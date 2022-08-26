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В Казанском федеральном университете представили нового ректора - РИА Новости, 26.08.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220826/rektor-1812276082.html
В Казанском федеральном университете представили нового ректора
В Казанском федеральном университете представили нового ректора - РИА Новости, 26.08.2022
В Казанском федеральном университете представили нового ректора
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:31
2022-08-26T13:26
общество
рустам минниханов
ленар сафин
михаил мишустин
россия
казанский (приволжский) федеральный университет
совет федерации рф
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского (Приволжского) федерального университета представили нового ректора вуза Ленара Сафина, сообщает пресс-служба главы республики.Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 августа назначил Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет."Рустам Минниханов поблагодарил правительство Российской Федерации за поддержку кандидатуры Ленара Сафина… По его словам, вопрос о новом ректоре такого университета носил определяющий характер для будущего всего научно-образовательного комплекса республики", - говорится в сообщении.Минниханов напомнил, что на протяжении всей своей более чем 200-летней истории Казанский университет неизменно находился на переднем крае развития высшего образования и науки страны. В 2010 году он получил статус федерального университета, интегрировал в свою структуру шесть самостоятельных вузов, три медицинских учреждения, два лицея для одаренных детей и общеобразовательную школу. Сегодня КФУ - один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Здесь обучаются более 48 тысяч студентов, из них 11 тысяч - из-за пределов Российской Федерации. Несколько дней назад университет направил заявку на создание стартап-студии, которая должна вывести на новый уровень технологическое предпринимательство молодежи.Глава республики отметил, что перед новым ректором стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию университета, прежде всего – кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета и глобальной конкурентоспособности России."Приволжский федеральный округ и огромное количество предприятий, расположенных на его территории, - это зона влияния университета. Практически все предприятия ждут не просто идей в области теоретической науки, а умения конкретно эти идеи превращать в технологии и продукты. В качестве напутствия хотел бы сказать: в добрый путь, такого же бережного отношения к традициям одного из первых императорских университетов, заботы о студентах и преподавателях, в среднесрочной перспективе - приоритетного внимания всем проектам, связанным с индустрией и трансфером знаний в реальный сектор экономики", - сказал министр науки и высшего образования РФ.Сафин - выпускник КФУ, специальность "Правоведение". После окончания учебы с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета университета. С 2010 по 2020 годы занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В 2020-2022 годах - сенатор от Татарстана, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.
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общество, рустам минниханов, ленар сафин, михаил мишустин, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Рустам Минниханов, Ленар Сафин, Михаил Мишустин, Россия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Совет Федерации РФ, Республика Татарстан, Навигатор абитуриента
12:31 26.08.2022 (обновлено: 13:26 26.08.2022)
 
В Казанском федеральном университете представили нового ректора

В Казанском федеральном университете представили нового ректора Ленара Сафина

© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаЛенар Сафин
Ленар Сафин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Ленар Сафин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского (Приволжского) федерального университета представили нового ректора вуза Ленара Сафина, сообщает пресс-служба главы республики.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 августа назначил Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет.
"Рустам Минниханов поблагодарил правительство Российской Федерации за поддержку кандидатуры Ленара Сафина… По его словам, вопрос о новом ректоре такого университета носил определяющий характер для будущего всего научно-образовательного комплекса республики", - говорится в сообщении.
Минниханов напомнил, что на протяжении всей своей более чем 200-летней истории Казанский университет неизменно находился на переднем крае развития высшего образования и науки страны. В 2010 году он получил статус федерального университета, интегрировал в свою структуру шесть самостоятельных вузов, три медицинских учреждения, два лицея для одаренных детей и общеобразовательную школу. Сегодня КФУ - один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Здесь обучаются более 48 тысяч студентов, из них 11 тысяч - из-за пределов Российской Федерации. Несколько дней назад университет направил заявку на создание стартап-студии, которая должна вывести на новый уровень технологическое предпринимательство молодежи.
Глава республики отметил, что перед новым ректором стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию университета, прежде всего – кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета и глобальной конкурентоспособности России.
"Приволжский федеральный округ и огромное количество предприятий, расположенных на его территории, - это зона влияния университета. Практически все предприятия ждут не просто идей в области теоретической науки, а умения конкретно эти идеи превращать в технологии и продукты. В качестве напутствия хотел бы сказать: в добрый путь, такого же бережного отношения к традициям одного из первых императорских университетов, заботы о студентах и преподавателях, в среднесрочной перспективе - приоритетного внимания всем проектам, связанным с индустрией и трансфером знаний в реальный сектор экономики", - сказал министр науки и высшего образования РФ.
Сафин - выпускник КФУ, специальность "Правоведение". После окончания учебы с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета университета. С 2010 по 2020 годы занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В 2020-2022 годах - сенатор от Татарстана, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 22:06Сказано в эфире
Ректор МГИМО рассказал о "восточном векторе" в работе вуза
 
Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановЛенар СафинМихаил МишустинРоссияКазанский (Приволжский) федеральный университетСовет Федерации РФНавигатор абитуриента
 
 
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