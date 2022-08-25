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Полянский надеется, что Киев не будет обстреливать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Полянский надеется, что Киев не будет обстреливать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Полянский надеется, что Киев не будет обстреливать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя среди них есть группы, не подконтрольные... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:55

2022-08-25T23:55

2022-08-25T23:55

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия надеется, что у киевских силовиков хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, хотя среди них есть группы, не подконтрольные центральному командованию, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, миссия будет носить технический характер, а в ее состав войдут технические специалисты, в том числе из "Росатома" и с Украины."Они скорее будут оценивать ситуацию на станции. Безопасность. Меры, которые необходимо предпринять. Дать рекомендации. Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции", - рассказал дипломат.Он выразил надежду, что делегация будет в безопасности. "Хочется в это верить. Но это, как вы понимаете, зависит не от нас, будут обстрелы или не будут. Если бы от нас это зависело, естественно, их бы и не было никогда. Ну, у украинцев, наверное, ума хватит. Хотя мы знаем, что у них есть разные группы, и некоторые из них не подчиняются верховному командованию украинскому. Были такие примеры, это нас очень беспокоит", - добавил Полянский.Сейчас МАГАТЭ и ООН составляют безопасный маршрут для делегации.Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, запорожская аэс, оон