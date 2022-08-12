12:32 12.08.2022 (обновлено: 12:35 12.08.2022)
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Старт продаж - 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Условия прежние – возврат 20%, максимально – 20 тысяч рублей", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
Она также отметила, что главное нововведение этого этапа - по поручению президента РФ Владимира Путина будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.
"Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", - добавила глава ведомства.