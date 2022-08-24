Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.
Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.
Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.
В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.
В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.
Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.
Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.
Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.
Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.
В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.
В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.
Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.
Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.
Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.