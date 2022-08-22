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Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота - РИА Новости, 22.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220822/kot-1811396682.html
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота - РИА Новости, 22.08.2022
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:39
2022-08-22T19:01
анна иоанновна (императрица)
культура
новости культуры
балет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении."Кот работает у нас с весны, ловит крыс, и он пропал около 9 дней назад. Мы всю округу обежали и расклеили объявления", - рассказала собеседница агентства.Пушок – дворовый кот академии имени Вагановой. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", Пушок служит в "Вагановке" вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов".Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.
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анна иоанновна (императрица), новости культуры, балет, санкт-петербург
Анна Иоанновна (императрица), Культура, Новости культуры, Балет, Санкт-Петербург
18:39 22.08.2022 (обновлено: 19:01 22.08.2022)
 
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота

Академия русского балета имени Вагановой в Петербурге ищет пропавшего кота по кличке Пушок

© Фото : Академия русского балета имени А. Я. ВагановойАкадемия русского балета имени А. Я. Вагановой
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Академия русского балета имени Вагановой ищет своего кота по кличке Пушок, который пропал больше недели назад, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
"Кот работает у нас с весны, ловит крыс, и он пропал около 9 дней назад. Мы всю округу обежали и расклеили объявления", - рассказала собеседница агентства.
Пушок – дворовый кот академии имени Вагановой. Согласно материалам на официальной странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте", Пушок служит в "Вагановке" вместе со своим братом Леопольдом, охраняя балетную школу от "всяческих несанкционированных грызунов".
Академия русского балета имени Вагановой, которую в 1738 году основала императрица Анна Иоанновна, относится к числу старейших балетных школ в мире.
Кот-хранитель Выборгского музея-заповедника Филимон - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 15:56
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КультураАнна Иоанновна (императрица)Новости культурыБалетСанкт-Петербург
 
 
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