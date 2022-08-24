https://ria.ru/20220824/aes-1811785948.html

Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС

Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС

Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. Что происходит на станции — РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:00

2022-08-24T13:00

2022-08-24T13:00

фото

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

военные

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Одной из самых горячих точек на Украине остается Запорожская АЭС, ежедневные обстрелы которой грозят непредсказуемыми последствиями. Что происходит на станции — в фотоленте Ria.ru.

энергодар

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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