https://ria.ru/20220825/kravtsov-1812102398.html
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей - РИА Новости, 25.08.2022
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей
Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:00
2022-08-25T15:00
2022-08-25T15:05
общество
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
дети
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уже более 1,5 тысячи психолого-педагогических классов для детей создано в России, к 2024 году создадут более 5 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Для этого уже создано свыше полутора тысяч психолого-педагогических классов, где детям с ранних лет рассказывают о профессии, готовят достойную смену. Таких классов к 2024 году создадим более 5 тысяч", - сказал Кравцов в видеоприветствии на форуме педагогов Подмосковья.Он подчеркнул важность того, чтобы в профессию педагогов приходили "лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее".
https://ria.ru/20220728/uchebniki-1805614680.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), сергей кравцов, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
15:00 25.08.2022 (обновлено: 15:05 25.08.2022)
Кравцов рассказал о создании психолого-педагогических классов для детей
Кравцов: к 2024 году создадут более пяти тысяч психолого-педагогических классов для детей