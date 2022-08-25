https://ria.ru/20220825/tefi-1811973154.html

Национальная телевизионная премия ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ - РИА Новости, 25.08.2022

Национальная телевизионная премия ТЭФИ

ТЭФИ (от сочетания "телевизионный эфир") - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена 21... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:04

2022-08-25T00:04

2022-08-25T00:14

справки

тэфи

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ТЭФИ (от сочетания "телевизионный эфир") - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена 21 декабря 1994 года.Учредителем премии выступил Российский фонд развития телевидения (ныне Академия российского телевидения), который был создан в 1994 году по инициативе ведущих телекомпаний страны (ОРТ, ВГТРК, ТВ-6, НТВ и ряда других).Награда представляет собой статуэтку персонажа древнегреческой мифологии, певца и музыканта Орфея, разрывающего грудь и играющего на струнах своей души (автор - скульптор Эрнст Неизвестный). Помимо статуэтки победители награждались золотыми дипломами, а финалисты - серебряными.Номинации ТЭФИ делились на две категории - "Профессии" и "Лица". Количество номинаций в каждой категории менялось. Так, в первом конкурсе было 12 номинаций, а в 2012 году в обеих категориях были представлены 56 конкурсных номинаций.Голосование по определению финалистов и победителей конкурса осуществлялось членами Академии российского телевидения на заседаниях профессиональных гильдий.Первая церемония вручения премии состоялась 5 мая 1995 года в помещении МХАТ имени А.П. Чехова. Ведущими первой церемонии были Арина Шарапова (тогда ведущая "Вестей" на РТР) и Владимир Познер. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали президент CNN Тед Тернер, коллега и партнер Познера по телемостам Фил Донахью, скульптор Эрнст Неизвестный и др.На первый конкурс было представлено 153 работы из 13 телекомпаний и 10 городов страны. 7 из 12 призов достались Российскому телевидению - РТР, который был первым каналом, транслировавшим церемонию.Первая ТЭФИ "За особый вклад в развитие телевидения" была присуждена посмертно Владиславу Листьеву, погибшему за два месяца до вручения премии.В двух номинациях победила телекомпания НТВ: за "Новогоднее ТВ" в номинации "Лучшая развлекательная программа" и Владимир Лусканов - в номинации "Лучший репортер". Специальный приз "За мужество" члены Академии присудили корреспонденту НТВ Елене Масюк.В 2007 году телекомпании НТВ и ТНТ, входящие в холдинг "Газпром-медиа", вышли из состава учредителей Академии российского телевидения.В 2008 году впервые за всю историю премии торжественная церемония награждения не транслировалась в телеэфире. Среди каналов не оказалось желающих транслировать торжественную церемонию вручения наград, что прежде считалось почетной миссией. К "бойкоту" ТЭФИ (не покидая ряды учредителей) присоединилась телерадиокомпания ВГТРК.18 февраля 2013 года телеканал "Вести" сообщил о выходе ВГТРК из состава Академии российского телевидения, организующего премию ТЭФИ. Это решение в холдинге объяснили рядом обстоятельств и прежде всего тем, что сама академия перестала быть институтом, объединяющим телесообщество, а превратилась в площадку телераздора.После официального сообщения о выходе ВГТРК из академии ТЭФИ Первый канал также решил не выдвигать свои работы на телевизионный конкурс ТЭФИ-2013 "ввиду отсутствия основных конкурентов".23 апреля 2013 года Фонд академии российского телевидения сообщил, что телевизионный конкурс ТЭФИ в традиционном формате проводиться не будет. Также было объявлено о создании рабочей группы из членов Академии Российского телевидения, которая разработает новый регламент и новые правила проведения Национального телевизионного конкурса ТЭФИ.15 ноября 2013 года стало известно, что российские телевизионные холдинги из-за разногласий вокруг ТЭФИ приняли решение о создании новой индустриальной телевизионной премии.Руководство ведущих телевизионных холдингов России, совместно представляющих 13 крупнейших телеканалов страны, и Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) учредили Комитет индустриальных телевизионных премий, основной задачей которого стали организация и проведение телепремий для поощрения наиболее ярких и талантливых представителей отрасли.Позже было принято решение о передаче новому комитету прав на товарные знаки ТЭФИ - использование бренда и статуэтки работы Эрнста Неизвестного.Присуждение премии стали проводить по двум категориям - "Дневной эфир" и "Вечерний прайм".В категории "Дневной эфир" представлены следующие номинации: утренняя программа, ведущий утренней программы, ток-шоу, развлекательная программа "образ жизни", телеигра, публицистическая программа "человек и право", просветительская программа, спортивная программа, теленовелла, ситком, программа для детей и юношества, эфирный промоушн.Номинации категории "Вечерний прайм": информационная программа, ведущий информационных программ, репортер/оператор репортажа, вечернее ток-шоу, развлекательная программа, ведущий развлекательной программы, телевизионный фильм/сериал, лучший актер телевизионного фильма/сериала, лучшая актриса телевизионного фильма/сериала, документальный проект, телевизионный продюсер сезона, событие телевизионного сезона.Победители в каждой номинации определяются в ходе закрытого голосования членов жюри (140 человек - по 20 представителей от каждого учредителя).В 2019 году премия ТЭФИ присуждалась в 34 номинациях, 14 из которых относятся к программам дневного вещания, а 20 - вечернего.Премия вручалась в следующих номинациях:- в категории "Дневной эфир": утренняя программа, ведущий утренней программы, дневное ток-шоу, развлекательная программа "Образ жизни", просветительская программа, телеигра, документальный проект, журналистское расследование, реалити-шоу, телевизионный проект о спорте, ведущий спортивной программы/спортивный комментатор, дневной телевизионный сериал, программа для детей и юношества, эфирный промоушн;- в категории "Вечерний прайм": информационная программа, ведущий информационной программы, репортер/оператор репортажа, информационно-аналитическая итоговая программа, ведущий информационно-аналитической итоговой программы, интервьюер, развлекательное ток-шоу прайм-тайма, ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма, общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма, ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма, развлекательная программа, ведущий развлекательной программы, юмористическая программа/шоу, телевизионная многосерийная комедия/ситком, телевизионный фильм/сериал, режиссер телевизионного фильма/сериала, лучший актер телевизионного фильма/сериала, лучшая актриса телевизионного фильма/сериала, телевизионный продюсер сезона, событие телевизионного сезона.Также в списке номинаций был указан специальный приз.В 2019 году абсолютным триумфатором в категории "Дневной эфир" стал телеканал "Пятница!", программы которого взяли семь статуэток ТЭФИ. По пять статуэток получили телеканалы "ТВ-3" и "Матч-ТВ".В числе лауреатов также телеведущие Иван Ургант (ведущий развлекательной программы), Анастасия Ивлеева (ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма), Федор Бондарчук (интервьюер), Дмитрий Губерниев (лучший ведущий информационной программы, лучший спортивный комментатор) и другие.После этого в 2020 году церемонию вручения премии перенесли на май 2021 года из-за пандемии коронавируса, позже вновь перенесли на осень.В конце 2021 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил СМИ, что церемония может пройти в мае/июне 2022 года.В мае 2022 года стало известно, что церемонию снова перенесли на конец 2022 года.24 августа Михаил Швыдкой сообщил, что в 2022 году церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, тэфи