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Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС

Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС

В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:32

2022-08-25T15:32

2022-08-25T15:32

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов в эфире "Россия 24".Он добавил, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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