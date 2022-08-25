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Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС
Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС
В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:32
2022-08-25T15:32
специальная военная операция на украине
цены на нефть
рафаэль гросси
в мире
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киев
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов в эфире "Россия 24".Он добавил, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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цены на нефть, рафаэль гросси, в мире, алексей лихачев, киев, энергодар, москва, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Рафаэль Гросси, В мире, Алексей Лихачев, Киев, Энергодар, Москва, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
15:32 25.08.2022
 
Власти Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС

Член ВГА Рогов: в Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов в эфире "Россия 24".
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Он добавил, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

Запорожская АЭС в Энергодаре
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

Запорожская АЭС в Энергодаре
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьРафаэль ГроссиВ миреАлексей ЛихачевКиевЭнергодарМоскваЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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