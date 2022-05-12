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Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена - РИА Новости, 12.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220512/tefi-1788191395.html
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена - РИА Новости, 12.05.2022
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:03
2022-05-12T19:03
культура
новости культуры
михаил швыдкой
тэфи
телевидение
кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, но надо понять абсолютно точную интонацию и точный характер программы, который мы будем рассматривать", — сказал Швыдкой.ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в октябре 1994 года.
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новости культуры, михаил швыдкой, тэфи, телевидение, кино и сериалы, россия
19:03 12.05.2022
 
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена

Михаил Швыдкой заявил, что церемония вручения ТЭФИ будет перенесена

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтатуэтка "Орфей" на торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2019" в Московском театре мюзикла
Статуэтка Орфей на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, но надо понять абсолютно точную интонацию и точный характер программы, который мы будем рассматривать", — сказал Швыдкой.
ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в октябре 1994 года.
Татьяна Восковская
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КультураНовости культурыМихаил ШвыдкойТЭФИТелевидениеКино и сериалыРоссия
 
 
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