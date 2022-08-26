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В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам - РИА Новости, 26.08.2022
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В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам
В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам - РИА Новости, 26.08.2022
В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам
Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:14
2022-08-26T17:14
в мире
латвия
рига
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку."Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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в мире, латвия, рига, великая отечественная война (1941-1945), ссср
В мире, Латвия, Рига, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
17:14 26.08.2022
 
В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам

В Латвии потеряли подлежащий сносу советский памятник в честь латышских партизан

CC BY-SA 3.0 / WikedKentaur / AlūksneНа улицах Алуксне
На улицах Алуксне - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY-SA 3.0 / WikedKentaur / Alūksne
На улицах Алуксне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
"Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции", - говорится в сообщении.
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии в Риге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:58
Постпредство России обвинило Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО
Отмечается, что пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
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