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В Херсонскую область приехали российские врачи - РИА Новости, 15.08.2022
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В Херсонскую область приехали российские врачи
В Херсонскую область приехали российские врачи - РИА Новости, 15.08.2022
В Херсонскую область приехали российские врачи
Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:50
2022-08-15T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба администрации региона.По данным начальника Херсонского областного департамента здравоохранения Вадима Ильмиева, первый десант медиков из России состоит из 16 человек. По его словам, ожидается, что вскоре в Херсонскую область приедут работать еще около 100 российских медиков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , херсон, запорожская область
В мире, Херсонская область , Херсон, Запорожская область
15:50 15.08.2022 (обновлено: 17:53 15.08.2022)
 
В Херсонскую область приехали российские врачи

ВГА Херсонской области: к нам прибыла первая группа российских врачей

© Depositphotos / FS-StockВрачи во время работы над зубными протезами
Врачи во время работы над зубными протезами - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / FS-Stock
Врачи во время работы над зубными протезами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон", - говорится в сообщении.
По данным начальника Херсонского областного департамента здравоохранения Вадима Ильмиева, первый десант медиков из России состоит из 16 человек. По его словам, ожидается, что вскоре в Херсонскую область приедут работать еще около 100 российских медиков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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