https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812371344.html

В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам

В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам - РИА Новости, 26.08.2022

В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам

Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:14

2022-08-26T17:14

2022-08-26T17:14

в мире

латвия

рига

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812369779_0:261:2560:1701_1920x0_80_0_0_25f54d8de5225a2a7724cb5a0f64eec9.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подлежащий сносу памятник в Алуксненском крае Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку."Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

латвия

рига

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, рига, великая отечественная война (1941-1945), ссср