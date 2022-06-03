https://ria.ru/20220603/mediki-1792917973.html

В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области

В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области - РИА Новости, 03.06.2022

В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области

Передвижной медицинский комплекс и команда медиков из Ленинградской области прибыли в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:08

2022-06-03T15:08

2022-06-03T15:08

россия

донецкая народная республика

ленинградская область

енакиево

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Передвижной медицинский комплекс и команда медиков из Ленинградской области прибыли в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Передвижной медицинский комплекс и команда медиков Ленинградской области прибыли в город Енакиево", - говорится в сообщении.В настоящее время медицинский городок разворачивается на площадке больницы №1 города Енакиево. Врачи двух регионов определяют порядок и график приема пациентов."Медицинская команда Ленинградской области прибыла в Енакиево. Три передвижных медицинских комплекса: большая поликлиника на колесах, передвижной флюорограф, маммограф, а самое главное - команда врачей- рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Это только первый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо и будем только ее расширять", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, который цитируется в сообщении.Медики из Ленобласти будут вести прием жителей Енакиево и окрестных населенных пунктов. Специалисты окажут оперативную помощь и определят, какую медпомощь жителям ДНР необходимо оказывать в дальнейшем.Для проведения диспансеризации жителей ДНР Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. В медицинскую бригаду вошли девять сотрудников районных больниц - специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц, комитета по здравоохранению и главврач Ленинградской областной клинической больницы.Сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220511/donbass-1787892700.html

https://ria.ru/20220601/fmba-1792388957.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, ленинградская область, енакиево, сергей кириенко, общество