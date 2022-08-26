12:31 26.08.2022 (обновлено: 13:26 26.08.2022)
В Казанском федеральном университете представили нового ректора
В Казанском федеральном университете представили нового ректора Ленара Сафина
© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаЛенар Сафин
© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Ленар Сафин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу на расширенном заседании ученого совета Казанского (Приволжского) федерального университета представили нового ректора вуза Ленара Сафина, сообщает пресс-служба главы республики.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 августа назначил Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет.
"Рустам Минниханов поблагодарил правительство Российской Федерации за поддержку кандидатуры Ленара Сафина… По его словам, вопрос о новом ректоре такого университета носил определяющий характер для будущего всего научно-образовательного комплекса республики", - говорится в сообщении.
Минниханов напомнил, что на протяжении всей своей более чем 200-летней истории Казанский университет неизменно находился на переднем крае развития высшего образования и науки страны. В 2010 году он получил статус федерального университета, интегрировал в свою структуру шесть самостоятельных вузов, три медицинских учреждения, два лицея для одаренных детей и общеобразовательную школу. Сегодня КФУ - один из крупнейших научно-образовательных центров страны. Здесь обучаются более 48 тысяч студентов, из них 11 тысяч - из-за пределов Российской Федерации. Несколько дней назад университет направил заявку на создание стартап-студии, которая должна вывести на новый уровень технологическое предпринимательство молодежи.
Глава республики отметил, что перед новым ректором стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию университета, прежде всего – кадровое и научно-технологическое обеспечение суверенитета и глобальной конкурентоспособности России.
"Приволжский федеральный округ и огромное количество предприятий, расположенных на его территории, - это зона влияния университета. Практически все предприятия ждут не просто идей в области теоретической науки, а умения конкретно эти идеи превращать в технологии и продукты. В качестве напутствия хотел бы сказать: в добрый путь, такого же бережного отношения к традициям одного из первых императорских университетов, заботы о студентах и преподавателях, в среднесрочной перспективе - приоритетного внимания всем проектам, связанным с индустрией и трансфером знаний в реальный сектор экономики", - сказал министр науки и высшего образования РФ.
Сафин - выпускник КФУ, специальность "Правоведение". После окончания учебы с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета университета. С 2010 по 2020 годы занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В 2020-2022 годах - сенатор от Татарстана, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации.