно должно было состояться еще в 2020-м, потом по ряду причин переносилось и, вероятно, пройдет в этом году. Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям", - сказал посол.По его словам, в том числе это касается одной из приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – алмазодобывающей."Остается в силе протокол соглашения, подписанного между двумя странами 26 июня 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому инвестиции "Алроса" используются в других проектах и компаниях, а не только в горно-рудном секторе…. Если бы в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, оно бы позволило сторонам подписать необходимые соглашения и провести дополнительную работу по пониманию дальнейших планов в этой отрасли", - отметил да Силва Кунья.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, алроса, ангола, россия
Экономика, Алроса, Ангола, Россия
09:47 27.08.2022 (обновлено: 10:05 27.08.2022)
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
Посол да Силва Кунья: Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Луанда надеется, что заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет до конца года, в том числе для обсуждения перспектив сотрудничества по алмазам и другим проектам, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Наши отношения выиграли бы, если бы как можно скорее было проведено шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле. Оно должно было состояться еще в 2020-м, потом по ряду причин переносилось и, вероятно, пройдет в этом году. Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям", - сказал посол.
По его словам, в том числе это касается одной из приоритетных отраслей двустороннего сотрудничества – алмазодобывающей.
"Остается в силе протокол соглашения, подписанного между двумя странами 26 июня 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому инвестиции "Алроса
" используются в других проектах и компаниях, а не только в горно-рудном секторе…. Если бы в этом году состоялось заседание межправительственной комиссии, оно бы позволило сторонам подписать необходимые соглашения и провести дополнительную работу по пониманию дальнейших планов в этой отрасли", - отметил да Силва Кунья.