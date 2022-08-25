https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

"Хватит стакана воды": ученые объяснили, как спасти лес от огня

"Хватит стакана воды": ученые объяснили, как спасти лес от огня - РИА Новости, 25.08.2022

"Хватит стакана воды": ученые объяснили, как спасти лес от огня

Лесные пожары в Рязанской области не утихают уже неделю. И, хотя государство выделяет на лесоохрану большие деньги, свести угрозу стихийных бедствий на нет пока РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:08

наука

михаил мишустин

владимир путин

рязанская область

москва

московская область (подмосковье)

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Николай Гурьянов. Лесные пожары в Рязанской области не утихают уже неделю. И, хотя государство выделяет на лесоохрану большие деньги, свести угрозу стихийных бедствий на нет пока не удается. Между тем, как считают ученые, решение проблемы может лежать на поверхности."У вас есть все, что требуется"В некоторых районах огонь подошел близко к населенным пунктам, два эвакуировали. Затронуты и особо охраняемые территории.Несмотря на самоотверженные усилия пожарных — как местных, так и из соседних регионов — справиться со стихией пока не получается. Ситуацию осложняет погода: ветер до 25 метров в секунду и 30-градусная жара. В МЧС не исключают возможность возгорания подмосковных торфяников.После сильных пожаров в Московской области в 2010-м финансирование борьбы со стихией значительно увеличили. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил недавно, что в 2022-м регионам выделили на это гораздо больше: было шесть миллиардов рублей, стало — 14,2. "У вас есть сейчас все, что требуется для эффективной организации такой работы", — сказал глава правительства на совещании с руководителями регионов Сибири и Дальнего Востока.Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий сократить площадь лесных пожаров. Это теперь еще один критерий оценки работы чиновников. Для каждого субъекта установили специальный коэффициент: к 2026-му регионам Сибири и Дальнего Востока поручили уменьшить число пожаров на 25 процентов, остальным — на десять. К 2030-му — снизить вдвое по всей стране.Вернуть лесников в лесПо мнению ученых, предотвратить пожары несложно: нужна профилактика."До введения Лесного кодекса в 2006 году в госохране было 124 тысячи человек. Сейчас по штату — всего 24 тысячи. Причем 30 процентов — свободные вакансии", — объясняет РИА Новости директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ) РАН Наталия Лукина.Слишком низкая зарплата. Судя по порталу hh.ru, участковые лесники в регионах получают 15-20 тысяч рублей. Правда, 24 августа на совещании у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что оклад повысили до 40-45 тысяч.Лукина считает, что, если бы было больше лесников, пожары выявляли бы на ранней стадии, когда их можно быстро потушить "стаканом воды". Это предотвратило бы нынешнюю ситуацию в Рязанской области, срикошетившую по Московскому региону.Все ли пожары одинаково вредныЛесные пожары делят на три категории. В коварстве подземных (торфяных) и губительности верховых сомнений нет ни у кого, а вот с низовыми все не так однозначно. Их легче тушить. Они медленно распространяются, позволяя животным убежать. Наконец, большинство деревьев выживает.В последнее время публикуют все больше научных работ о том, что низовые пожары не только не вредны, но даже полезны: якобы повышают биоразнообразие экосистем, а также способствуют сохранению видов и устойчивости лесов, особенно бореальных. Есть мнение, что их даже не следует тушить — просто контролировать.Сотрудница ЦЭПЛ РАН Анна Гераськина с коллегами против этой теории. Биологи указывают, что низовые пожары могут переходить в верховые, а ослабленные деревья сильнее повреждаются насекомыми и грибами. Разрушается почва, гибнут ее обитатели, что в итоге снижает эффективность всех экосистемных процессов."На восстановление подстилки и свойств минеральных горизонтов почв в бореальных лесах после (низовых. — Прим. ред.) пожаров может потребоваться период более сотни лет, — отмечается в статье. — Пожары <…> способствуют высвобождению захороненного в минеральных горизонтах почв углерода, что вызывает дальнейшее повышение концентраций парниковых газов".Не хватает больших прорывовМногие проблемы — те же пожары или, скажем, нашествие короеда — естественно возникший лес как экосистема решает самостоятельно. Но для этого он должен быть полидоминантным, то есть смешанным. Большинство лесов в Центральной части России, в том числе вокруг Москвы, — искусственные. Это монодоминантные насаждения особо ценных пород — сосен и елей. Лес с лиственными деревьями горит гораздо хуже хвойного."Произошла искусственная замена так называемых полидоминантных разновозрастных лесов монодоминантными одновозрастными. Естественные леса в Подмосковье — хвойно-широколиственные, то есть смешанные. Леса, в которых доминирует один вид древесных растений, лишены естественных механизмов устойчивости", — рассказывает Лукина.Еще один фактор, повышающий пожароопасность, — утрата или сильное сокращение популяции крупных млекопитающих. Из-за этого экосистема лишается, как говорят ученые, "больших прорывов" в пологе леса, например полян. В пространстве, лишенном разреженности, не растут светолюбивые растения, не летают насекомые-опылители."Лоси, зубры, бобры и другие животные создают естественные преграды распространению огня за счет формирования "окон", троп, разреженного древостоя, внутрилесных водоемов", — указывает в статье Гераськина.По одной из версий, в подземных пожарах 2010-го виноваты московские дачники. Им якобы мешали бобры, и грызунов истребили. Из-за нехватки плотин торфяники высохли, что обернулось пожарами и сильным смогом над столицей.Огонь и рубкиВосстановление полидоминантных лесов с высоким биоразнообразием, в том числе мегафауны, поможет предотвратить пожары в Центральной России, считают биологи. Об этом, в частности, свидетельствует масштабный эксперимент TreeDivNet, в рамках которого по всему миру (в основном в Европе) высадили смешанные леса."Результаты показывают, что разнообразие древесных растений может быть положительно связано с устойчивостью к вредителям, секвестрированием углерода и другими процессами и функциями", — отмечает Лукина в одной из работ.А пока российский лес сокращается. Как показывает дистанционное зондирование, в последние два десятилетия общая площадь уменьшается на 1,3 миллиона гектаров в год. Основные причины — пожары и сплошные рубки.При этом лесной фонд (все, что относится к лесу официально) растет. По данным Рослесинфорга, в 2021-м — более чем на 171 тысячу гектаров, до 1,19 миллиарда. Но это лишь следствие включения в лесфонд заросших деревьями заброшенных сельхозземель.Сокращение лесов — общемировая тенденция. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, лесной покров планеты за последние 30 лет уменьшился на 420 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

https://ria.ru/20220807/khimiya-1807571458.html

рязанская область

москва

московская область (подмосковье)

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михаил мишустин, владимир путин, рязанская область, москва, московская область (подмосковье), российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, биология, экология, пожары, природные пожары в россии