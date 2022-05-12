https://ria.ru/20220512/tefi-1788191395.html

Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена

Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена - РИА Новости, 12.05.2022

Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:03

2022-05-12T19:03

2022-05-12T19:03

культура

новости культуры

михаил швыдкой

тэфи

телевидение

кино и сериалы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/56/1559365619_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_23ed483d1a94801fe994985164002c46.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Во время специальной военной операции на Украине, как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, но надо понять абсолютно точную интонацию и точный характер программы, который мы будем рассматривать", — сказал Швыдкой.ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в октябре 1994 года.

https://ria.ru/20220512/knigi-1788080003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил швыдкой, тэфи, телевидение, кино и сериалы, россия