https://ria.ru/20220825/kot-1812050007.html

Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота

Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота - РИА Новости, 25.08.2022

Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота

Кот по кличке Пушок, который служит в Академии русского балета имени Вагановой, нашелся после почти двухнедельного отсутствия, сообщили РИА Новости в учебном... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:59

2022-08-25T12:59

2022-08-25T12:59

культура

новости культуры

балет

анна иоанновна (императрица)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Кот по кличке Пушок, который служит в Академии русского балета имени Вагановой, нашелся после почти двухнедельного отсутствия, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Котик нашелся в Апрашке (Апраксин двор по соседству с балетной школой, – Прим. ред.). Нам позвонили оттуда, увидев объявление о его пропаже", — рассказала собеседница агентства.Ранее сотрудники Вагановки расклеили объявления с фотографией Пушка, в которых просили жителей Петербурга помочь в его поисках. Кот пропал из Академии русского балета во второй декаде августа.Пушок – дворовый кот, который живет в академии с весны. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", он служит в Вагановке вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов", помогает дворнику в его работе.Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.

https://ria.ru/20220316/filimon-1778604847.html

санкт-петербург

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, балет, анна иоанновна (императрица), санкт-петербург