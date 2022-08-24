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Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/tefi-1811947575.html
Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится
Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится - РИА Новости, 25.08.2022
Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится
Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году, заявил спецпредставитель президента РФ по международному... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T20:14
2022-08-25T10:25
культура
михаил швыдкой
новости культуры
тэфи
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."В этом году ТЭФИ не состоится. ТЭФИ-Регион состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", - сказал Швыдкой РИА Новости.
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михаил швыдкой, новости культуры, тэфи
Культура, Михаил Швыдкой, Новости культуры, ТЭФИ
20:14 24.08.2022 (обновлено: 10:25 25.08.2022)
 
Церемония вручения ТЭФИ в этом году не состоится

Швыдкой: церемония вручения ТЭФИ не состоится в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтатуэтка "Орфей" на торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ"
Статуэтка Орфей на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"В этом году ТЭФИ не состоится. ТЭФИ-Регион состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", - сказал Швыдкой РИА Новости.
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КультураМихаил ШвыдкойНовости культурыТЭФИ
 
 
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