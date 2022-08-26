https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812443150.html

Спецоперация, 26 августа: Киев снова обстреливает Запорожскую АЭС

Спецоперация, 26 августа: Киев снова обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Спецоперация, 26 августа: Киев снова обстреливает Запорожскую АЭС

На фоне ожидания международной миссии МАГАТЭ Киев в очередной раз обстрелял Запорожскую АЭС, расположенную вблизи Энергодара. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:47

2022-08-26T22:47

2022-08-26T22:47

специальная военная операция на украине

владимир рогов

стефан дюжаррик

россия

киев

украина

рафаэль гросси

запорожская аэс

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На фоне ожидания международной миссии МАГАТЭ Киев в очередной раз обстрелял Запорожскую АЭС, расположенную вблизи Энергодара.В пятницу российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.Ход спецоперацииВооруженные силы РФ сосредоточенным огнем по украинским позициям уничтожили в ДНР более 50 солдат и офицеров противника, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два взвода гаубиц Д-30 в ДНР, а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" в Николаевской области. Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также хранилище с топливом в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Российские войска также уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Барвенково Харьковской области.Ситуация вокруг Запорожской АЭСВ пятницу украинские силы в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки, ответным ударом уничтожена американская гаубица М777, сообщило Минобороны России.По данным Минобороны, украинская артиллерийская позиция, с которой вёлся обстрел территории АЭС, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.Украинские войска целенаправленно пытаются попасть в сухое хранилище отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС, в пятницу нанесено десять ударов в район хранилища, разрушений пока нет, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. При этом в ближайшие дни на Запорожской АЭС ожидается миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его поездка на Запорожскую АЭС требует совместной работы Украины и России. Он также добавил, что в МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.На этом фоне в МИД РФ заявили, что Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчёты не оправдаются. В российском министерстве также обратили внимание, что секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, поскольку в высказываниях официального представителя генсека ООН не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования.Обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными приближают возможные удары по центрам принятия решений в Киеве и на Украине со стороны ВС РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Медведев о спецоперацииЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену в эфире телеканала LCI и сделал ряд заявлений относительно российской спецоперации на Украине.В частности, Медведев заявил, что спецоперация идет по максимально щадящему и умеренному варианту, и, если ситуация была другой, кампания завершилась бы гораздо быстрее и с иными для Киева последствиями. Он также ответил на вопрос о перспективах присоединения республик Донбасса к России, заявив, что для начала там должны пройти референдумы, а затем можно будет смотреть на их результат. Медведев назвал четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию государства, и пока их не наблюдается.Он подчеркнул, что ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, а системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России.Медведев также назвал "досужими вымыслами" утверждения, что Россия якобы стремилась убить Владимира Зеленского. Комментируя готовность говорить с Зеленским, Медведев отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил, что Россия была готова с ним разговаривать, но руководство Украины само отказалась от переговоров.Зампредседателя Совбеза РФ также подчеркнул, что отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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