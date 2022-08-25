https://ria.ru/20220825/kot-1812050007.html
Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота
Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота - РИА Новости, 25.08.2022
Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота
Кот по кличке Пушок, который служит в Академии русского балета имени Вагановой, нашелся после почти двухнедельного отсутствия, сообщили РИА Новости в учебном... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:59
2022-08-25T12:59
2022-08-25T12:59
культура
новости культуры
балет
анна иоанновна (императрица)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Кот по кличке Пушок, который служит в Академии русского балета имени Вагановой, нашелся после почти двухнедельного отсутствия, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Котик нашелся в Апрашке (Апраксин двор по соседству с балетной школой, – Прим. ред.). Нам позвонили оттуда, увидев объявление о его пропаже", — рассказала собеседница агентства.Ранее сотрудники Вагановки расклеили объявления с фотографией Пушка, в которых просили жителей Петербурга помочь в его поисках. Кот пропал из Академии русского балета во второй декаде августа.Пушок – дворовый кот, который живет в академии с весны. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", он служит в Вагановке вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов", помогает дворнику в его работе.Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.
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санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, балет, анна иоанновна (императрица), санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Балет, Анна Иоанновна (императрица), Санкт-Петербург
Академия русского балета имени Вагановой нашла пропавшего кота
Академия русского балета имени Вагановой в Петербурге нашла пропавшего кота Пушка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Кот по кличке Пушок, который служит в Академии русского балета имени Вагановой, нашелся после почти двухнедельного отсутствия, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
"Котик нашелся в Апрашке (Апраксин двор по соседству с балетной школой, – Прим. ред.). Нам позвонили оттуда, увидев объявление о его пропаже", — рассказала собеседница агентства.
Ранее сотрудники Вагановки расклеили объявления с фотографией Пушка, в которых просили жителей Петербурга помочь в его поисках. Кот пропал
из Академии русского балета во второй декаде августа.
Пушок – дворовый кот, который живет в академии с весны. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", он служит в Вагановке вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов", помогает дворнику в его работе.
Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.