https://ria.ru/20220512/tefi-1788191395.html
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена - РИА Новости, 12.05.2022
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:03
2022-05-12T19:03
2022-05-12T19:03
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, но надо понять абсолютно точную интонацию и точный характер программы, который мы будем рассматривать", — сказал Швыдкой.ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в октябре 1994 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, михаил швыдкой, тэфи, телевидение, кино и сериалы, россия
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Михаил Швыдкой заявил, что церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, но надо понять абсолютно точную интонацию и точный характер программы, который мы будем рассматривать", — сказал Швыдкой.
ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в октябре 1994 года.