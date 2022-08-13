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В комитете Госдумы рассказали о работе самой большой больницы Мариуполя - РИА Новости, 13.08.2022
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В комитете Госдумы рассказали о работе самой большой больницы Мариуполя
В комитете Госдумы рассказали о работе самой большой больницы Мариуполя - РИА Новости, 13.08.2022
В комитете Госдумы рассказали о работе самой большой больницы Мариуполя
Председатель комитета ГД по здравоохранению Дмитрий Хубезов рассказал, как работает самая крупная больница в Мариуполе, по его словам, там нет раненных, а... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:07
2022-08-13T12:07
в мире
мариуполь
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель комитета ГД по здравоохранению Дмитрий Хубезов рассказал, как работает самая крупная больница в Мариуполе, по его словам, там нет раненных, а проходят лечение только мирные жители города."Очень много ложной информации сейчас в интернете относительно того, что в Мариуполе жизнь практически остановилась… Самая крупная больница (города), она работает. Много информации, что большое количество пациентов лежат в коридорах, что когда наши раненные (прибывают туда), то у них лучше условия, а мирных жителей из палат переводят в коридор, где им никакой помощи не оказывается. Ничего общего с действительностью это не имеет. Заявляю ответственно. В настоящее время здесь вообще нет раненных. Все мирные люди", - приводит слова Хубезова пресс-служба "Единой России".Депутат также отметил, что в настоящее время в больнице находится 11 врачей из России и скоро приедут еще девять."Да, есть люди, которые лежат в коридорах, из-за того, что большое количество пациентов. Но помощь им оказывается. Говорят, что нет персонала. Персонала действительно не хватает где-то. Но с самого начала сюда приезжают российские добровольцы, врачи по контракту. Наша страна с первого дня не бросала Мариуполь. Город живет. Есть уличное освещение. В большинстве домов есть свет и вода", - также рассказал Хубезов.
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в мире, мариуполь, россия, единая россия
В мире, Мариуполь, Россия, Единая Россия
12:07 13.08.2022
 
В комитете Госдумы рассказали о работе самой большой больницы Мариуполя

Глава комитета Госдумы Хубезов рассказал о работе самой большой больницы Мариуполя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель комитета ГД по здравоохранению Дмитрий Хубезов рассказал, как работает самая крупная больница в Мариуполе, по его словам, там нет раненных, а проходят лечение только мирные жители города.
"Очень много ложной информации сейчас в интернете относительно того, что в Мариуполе жизнь практически остановилась… Самая крупная больница (города), она работает. Много информации, что большое количество пациентов лежат в коридорах, что когда наши раненные (прибывают туда), то у них лучше условия, а мирных жителей из палат переводят в коридор, где им никакой помощи не оказывается. Ничего общего с действительностью это не имеет. Заявляю ответственно. В настоящее время здесь вообще нет раненных. Все мирные люди", - приводит слова Хубезова пресс-служба "Единой России".
Депутат также отметил, что в настоящее время в больнице находится 11 врачей из России и скоро приедут еще девять.
"Да, есть люди, которые лежат в коридорах, из-за того, что большое количество пациентов. Но помощь им оказывается. Говорят, что нет персонала. Персонала действительно не хватает где-то. Но с самого начала сюда приезжают российские добровольцы, врачи по контракту. Наша страна с первого дня не бросала Мариуполь. Город живет. Есть уличное освещение. В большинстве домов есть свет и вода", - также рассказал Хубезов.
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