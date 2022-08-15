https://ria.ru/20220815/vrachi-1809754316.html
В Херсонскую область приехали российские врачи
В Херсонскую область приехали российские врачи - РИА Новости, 15.08.2022
В Херсонскую область приехали российские врачи
Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:50
2022-08-15T15:50
2022-08-15T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба администрации региона.По данным начальника Херсонского областного департамента здравоохранения Вадима Ильмиева, первый десант медиков из России состоит из 16 человек. По его словам, ожидается, что вскоре в Херсонскую область приедут работать еще около 100 российских медиков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html
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15:50 15.08.2022 (обновлено: 17:53 15.08.2022)
В Херсонскую область приехали российские врачи
ВГА Херсонской области: к нам прибыла первая группа российских врачей