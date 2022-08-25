https://ria.ru/20220825/kravtsov-1812102398.html

Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей

Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей - РИА Новости, 25.08.2022

Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей

Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:00

2022-08-25T15:00

2022-08-25T15:05

общество

московская область (подмосковье)

сергей кравцов

дети

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Для этого уже создано свыше полутора тысяч психолого-педагогических классов, где детям с ранних лет рассказывают о профессии, готовят достойную смену. Таких классов к 2024 году создадим более 5 тысяч", - сказал Кравцов в видеоприветствии на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул важность того, чтобы в профессию педагогов приходили "лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее".

https://ria.ru/20220728/uchebniki-1805614680.html

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

общество, московская область (подмосковье), сергей кравцов, дети, социальный навигатор, сн_образование