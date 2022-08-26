https://ria.ru/20220826/mediki-1812162058.html

"Все выходит из строя". Жители Донбасса заявили о "важной проблеме"

"Все выходит из строя". Жители Донбасса заявили о "важной проблеме" - РИА Новости, 26.08.2022

"Все выходит из строя". Жители Донбасса заявили о "важной проблеме"

Врачи из разных регионов России выезжают в Донбасс, чтобы помочь коллегам на освобожденных территориях и там, где еще идут бои. Некоторых командируют, есть и... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T10:01

специальная военная операция на украине

донбасс

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

госдума рф

русская православная церковь

россия

здоровье - общество

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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Врачи из разных регионов России выезжают в Донбасс, чтобы помочь коллегам на освобожденных территориях и там, где еще идут бои. Некоторых командируют, есть и добровольцы — работают в свой отпуск. Как медики справляются с нагрузкой и чего не хватает лечебным учреждениям — в материале РИА Новости."Не спаслись"Медсестра городской больницы № 2 в городе Снежное предупреждает: среди раненых есть те, кому предстоит вернуться на фронт. Просит не светить имена и лица — в целях безопасности.Среди таких Александр А., доброволец из Санкт-Петербурга. Работал в автомастерской, вызвался, как сам говорит, по зову души. "Многие из окружения оказались на фронте, — объясняет он. — У знакомых сын погиб, парню 20 лет было. Надоело наблюдать со стороны. Опыт у меня есть. "Срочку" провел в Таджикистане в конце девяностых, служил еще недолго по контракту, потом решил завязать с военной карьерой".Александра распределили к артиллеристам. Стояли под Донецком, затем под Попасной — там получил осколочное ранение. "Все произошло 25 июня, — вспоминает он. — Сидели вчетвером. Мы с опытным товарищем услышали шелест, успели отскочить на два метра — на автомате, не сговариваясь. Другие не спаслись. Одного разорвало, верхнюю часть туловища откинуло на 30 метров. Такой силы был удар".Он встанет на ноги через четыре месяца. Потом опять в строй. Такие же планы у Алексея, однако его ожидает очень долгая реабилитация. На правую ногу врачи установили аппарат Илизарова.Алексея мобилизовали в ДНР. Ранило в мае осколком в окопах под Старомихайловкой. "Вел огонь из мелкого миномета. Моя задача — отвлечь внимание, пока наши штурмовали", — поясняет он.Попасную регулярно обстреливали — в том числе зажигательными снарядами. "Чуть что — выбираемся из окопов, начинаем с местными тушить пожары", — рассказывает боец.На лечение потребуется как минимум полгода, затем — длительный восстановительный курс. Алексей надеется, что к этому времени "все уже закончится"."Нам нужны люди"Несмотря на большое количество пациентов, в каждом отделении всего один врач."Конечно, доктора приезжают вахтами — на две-три недели. Нагрузка серьезная, поэтому свободные руки не помешают. За все время у нас пока ни одного добровольца, — говорит главврач больницы Сергей Чумычкин. — У нас тыловой госпиталь, поступают уже ранее прооперированные. Пациенты разноплановые, чаще с минно-взрывными травмами с повреждением конечности, а также с черепно-мозговыми".Люди нужны и в других больницах. По данным представителя Минздрава России Натальи Маркарян, в Донбассе, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях работают более 230 российских медиков.Она уточнила, что 60 сотрудников — из федеральных медицинских организаций, 119 — из субъектов, 17 — специалисты ФМБА, 24 волонтера и 11 — из Русской православной церкви.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов уверяет, что волонтерами приехали более 400 медработников.Старое оборудованиеБольницам не хватает коек. Некоторые пациенты в Мариуполе, по словам депутата, лежат в коридорах. При этом им оказывают полноценную помощь.Местные медики нуждаются и в оборудовании. "Работаем на аппаратуре, которую нам закупили еще в 2003-м. Только отремонтируем, а она снова выходит из строя", — рассказывает врач Республиканского онкологического центра в Донецке Александр Герасименко.Вместе с коллегами он регулярно выезжает вахтами на освобожденные территории. Помимо основной работы, Александр занимается волонтерской деятельностью — раздает гумпомощь.Доставляют ее, как правило, два-три раза в неделю, прежде всего в прифронтовые села. Привозят вещи, продукты питания, предметы гигиены. И, что главное, — медикаменты."Приехали надолго"Тем временем в Донбасс съезжаются врачи. Еще в июне команда медиков из Ленинградской области прибыла в Енакиево — там развернули медицинский городок на площадке больницы № 1. Для диспансеризации жителей ДНР Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию.В медбригаде девять сотрудников районных больниц. "Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо", — подчеркивает председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.В конце июля в Макеевку прибыли специалисты из Югры. Пока что четверо. С началом боев местные врачи покинули город. Как и в Херсоне, где их заменят 16 медиков из России. По словам начальника Херсонского областного департамента здравоохранения Вадима Ильмиева, скоро приедет еще около ста человек.Но врачей все равно не хватает. Помимо лечения, им приходится разбирать завалы больниц, восстанавливать медицинскую инфраструктуру. А поток пациентов только растет.

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф, русская православная церковь, россия, здоровье - общество