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В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области - РИА Новости, 03.06.2022
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В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области
В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области - РИА Новости, 03.06.2022
В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области
Передвижной медицинский комплекс и команда медиков из Ленинградской области прибыли в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:08
2022-06-03T15:08
россия
донецкая народная республика
ленинградская область
енакиево
сергей кириенко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Передвижной медицинский комплекс и команда медиков из Ленинградской области прибыли в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Передвижной медицинский комплекс и команда медиков Ленинградской области прибыли в город Енакиево", - говорится в сообщении.В настоящее время медицинский городок разворачивается на площадке больницы №1 города Енакиево. Врачи двух регионов определяют порядок и график приема пациентов."Медицинская команда Ленинградской области прибыла в Енакиево. Три передвижных медицинских комплекса: большая поликлиника на колесах, передвижной флюорограф, маммограф, а самое главное - команда врачей-&nbsp; рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Это только первый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо и будем только ее расширять", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, который цитируется в сообщении.Медики из Ленобласти будут вести прием жителей Енакиево и окрестных населенных пунктов. Специалисты окажут оперативную помощь и определят, какую медпомощь жителям ДНР необходимо оказывать в дальнейшем.Для проведения диспансеризации жителей ДНР Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. В медицинскую бригаду вошли девять сотрудников районных больниц - специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц, комитета по здравоохранению и главврач Ленинградской областной клинической больницы.Сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220511/donbass-1787892700.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, ленинградская область, енакиево, сергей кириенко, общество
15:08 03.06.2022
 
В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области

В Енакиево прибыл передвижной медицинский комплекс из Ленинградской области

© Фото : Правительство Ленинградской областиМедики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе
Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Передвижной медицинский комплекс и команда медиков из Ленинградской области прибыли в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Передвижной медицинский комплекс и команда медиков Ленинградской области прибыли в город Енакиево", - говорится в сообщении.
В настоящее время медицинский городок разворачивается на площадке больницы №1 города Енакиево. Врачи двух регионов определяют порядок и график приема пациентов.
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11 мая, 13:23
Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево
"Медицинская команда Ленинградской области прибыла в Енакиево. Три передвижных медицинских комплекса: большая поликлиника на колесах, передвижной флюорограф, маммограф, а самое главное - команда врачей-  рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Это только первый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо и будем только ее расширять", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, который цитируется в сообщении.
Медики из Ленобласти будут вести прием жителей Енакиево и окрестных населенных пунктов. Специалисты окажут оперативную помощь и определят, какую медпомощь жителям ДНР необходимо оказывать в дальнейшем.
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Медики ФМБА пролечили почти тысячу детей из Донбасса и с Украины
Для проведения диспансеризации жителей ДНР Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. В медицинскую бригаду вошли девять сотрудников районных больниц - специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц, комитета по здравоохранению и главврач Ленинградской областной клинической больницы.
Сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛенинградская областьЕнакиевоСергей КириенкоОбщество
 
 
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