https://ria.ru/20220824/tefi-1811947575.html

Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится

Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится - РИА Новости, 25.08.2022

Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится

Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году, заявил спецпредставитель президента РФ по международному... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T20:14

2022-08-24T20:14

2022-08-25T10:25

культура

михаил швыдкой

новости культуры

тэфи

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."В этом году ТЭФИ не состоится. ТЭФИ-Регион состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", - сказал Швыдкой РИА Новости.

https://ria.ru/20220730/nagrady-1806100480.html

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михаил швыдкой, новости культуры, тэфи