Стало известно, куда раскупают туры после старта кешбэка по России
Level.Travel: спрос на путевки по России после старта акции с кешбэком вырос в четыре раза
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Спрос на туры по России за первые сутки после открытия программы кешбэка вырос в четыре раза, рассказали РИА Новости Level.Travel.
Самое популярное направление — морское побережье Сочи. Его выбирают 54 процента туристов. На втором месте — Красная Поляна (14 процентов), на третьем — поездки в Санкт-Петербург (11 процентов). В число лидеров вошли также путешествия из регионов в Москву — четыре процента.
В итоге путевки, приобретенные по акции, составляют сейчас 63 процента в структуре продаж российских курортов. При этом средние цены пока не изменились. "Большинство туристов выбирают по акции туры с вылетом в бархатный сезон в октябре — таких 51 процент", — отметили в сервисе.
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Новшество этого этапа — введен повышенный кешбэк на поездки на Дальний Восток, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующем в программе. Максимальная сумма возврата — 20 процентов от стоимости путевки, до 40 тысяч рублей. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.
Глава Ростуризма Зарина Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие путешествия от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на этот "пластик" автоматически в течение пяти дней.