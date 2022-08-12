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Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/keshbek-1809112823.html
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября - РИА Новости, 12.08.2022
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября
Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:32
2022-08-12T12:35
туризм
новости - туризм
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Старт продаж - 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Условия прежние – возврат 20%, максимально – 20 тысяч рублей", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она также отметила, что главное нововведение этого этапа - по поручению президента РФ Владимира Путина будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%."Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", - добавила глава ведомства.
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новости - туризм, россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
12:32 12.08.2022 (обновлено: 12:35 12.08.2022)
 
Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся по 10 сентября

Продажи туров по программе осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Продажи туров по России в рамках программы осеннего кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Старт продаж - 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до конца года. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Условия прежние – возврат 20%, максимально – 20 тысяч рублей", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
Она также отметила, что главное нововведение этого этапа - по поручению президента РФ Владимира Путина будет действовать повышенный кешбэк для Дальнего Востока при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе: в максимуме не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.
"Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", - добавила глава ведомства.
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:22Туризм
Максимальный размер кешбэка за путевки на Дальний Восток увеличат
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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