https://ria.ru/20220822/kot-1811396682.html

Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота

Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота - РИА Новости, 22.08.2022

Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота

Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:39

2022-08-22T18:39

2022-08-22T19:01

анна иоанновна (императрица)

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балет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Кот работает у нас с весны, ловит крыс, и он пропал около 9 дней назад. Мы всю округу обежали и расклеили объявления", - рассказала собеседница агентства.Пушок – дворовый кот академии имени Вагановой. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", Пушок служит в "Вагановке" вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов".Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.

https://ria.ru/20220316/kot-1778469829.html

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анна иоанновна (императрица), новости культуры, балет, санкт-петербург