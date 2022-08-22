https://ria.ru/20220822/kot-1811396682.html
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота - РИА Новости, 22.08.2022
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:39
2022-08-22T18:39
2022-08-22T19:01
анна иоанновна (императрица)
культура
новости культуры
балет
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Кот работает у нас с весны, ловит крыс, и он пропал около 9 дней назад. Мы всю округу обежали и расклеили объявления", - рассказала собеседница агентства.Пушок – дворовый кот академии имени Вагановой. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", Пушок служит в "Вагановке" вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов".Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.
https://ria.ru/20220316/kot-1778469829.html
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анна иоанновна (императрица), новости культуры, балет, санкт-петербург
Анна Иоанновна (императрица), Культура, Новости культуры, Балет, Санкт-Петербург
18:39 22.08.2022 (обновлено: 19:01 22.08.2022)
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
Академия русского балета имени Вагановой в Петербурге ищет пропавшего кота по кличке Пушок