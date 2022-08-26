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Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров - РИА Новости, 26.08.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220826/vef-1812258163.html
Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров
Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров - РИА Новости, 26.08.2022
Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров
Амурская область на предстоящем VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит около 100 видов амурских товаров, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:41
2022-08-26T13:58
экономика
владимир путин
си цзиньпин
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Амурская область на предстоящем VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит около 100 видов амурских товаров, сообщил губернатор Василий Орлов."Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров. Их общий вес, по предварительным подсчетам, составит 1,5 тонны. Помимо уже известных за пределами региона продуктов, таких как БАД дигидрокварцетин и амурский мед, везем новые. В нашем павильоне гости смогут познакомиться с молодыми предпринимателями и их товарами, например, одеждой и аксессуарами с символикой Дальнего Востока и Амурской области", - цитирует Орлова пресс-служба.По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, номенклатуру товаров отбирали "тщательно". Так, наиболее широкую линейку продукции представит компания "Тайга Органика". Именно их мед четыре года назад за один день стал всемирно знаменитым после дегустации президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время посещения амурского павильона. На сегодняшний день перечень продукции удалось кратно расширить новыми товарами, большинство их которых предложат посетителям.От фирмы "Леодр" во Владивосток привезут 550 литров "живого" тындинского кваса. Производитель "Серышевский" предложит посетителям творожные сырки, сырокопченую колбасу и мясные снеки, а Благовещенский молочный комбинат – молочные коктейли и сывороточные напитки.Приамурье привезет на ВЭФ и уникальные биодобавки, такие как дигидрокварцетин компании "Аметис", который производят из древесины лиственницы даурской. Он обладает высокой степенью биологической активности и оказывает положительные эффекты на обменные реакции и динамику различных патологических процессов, а также может широко использоваться в различных отраслях промышленности.Впервые на павильоне будут представлены одежда и аксессуары с авторской символикой Дальнего Востока и Амурской области. Бренд "My East" при финансовой поддержке амурского Центра "Мой бизнес" семья Сильвоник разработала чуть больше года назад, рассказали в ведомстве."Важно, что регион доверяет не только проверенным производителям, но и молодым предпринимателям, для которых участие в форуме такого масштаба открывает новые возможности для развития и масштабирования своего дела", - приводятся в сообщении слова одного из создателей локального бренда одежды Антона Сильвоника.ВЭФ-2022 пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке (Приморский край) на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После окончания деловой программы форума экспозиции "Улицы Дальнего Востока" продолжат работу для всех жителей и гостей столицы ДФО до 11 сентября.
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экономика, владимир путин, си цзиньпин, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Амурская область
11:41 26.08.2022 (обновлено: 13:58 26.08.2022)
 
Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров

Губернатор Орлов: Приамурье на ВЭФ-2022 представит около ста видов товаров

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродавец наливает мед в банку
Продавец наливает мед в банку - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продавец наливает мед в банку. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Амурская область на предстоящем VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит около 100 видов амурских товаров, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров. Их общий вес, по предварительным подсчетам, составит 1,5 тонны. Помимо уже известных за пределами региона продуктов, таких как БАД дигидрокварцетин и амурский мед, везем новые. В нашем павильоне гости смогут познакомиться с молодыми предпринимателями и их товарами, например, одеждой и аксессуарами с символикой Дальнего Востока и Амурской области", - цитирует Орлова пресс-служба.
По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, номенклатуру товаров отбирали "тщательно". Так, наиболее широкую линейку продукции представит компания "Тайга Органика". Именно их мед четыре года назад за один день стал всемирно знаменитым после дегустации президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время посещения амурского павильона. На сегодняшний день перечень продукции удалось кратно расширить новыми товарами, большинство их которых предложат посетителям.
"Продукция Амурской области известна далеко за её пределами, прежде всего ассоциируется с качеством и экологичностью, а сочетание природных ингредиентов только усиливает к ней интерес. Помимо меда и крем-меда, гости смогут приобрести ореховые миксы, лавандовый и сосновый сироп, мармелад на меду и винный конфетюр", - рассказала директор компании Татьяна Капустина.
От фирмы "Леодр" во Владивосток привезут 550 литров "живого" тындинского кваса. Производитель "Серышевский" предложит посетителям творожные сырки, сырокопченую колбасу и мясные снеки, а Благовещенский молочный комбинат – молочные коктейли и сывороточные напитки.
Приамурье привезет на ВЭФ и уникальные биодобавки, такие как дигидрокварцетин компании "Аметис", который производят из древесины лиственницы даурской. Он обладает высокой степенью биологической активности и оказывает положительные эффекты на обменные реакции и динамику различных патологических процессов, а также может широко использоваться в различных отраслях промышленности.
Впервые на павильоне будут представлены одежда и аксессуары с авторской символикой Дальнего Востока и Амурской области. Бренд "My East" при финансовой поддержке амурского Центра "Мой бизнес" семья Сильвоник разработала чуть больше года назад, рассказали в ведомстве.
"Важно, что регион доверяет не только проверенным производителям, но и молодым предпринимателям, для которых участие в форуме такого масштаба открывает новые возможности для развития и масштабирования своего дела", - приводятся в сообщении слова одного из создателей локального бренда одежды Антона Сильвоника.
ВЭФ-2022 пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке (Приморский край) на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После окончания деловой программы форума экспозиции "Улицы Дальнего Востока" продолжат работу для всех жителей и гостей столицы ДФО до 11 сентября.
стройматериалы, цемент, деньги, рубли, цены - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 04:00Сказано в эфире
Эксперт перечислил товары, которые могут подешеветь наполовину
 
Амурская областьЭкономикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинДальний ВостокВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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