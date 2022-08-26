https://ria.ru/20220826/keshbek-1812124552.html

Стало известно, куда раскупают туры после старта кешбэка по России

Стало известно, куда раскупают туры после старта кешбэка по России - РИА Новости, 26.08.2022

Стало известно, куда раскупают туры после старта кешбэка по России

Спрос на туры по России за первые сутки после открытия программы кешбэка вырос в четыре раза, рассказали РИА Новости Level.Travel. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T02:07

2022-08-26T02:07

2022-08-26T02:07

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

туристы

россия

сочи

красная поляна

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Спрос на туры по России за первые сутки после открытия программы кешбэка вырос в четыре раза, рассказали РИА Новости Level.Travel.Самое популярное направление — морское побережье Сочи. Его выбирают 54 процента туристов. На втором месте — Красная Поляна (14 процентов), на третьем — поездки в Санкт-Петербург (11 процентов). В число лидеров вошли также путешествия из регионов в Москву — четыре процента.В итоге путевки, приобретенные по акции, составляют сейчас 63 процента в структуре продаж российских курортов. При этом средние цены пока не изменились. "Большинство туристов выбирают по акции туры с вылетом в бархатный сезон в октябре — таких 51 процент", — отметили в сервисе.Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20 процентов стартовал в России. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Новшество этого этапа — введен повышенный кешбэк на поездки на Дальний Восток, если напрямую бронировать проживание в отеле или санатории, участвующем в программе. Максимальная сумма возврата — 20 процентов от стоимости путевки, до 40 тысяч рублей. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.Глава Ростуризма Зарина Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие путешествия от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на этот "пластик" автоматически в течение пяти дней.

https://ria.ru/20220825/ostrova-1811803606.html

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сочи

красная поляна

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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