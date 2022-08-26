https://ria.ru/20220826/rektor-1812276082.html

В Казанском федеральном университете представили нового ректора

В Казанском федеральном университете представили нового ректора - РИА Новости, 26.08.2022

В Казанском федеральном университете представили нового ректора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:31

2022-08-26T12:31

2022-08-26T13:26

общество

рустам минниханов

ленар сафин

михаил мишустин

россия

казанский (приволжский) федеральный университет

совет федерации рф

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского (Приволжского) федерального университета представили нового ректора вуза Ленара Сафина, сообщает пресс-служба главы республики.Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 августа назначил Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет."Рустам Минниханов поблагодарил правительство Российской Федерации за поддержку кандидатуры Ленара Сафина… По его словам, вопрос о новом ректоре такого университета носил определяющий характер для будущего всего научно-образовательного комплекса республики", - говорится в сообщении.Минниханов напомнил, что на протяжении всей своей более чем 200-летней истории Казанский университет неизменно находился на переднем крае развития высшего образования и науки страны. В 2010 году он получил статус федерального университета, интегрировал в свою структуру шесть самостоятельных вузов, три медицинских учреждения, два лицея для одаренных детей и общеобразовательную школу. Сегодня КФУ - один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Здесь обучаются более 48 тысяч студентов, из них 11 тысяч - из-за пределов Российской Федерации. Несколько дней назад университет направил заявку на создание стартап-студии, которая должна вывести на новый уровень технологическое предпринимательство молодежи.Глава республики отметил, что перед новым ректором стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию университета, прежде всего – кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета и глобальной конкурентоспособности России."Приволжский федеральный округ и огромное количество предприятий, расположенных на его территории, - это зона влияния университета. Практически все предприятия ждут не просто идей в области теоретической науки, а умения конкретно эти идеи превращать в технологии и продукты. В качестве напутствия хотел бы сказать: в добрый путь, такого же бережного отношения к традициям одного из первых императорских университетов, заботы о студентах и преподавателях, в среднесрочной перспективе - приоритетного внимания всем проектам, связанным с индустрией и трансфером знаний в реальный сектор экономики", - сказал министр науки и высшего образования РФ.Сафин - выпускник КФУ, специальность "Правоведение". После окончания учебы с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета университета. С 2010 по 2020 годы занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В 2020-2022 годах - сенатор от Татарстана, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/primakov-1805203888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, рустам минниханов, ленар сафин, михаил мишустин, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, совет федерации рф, навигатор абитуриента