https://ria.ru/20220815/vrachi-1809754316.html

В Херсонскую область приехали российские врачи

В Херсонскую область приехали российские врачи - РИА Новости, 15.08.2022

В Херсонскую область приехали российские врачи

Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:50

2022-08-15T15:50

2022-08-15T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Уехавших из Херсонской области украинских врачей заменят российские специалисты, первая группа медиков уже приехала в Херсон, сообщает пресс-служба администрации региона.По данным начальника Херсонского областного департамента здравоохранения Вадима Ильмиева, первый десант медиков из России состоит из 16 человек. По его словам, ожидается, что вскоре в Херсонскую область приедут работать еще около 100 российских медиков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220730/vrachi-1806135414.html

херсонская область

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