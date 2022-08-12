https://ria.ru/20220812/keshbek-1809112823.html

Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября

Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября - РИА Новости, 12.08.2022

Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября

Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:32

2022-08-12T12:35

туризм

новости - туризм

россия

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Старт продаж - 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Условия прежние – возврат 20%, максимально – 20 тысяч рублей", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она также отметила, что главное нововведение этого этапа - по поручению президента РФ Владимира Путина будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%."Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html

россия

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Влада Копылова

новости - туризм, россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)