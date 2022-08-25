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Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей - РИА Новости, 25.08.2022
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Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей - РИА Новости, 25.08.2022
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей
Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:00
2022-08-25T15:05
общество
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
дети
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Для этого уже создано свыше полутора тысяч психолого-педагогических классов, где детям с ранних лет рассказывают о профессии, готовят достойную смену. Таких классов к 2024 году создадим более 5 тысяч", - сказал Кравцов в видеоприветствии на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул важность того, чтобы в профессию педагогов приходили "лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее".
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общество, московская область (подмосковье), сергей кравцов, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
15:00 25.08.2022 (обновлено: 15:05 25.08.2022)
 
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей

Кравцов: к 2024 году создадут более пяти тысяч психолого-педагогических классов для детей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Для этого уже создано свыше полутора тысяч психолого-педагогических классов, где детям с ранних лет рассказывают о профессии, готовят достойную смену. Таких классов к 2024 году создадим более 5 тысяч", - сказал Кравцов в видеоприветствии на форуме педагогов Подмосковья.
Он подчеркнул важность того, чтобы в профессию педагогов приходили "лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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